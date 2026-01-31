【3月11日(水)19:00～開催】元NIKE・アダストリア×ラグジュアリオートモーティブブランドが語る「ブランドが愛され続ける条件」｜ブランド＆事業会社マーケター限定勉強会

KOBUSHI MARKETING合同会社

KOBUSHI MARKETING合同会社（東京都渋谷区、代表：井上裕介）は、2026年3月11日(水)19:00～ 渋谷ブランドマーケターコミュニティによるマーケティング勉強会を開催すると発表した。toC向けのプロダクトまたはサービスに仕事として関わる方の情報交換や学びの場、そして新たなネットワークや横のつながり創出を目的とした本コミュニティ。今回は、ラグジュアリオートモーティブブランド日本責任者の遠藤氏とナイキジャパン・アダストリアでマーケを率いた久保田氏が、“ブランドが愛され続ける理由”について語り合う。

【3月11日(水)19:00～】ブランド&事業会社マーケター限定 渋谷でクラフトビール飲みながら勉強会/久保田 夏彦(渋谷未来デザイン)＆ 遠藤 克之輔(ラグジュアリオートモーティブブランド日本責任者)

詳細/お申込みは下記URLより

https://peatix.com/event/4813161/view

ブランドマーケの最前線を語る、事業会社マーケター限定勉強会

広告手法やメディアが高度化・多様化する一方で、今あらためて問われているのが「ブランドの熱量をどう伝え、ファンをどう育てるか」という本質的なテーマです。SNSや広告運用だけでは語りきれない、ブランドの“体温”や“思想”が、選ばれ続ける企業の差を生んでいます。本イベントでは、久保田夏彦氏（元NIKE JAPAN・元アダストリア CMO）× 遠藤 克之輔氏（ラグジュアリオートモーティブブランド日本責任者）という豪華対談を通じて、「ブランドの熱をどう生み出すのか」「ファンを惹きつけ続ける仕組みとは何か」を、現場視点で深掘りします。月100万円以上のマーケティング予算を扱う実務家や、インハウスでのキャリアを志向するマーケターを中心とした、20名限定の少人数制です。ブランド戦略・マーケティングに本気で向き合う仲間と出会える、渋谷の夜限定の特別な時間です。

スタッフもマッチングをお手伝いします！人と人を繋ぐクラフトビール KOBUSHI BEER

コワーキングとバーが一体となった新感覚のスペース「KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR」。行ったことがある方はもちろん、前から興味があったけど機会が無かったというような方も、是非この機会にKOBUSHI BEERのコミュニティやビジネスマッチングを体感してみよう。

イベント詳細

日時

2026年3月11日(水) 19:00～

会場

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR

東京都渋谷区道玄坂2-17-2 トップ美奄 2F

03-6679-3642

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR内観

参加資格

・事業会社でマーケティングを担当している方

・事業会社マーケターへの転職を半年以内に本気で考えている方

・年商1億円以上、月間100万円以上のマーケ施策実施中の経営者・起業家の方も参加可能

参加費

参加費＋飲み放題＋軽食(やきそば、餃子、ナゲット、ソーセージなど) 5,500円 (事前決済)

参加費＋飲み放題＋軽食(やきそば、餃子、ナゲット、ソーセージなど) 6,000円(当日支払)

お申し込みページURL

https://peatix.com/event/4813161/view

注意事項

ビジネスイベントに付き、名刺のご持参をお願いいたします。

保険、投資不動産などの営業目的の方、MLM及び宗教関連の方の参加はお断りしております。

一度注文されたチケットは主催者都合によるイベントキャンセルの場合を除き返金は出来ませんので、ご了承の上お申し込みください。

登壇者プロフィール

Kubotech 久保田 夏彦

Kubotech 久保田 夏彦

1993年オージス総研に入社。1996年よりナイキジャパンにて、Nike.jp, NIKEiD, インフルエンサーマーケティング、MIYASHITA PARK 、NIKE HARAJUKU立上げなどを歴任。2016年に株式会社アダストリア執行役員・マーケティング本部長に就任。25ブランドのマーケティングとDX、コーポレートブランディングを統括した。2019年10月に独立。渋谷未来デザインにおける都市のスマート化を中心に、JIBUNHOUSEなど複数ブランドのCMOとしてコミュニケーションやDXを実装している。and GOLFというゴルフ練習場とkubotech合同会社というクルマ屋を経営しており、実は本業はこちら。

