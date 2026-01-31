芸能プロダクションアデッソ所属：西村龍一朗が、新感覚BL風味のキラキラ王子様コメディ『家庭教師の岸騎士です。』にて小関役を熱演！
芸能プロダクションアデッソ所属の【西村龍一朗】が、2026年2月2日（月）23：24～BS朝日にて放送開始されるドラマ『家庭教師の岸騎士です。』へ出演！！小関役を熱演しています。https://www.drama-kishikishi.com/
2026年1月TVドラマ『家庭教師の岸騎士です。』BS朝日ほか、CBC、RKB、HBC、tvkにて順次放送決定Leminoでは朝10時から独占先行配信決定！本作は、ちょっぴりBLテイストを感じさせつつも、コミカルでポップ、誰もが楽しめる“王子様系ラブコメディ”。笑って、ちょっとときめいて、気づけばクセになる――新しいBLコメディの世界観に、ぜひご注目ください。公式Instagram：https://www.instagram.com/dramakishikishi/公式x：https://x.com/dramakishikishi
西村龍一朗
京都府出身。俳優。映画・ドラマ・CMなどで活躍中！！＜経歴＞2024年10月4日～BUMP配信「恋にラッキースケベは要りません!!」菊丸役2025年8月 東京ノ温度第25回公演「ぼくらのおはなし」＠新宿眼科画廊webCM：ホンダカーズwebCM：ハウス食品「ウコンの力～楽しむときの新提案～」＜SNS＞〇instagram：https://www.instagram.com/n.ryuichiro_official/〇HP：https://adessonet.co.jp/works/nishimura-ryuichiro/
