オーシャンビュー絶景カフェに【ストロベリーアフタヌーンティー】登場！ 大人のご褒美☆いちごが主役の優雅なひととき♪
アオアヲ ナルト リゾート（徳島県・鳴門市）で楽しめる「ストロベリーアフタヌーンティー」＊2名セット
アオアヲ ナルト リゾート(https://www.aoawo-naruto.com/)（徳島県鳴門市 総支配人:高橋裕二）は、2026年5月31日まで、旬のイチゴを贅沢に使った「ストロベリー アフタヌーンティー」を発売いたします。
アオアヲ ナルト リゾート :
https://www.aoawo-naruto.com/
目にも華やか！徳島県産イチゴを贅沢に♪
爽やかな酸味と上品な甘さが特長の徳島県産イチゴを贅沢に使用した、パティシエ特製スイーツとセイボリー。目にも華やかなアフタヌーンティーをお愉しみください。
一段目には、定番のショートケーキをグラスでアレンジした「いちごグラスショート」や、ベルギー産ホワイトチョコを使用しキュートなイメージに仕上げた「いちごボンボンショコラ」が並びます。
二段目の「いちごミルフィーユ」は、フランス産パイ生地をキャラメリゼし、カスタードクリームとイチゴをサンドした、食感も楽しい一品。
希少な柑橘 ”ゆこう” 入り「コンフィチュール」
三段目は、ビスキュイに濃厚なイチゴのスープがしみ込んだ「いちごティラミス」、ジューシーで繊細な味わいの「いちごギモーブ」、徳島県の山間部で栽培される希少な柑橘「ゆこう」の酸味をプラスした「いちごコンフィチュール」がラインナップ。
塩っけが◎ ひと口サイズのセイボリー
お口やすめに欠かせない、セイボリーはミックスサンドイッチやニョッキサルサソースをひと口サイズでどうぞ。
ストロベリーアフタヌーンティー詳細 :
https://www.aoawo-naruto.com/publics/index/270/
イチゴ感あふれるパフェ＆ドリンク♪
さらに、イチゴの甘みと酸味をしっかり感じられる「ぜいたく苺ジュース、ストロベリーパフェ、豆乳苺シェイク」が期間限定で登場。「おいしかったので滞在中にリピートしました」とうれしい声が届くほど、人気のメニューです。
左から「ぜいたく苺ジュース 2,300円」「ストロベリーパフェ 2,100円 ※1日限定10食」「豆乳苺シェイク 1,800円」
うららかな春を感じる、心華やぐひととき
きらめく海を望む絶景カフェで、うららかな春を感じさせる瑞々しいイチゴに満たされる贅沢なひとときをお過ごしください。
※画像はイメージです。食材や内容が変更になる場合がございます。
※表示価格は税・サービス料込み
「テラスカフェ オーゲ」アオアヲ ナルト リゾート（徳島県 鳴門市）
■「Very Berry Strawberry.」 ストロベリーアフタヌーンティー
【場 所】テラスカフェオーゲ（メインタワー１階）
【日 時】2026年1月31日（土）～5月31日（日） 14:00～17:00
【料 金】1名セット5,000円
※数量限定、Web予約可能・要3日前予約、当日は先着順
詳細・予約はコチラ :
https://www.aoawo-naruto.com/publics/index/270/
■ストロベリーアフタヌーンティー【メニュー】
◎ストロベリースイーツ
・いちごシフォンケーキ
・いちごミルフィーユ
・いちごマカロン
・タルトレットフレジェ
・いちごのコーン
・いちごショートケーキ
・いちごティラミス
・いちごボンボンショコラ
・いちごギモーヴ
・スコーン
・いちごジャム
・いちごアイスクリーム
・フレッシュいちご
◎セイボリー
・生ハムとフルーツ
・野菜のキッシュ
・ニョッキ サルサソース
・ミックスサンドイッチ
◎お飲み物 ※ティービュッフェコーナーからお好きなだけご利用ください
・コーヒー
・紅茶
・ソフトドリンク
＊仕入れ状況により内容が一部変更になる場合がございます
各メニュー詳細はコチラ :
https://www.aoawo-naruto.com/files/libs/24967/202601141349431803.pdf
■ストロベリーパフェ＆ドリンク
【場 所】テラスカフェオーゲ（メインタワー１階）
【日 時】2026年5月31日（日）まで 11:00～21:30
【メニュー】
・ぜいたく苺ジュース 2,300円
・ストロベリーパフェ 2,100円 ※1日限定10食
・豆乳苺シェイク 1,800円
■シェフパティシエ
シェフパティシエ・宗像 孝太
宗像 孝太
Kouta Munakata
フレッシュな苺を贅沢に使用した、特製スイーツ。春の訪れを告げる愛らしいスイーツを心ゆくまでご堪能ください。
■アオアヲ ナルト リゾート（徳島県・鳴門市）
海辺にたたずむ南欧風リゾートホテル「アオアヲ ナルト リゾート」徳島県鳴門市
瀬戸内海国立公園内、海に昇る朝日や日本百名月に選ばれた鳴門ムーンロードを客室や天然温泉から一望するオーシャンフロントホテル。海を見晴らす洋室や和室、徳島の匠による阿波藍ルームなど旅のスタイルで選べる客室は15タイプ。
2024年3月、徳島が誇る伝統工芸「大谷焼」アートプレートが彩る客室、7月には泊まれるアートギャラリー「ゴッホのヒマワリルーム」(https://www.aoawo-naruto.com/publics/index/492/)が誕生。
「ゴッホのヒマワリルーム」アオアヲ ナルト リゾート・徳島県鳴門市
鳴門鯛や阿波野菜ほか渦の幸グルメは、郷土料理バイキング阿波三昧、フレンチ会席、和会席、炭火焼、カフェなど個性的な5つのレストランでご堪能いただけます。
フランス料理「フォーシーズン」アオアヲ ナルト リゾート・徳島県鳴門市
館内１階「阿波の國」では、縁日遊びや駄菓子屋さん狸堂、大谷焼の絵付け、江戸時代から伝わる“天然灰汁（あく）発酵建て” 阿波本藍染め(https://www.aoawo-naruto.com/publics/index/261/)などのご当地プログラムが体験できます。
江戸時代から伝わる“天然灰汁（あく）発酵建て” 阿波本藍染め体験
鳴門海峡クルージング、鳴門鯛の釣り堀、夏の海水浴＆プール、秋の鳴門金時芋掘り、早春のワカメ漁(https://www.aoawo-naruto.com/publics/index/596/)など、一年を通じて自然に親しむアクティビティをお楽しみください。毎晩開催される阿波おどりライブ、結婚記念や誕生日ご長寿のお祝い、連泊ランチ特典など、嬉しい無料のおもてなしも好評です。
周辺には「渦の道」「大塚国際美術館」、四国お遍路八十八ヶ所巡り一番札所「霊山寺」などの観光名所が豊富。マイカーやバス、ＪＲ、航空機など、アクセス便利な徳島・鳴門です。
ホテルから「大塚国際美術館」へは車で約3分
鳴門のうず潮は世界最大級！
※徳島空港より30分/JR鳴門駅15分/高速鳴門バス停10分の定時送迎バスあり（無料/要予約）
鳴門北IC左折すぐ、関西からホテル直通バス約20便、広島・岡山・高松からも各1便あり
アオアヲ│アクセス :
https://www.aoawo-naruto.com/publics/index/123/
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=LbTPn22YNW8 ]