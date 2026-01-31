人気YouTuberタイアップ記念！1月31日限定で2段階調光バイクフォグを先行15%OFFで提供

株式会社WiNEEDS HOLDINGS

車・バイク用カスタムパーツ専門店エフシーエル(fcl.)を展開する株式会社WiNEEDS HOLDINGS（所在地：広島市南区、代表取締役社長：尾田 雅史）は、バイクの夜間走行における視認性と安全性を追求した「調光・調色2色フォグランプ」の魅力を伝えるYouTuberタイアップ動画の公開を記念し、2026年1月31日（土）限定で、公式サイトにて「24時間限定先行優待セール」を開始します。

YouTubeタイアップ記念！24時間限定の先行優待セール

2026年1月30日（金）21時に公開される人気YouTuber CarLon - カーロン -【Motorcycle&Camp VlogChannel】(https://www.youtube.com/@carlon2020)とのタイアップ動画を記念し、翌1月31日（土）の24時間限定で、本製品を15%OFFで購入できる特別クーポンを配布します。これは、2月1日から開始される一般セール（ウィンターセール）に先駆け、動画視聴者様がいち早く同割引率の特典を受けられる「先行優待」となります。

YouTube動画内の概要欄に記載されたクーポンコードを使用することで、公式サイトにて特別価格が適用されます。

いち早く製品を手に入れ、冬のツーリングシーンでの安全性を高めたいライダーに向けた、特別な24時間となります。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=eAVUFSeTQr8 ]

1月30日21時公開

バイクの発電量や走行環境に合わせて選べる2段階調光

エフシーエルが提供する本製品は、従来のバイク用フォグランプにおける「明るすぎてバッテリーへの負荷が心配」あるいは「暗すぎて視界が確保できない」という課題を解決するために開発されました。

125ccクラスの原付二種から大型バイクまで、幅広い車種に対応する革新的な2段階調光機能を搭載。街灯の多い市街地や発電量を抑えたい場合には「エコモード（10W）」、街灯のない山道や夜間ツーリングでは「ハイパワーモード（25W）」と、状況に応じて最適な「信頼光」を選択いただけます。

悪天候にも即座に対応する2色切り替え機能と高い耐久性

本製品は、スイッチ一つでホワイト（6000K相当）とイエロー（3000K相当）の光色を瞬時に切り替え可能です。晴天時は路面をくっきりと照らすホワイト、雨や霧、雪などの悪天候時には光の乱反射を抑えるイエローを使用することで、ライダーの視界を常に良好な状態に保ちます。

また、対向車への眩しさを抑える正確な配光設計を施したプロジェクターレンズを採用。走行中の飛び石からレンズを守る堅牢なプロテクター構造や、放熱性に優れた航空用アルミ素材の採用など、過酷な走行環境下でも長く安心してご使用いただける「誠実なモノづくり」を体現しています。

人気YouTuberタイアップで話題。5日間のウィンターセール

[表: https://prtimes.jp/data/corp/170032/table/58_1_0695555994828750ee6d182e3d61c76a.jpg?v=202601311221 ]

1月30日に新たに公開されたタイアップ動画を記念し、2月1日からは一般のお客様も広く対象とした「ウィンターセール」を開催します。

本セールでは、多くのライダーに支持されている調光式バイクフォグが15%OFFとなるほか、エフシーエルが誇る車・バイク用の各種LED・HIDパーツが最大40%OFFの特別価格でラインナップされます。冬の夜道をより安全に、そして快適に。エフシーエルの「信頼光」を、ぜひこの機会にご検討ください。

セール概要

エフシーエル(fcl.)について

- セール名：ウィンターセール- 開催期間：2026年2月1日（日）0:00 ～ 2月5日（木）23:59- 開催店舗：公式サイト- セール会場：https://www.fcl-hid.com/view/category/ctsale?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=wintersale_20260130(https://www.fcl-hid.com/view/category/ctsale?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=wintersale_20260130)

広島に本社を置く自動車用LED・HIDライトの専門ブランドです。「安心・安全・高品質」をモットーに、お客様のカーライフをより豊かに、そして快適にするための製品開発に取り組んでいます。

また、単なる明るさ（ルーメン値）だけを追求するのではなく、ドライバーが本当に必要とする「見やすさ」と「安全性」を両立する「信頼光」をコンセプトとしています。正確な配光設計と、購入後も安心のサポート体制を通じて、お客様に誠実な製品を提供し続けます。

ブランドについて

https://www.fcl-hid.com/view/page/aboutfcl?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=aboutbrand(https://www.fcl-hid.com/view/page/aboutfcl?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=aboutbrand)

信頼光について

https://www.fcl-hid.com/view/page/sinraikou?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=aboutbrand(https://www.fcl-hid.com/view/page/sinraikou?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=aboutbrand)