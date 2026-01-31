【2/8（日）開催】ワタワンこどもEXPO｜親子で楽しむ仕事体験！アートメイク相談も同日開催

株式会社antiquaお仕事体験はこちら :https://whatawon.co.jp/0208kodomoexpo/

親子で楽しめる“体験型”のワタワンこどもEXPOは、

『アパレル店員』『カフェスタッフ』『ネイリスト』など、子どもたちが楽しみながら学べるお仕事体験がそろう人気イベント。

「できた！」「楽しかった！」という成功体験が、子どもたちの自信につながります。

【キッズ向け】ネイリストのお仕事体験

好きなカラーやパーツを選び、

自分だけのネイルチップ作りにチャレンジ。

@a_r_d_s_2025

時間： 11:00-17:00

場所：Floor Disco Ball（ワタワン内）

対象：4歳～（男の子の参加も大歓迎）

所要時間：約30分

体験料：Instagramフォローで1,000円（現地フォローOK）

https://www.instagram.com/a_r_d_s_2025?igsh=MWJ1MTFhcGV4bmF6dA==

【大人向け】500円で美眉カウンセリング体験

@artmake.ns_mao

「アートメイクが気になるけど不安…」

そんな声に応える、相談中心の安心体験。

アートメイクの仕上がりイメージをその場で確認。

骨格に合わせた”似合う眉”をプロがご提案します。

こどもEXPOをご利用でない方や男性の体験も大歓迎です。

時間： 11:00-17:00

場所：Floor Disco Ball（ワタワン内）

所要時間：約20分

体験料：Instagramフォローで500円（通常1,000円）

https://www.instagram.com/artmake.ns_mao?igsh=czd4bW9mM3gwNXRt

そのほかのお仕事体験も充実

会場では、アパレル店員やカフェスタッフ、お花屋さん体験に加え、

コーヒー屋さん体験やダンスワークショップなど、さまざまなお仕事体験を開催。

子どもたち一人ひとりの「やってみたい！」が見つかる、体験盛りだくさんの1日です。

■ 開催概要 ■

WBOX｜アパレル店員体験・ANTIQUA TREE CAFE｜カフェ店員体験Gyutto｜お花屋さん体験

日時：2026年2月8日（日）11:00～17:00

会場：WHATAWON（ワタワン）内

■ ご予約について ■

予約方法・詳細は後日公開予定です。

最新情報は、WHATAWON公式SNS・公式サイトにて随時お知らせします。

ぜひ @whatawon_official をフォローしてチェックしてください。

子どもの「やってみたい！」と、ママの「気になってた！」が同時に叶う一日。

ぜひご家族で体験しに来てください。

WHATAWON（ワタワン）は、株式会社antiquaが手がける大型商業施設です。大阪府岸和田市に位置し、「ファッション・食・音楽・カルチャー・自然体験・ペット」がひとつの空間に融合する新しい日常の遊び場として、幅広い世代の来場者に親しまれています。

日本最大級ペット同伴OKの海外型モール

『WHATAWON』

南大阪に位置するWHATAWON（ワタワン）は、グルメ、ショッピング、温浴施設など、多様な楽しみが詰まった複合施設。ペットを家族の一員として大切にされている多くの飼い主の皆さまも快適にお楽しみいただけるように設計された、ペットフリーの新しいスタイルのエンターテインメントモールです。

■施設概要

所在地：大阪府岸和田市岸の丘町1丁目32-1

敷地面積：約8,740坪（29,000ｍ2）

交通：阪和道岸和田和泉ICから車で5分

関連URL

WHATAWON（ワタワン）HP

https://www.whatawon.co.jp/

ANTIQUA（アンティカ）公式サイト

https://www.antiqua.co.jp/

株式会社antiqua（コーポレートサイト）

https://www.antiqua.me/