ラグジュアリオートモーティブブランド日本責任者 遠藤 克之輔

国内家電メーカーでの国際物流や海外生産管理などの経験を経たのち、ベンチャー企業でのオンラインコマースビジネスの経営やサーチエンジンメディアポータルでのプロデューサーとしてマーケティングプロデューサーとしてのキャリアをスタート。ワンダーマン電通にてデジタル・CRM及びマーケティングコンサルタント業務に携わり、国内外の様々なクライアント業務のプロジェクトを統括。その後ウォルト・ディズニー・ジャパンにて新規事業立ち上げや全社CRMプロジェクトをマーケティングサイドからリードし、ギャップジャパンではシニアディレクターとしてマーケティング・クリエイティブ・PR全体を管轄、eコマースを含むビジネスの成長に貢献。フェラーリ・ジャパンでマーケティングディレクターを務めラグジュアリオートモーティブブランドでの研鑽を積んだのち、BMWジャパンにてマーケティングディレクターとして数々のブランドマネジメントプロジェクトを通じ、セールスとマーケティングの両輪においてビジネスをドライブ。現在はラグジュアリオートモーティブブランド日本責任者としてビジネスをさらに成長させるべく、自身の持つ情熱全てをお客様とビジネスパートナー、チーム全体へ捧げられることを誇りに感じて任にあたっている。

主催者プロフィール

ラグジュアリオートモーティブブランド日本責任者 遠藤 克之輔KOBUSHI MARKETING 代表 井上 裕介

KOBUSHI MARKETING 代表 井上 裕介

岡山県出身。千葉大学教育学部在学中、学生時代に音楽レーベル兼アーティストマネジメント会社を起業。COOとして年間売上1.2億円規模に成長させる。その後、青山学院大学専門職大学院MBA取得。2015年-2018年まで、デジタルマーケティング、メディア、システム開発企業に勤務後、フリーランスとしてデジタルマーケティング新規事業を中心としたコンサルティング&デリバリー、フリーランスやベンダーのアカウントマネジメント、オリジナルブランドKOBUSHI BEERを中心とした、イベント、コミュニティ事業を展開。

KOBUSHI MARKETINGについて

渋谷発のオリジナルクラフトビール「KOBUSHI BEER」を通じて、人と人とを繋ぐ取り組みをおこなっている。渋谷のマーケターや起業家を集めた4,000人が参加するコミュニティを運営しており年間200本以上のビジネス交流会を主催。また、ウェブIT系やクリエイティブ系の経営者を中心とした10,000人の人脈を使った営業支援メニュー「コミュニティスポンサー」には、成長ベンチャー企業をなど約70社が参加している。

KOBUSHI BEERのラインナップ

【KOBUSHI MARKETING合同会社】

https://kobushi.marketing/

【KOBUSHI BEER】

https://kobushi.beer/

【イベント・セミナー・交流会】

https://kobushi-beer.peatix.com/

【KOBUSHI MARKETINGの顧客事例】

https://kobushi.marketing/category/interview/

【KOBUSHI BEER 通販サイト】

https://kobushibeer.stores.jp/

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサーについて

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサー

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサーとは、渋谷発のクラフトビールブランドが保有する1万人規模の経営者・マーケター人脈を活用し、月額3万円（税別）からの低コストで「信頼に基づく紹介（リファラル）」による質の高い商談機会を提供するパートナーシップ制度であり、単なる名刺交換に留まらず、渋谷道玄坂の拠点での集客支援付きイベント主催権や4,000名超のクローズドなオンラインコミュニティでの発信権といった「主催者側」としてのブランディング機会も付与されることで、過去にはROI約15倍を達成する事例が出るなど、認知拡大と実利的な売上向上を同時に実現する高い費用対効果が特徴です。

コミュニティスポンサーの詳細 :https://kobushi.marketing/community_sponsor/コミュニティスポンサーの導入事例 :https://kobushi.marketing/category/interview/