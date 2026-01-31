**株式会社ClaN Entertainment（本社：東京都港区、代表取締役社長：大井 基行、以下ClaN）は、グローバル向けVTuberプロジェクト「IZIGENIA（イジゲニア）」において、グローバルに活躍するVTuberタレントの発掘を目的とした「IZIGENIA Seasonal Audition」を開催し、その初回となるウィンターオーディションを、2026年1月10日（PST）から2026年2月9日（PST）までの期間で実施します。**

IZIGENIA Seasonal Auditionについて

IZIGENIA Seasonal Auditionは、グローバルに活躍するVTuberタレントの発掘を目的としたオープンオーディションです。年間を通して応募が可能な常設型オーディションとして運営し、年4回の審査期間（Winter / Spring / Summer / Autumn）を設け、定期的に選考を実施します。応募時期に左右されることなく、準備状況や挑戦のタイミングに合わせてエントリーできる仕組みを構築しています。エントリー期間中にご応募いただいたすべての応募者を審査対象とし、書類選考、面接、配信テストなど複数の選考プロセスを通じて、IZIGENIAの一員として活動していただくタレントを選出します。

「IZIGENIA」 について

「IZIGENIA」は、グローバル展開を前提としたVTuberプロジェクトです。

漫画、アニメ、ゲームに続く新たなエンターテインメント領域としての“VTuber IP”の開発を通じて、世界に通用するジャパニーズカルチャーの可能性を拡げることを目指しています。英語を主軸に、日本語および多言語を交えた展開を行い、国境や言語の壁を越えて、キャラクターIPとして長期的に成長するプロジェクトを構築しています。

「IZIGENIA」のサポート内容

・クリエイティブサポート：国内外の有力クリエイターが集結し、キャラクターデザイン、Live2Dモデル制作などのクリエイティブ面を全面支援します。また、タレントが安心して活動できるよう、機材支援およびパフォーマンスに応じた柔軟なインセンティブ制度を整備しています。・マネジメントサポート：業界経験豊富なVTuberプロデューサーが、タレントの目標や強みに合わせた企画、分析、マーケティング戦略を個別に提供します。詳細はオーディションLPと公式Xにてご確認ください。公式サイト：www.izigenia.com公式X：＠izigenia_v