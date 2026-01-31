【株式会社 現代仏壇】格子扉からこぼれる光が空間をやさしく包み込む。現代の住まいに合う和モダンなお仏壇「月ヶ瀬remade」を新発売

株式会社現代仏壇和モダンな空間に気品ある佇まいで馴染む「月ヶ瀬remade」。均整の取れた格子扉が軽やかな印象を与えます。

モダンな仏壇仏具の企画・販売を行う株式会社現代仏壇（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：伊井 秀行）は、2025年12月、和モダンな格子扉が特長の新作仏壇「月ヶ瀬remade（リメイド）」を発売いたしました。約20年前の誕生以来、和室に合う落ち着いた佇まいで多くの支持をいただいた「月ヶ瀬」を、現代の住環境に合わせて素材やサイズ、デザインを見直し、モダンな空間にも合うお仏壇として再構築しました。製造は北海道・旭川家具のメーカー「匠工芸」が手掛け、和家具にも用いられる道産のニレ材を採用しています。伝統とモダンが融合した現代の暮らしに寄り添う祈りの形を提案します。

■商品の特長

明るい背板が内部に開放感をもたらします。和室・洋室問わずどんな部屋にも馴染みます。

月ヶ瀬remadeは床置きタイプのお仏壇でありながら高さ110cmとコンパクトで、リビングに置いても圧迫感がなく狭小化が進む現代の住まいにも自然と調和します。材質は和家具でも多く用いれられてきたニレを使用し、落ち着いた美しい木目と手馴染みの良い質感に天然木ならではのぬくもりを感じられます。また扉を閉じたままでも格子越しに内部が見えるため、故人様を身近に感じていただけます。

洗練されたクラシックなデザインが、和室だけでなくモダンな洋室にも合います。

格子からこぼれる、やさしい光

背板のナチュラルな色味は、扉を閉じても空間に明るい印象を与えます。無垢の桟を組み上げた格子の隙間からはやさしい光がこぼれ、祈りの場に安らぎをもたらします。

便利なスライド式須弥壇

お線香やローソクを使用する際、天井の焦げ付きを防ぐために通常は仏具を膳引へ移動させる必要がありますが、スライド式須弥壇なら仏具をのせたまま手前に引き出せるため毎日のお参りが便利です。

■「月ヶ瀬remade」の製作背景

月ヶ瀬remadeの名称に含まれる「remade（リメイド）」には、「作り直す」という意味が込められています。約20年前の発売以来、高級感のある佇まいに大変人気があった「月ヶ瀬」を、上質なつくりや格子のデザインを受け継ぎながらも現代的にアップデートしたのが月ヶ瀬remadeです。

当社では、住環境の変化などにより販売を終了した商品を、現代のニーズや感覚に合わせて素材やサイズ、デザインを見直し、新たな価値を加えることで、次の世代へとつなぐ祈りの空間として提案しています。

■製作工場「匠工芸」について

匠工芸 本社は製造工場に広々としたショールームが併設しており、匠工芸のこだわりを実際に見て・触れることが出来ます

1979年創業の家具メーカー「匠工芸」は、北海道・旭川市中心部から車で約40分の東神楽町に拠点を構えています。100年以上にわたり木工が発展してきた旭川は、日本有数の家具産地として知られ、現在では「旭川家具」はブランドとして定着しています。

「つくっているのは、心地です。」というコンセプトのもと、素材選びから加工、仕上げに至るまで徹底してこだわり、使う人の心地よさを大切にした仏壇づくりを行っています。

また匠工芸では、人気の樹種や木目の整った素材の使用に偏るのではなく、自然素材ならではの木の個体差を魅力として伝えることもものづくりの一部だと考え、地元・北海道の木を大切に使いながら森林資源を循環させるサステナブルな取り組みを行っています。

工場での作業風景。匠工芸で様々な技術を学び、将来独立することを目指す若い職人も多いそう。塗装の色ムラや傷をなくすために、どんな小さな部材も入念に磨き上げられます。各部材を高精度に加工してから組むことで、反りや隙間のない、均整のとれた美しい格子扉が完成します。一つ一つのパーツを目視でチェックし、歪みや隙間のないように成形していきます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=A7NhPt6y14w ]

こちらの動画では、代表取締役社長 桑原強（くわばらつよし）さんのインタビューがご覧いただけます。お仏壇づくりにおける匠工芸ならではのこだわりや、格子扉の制作の難しさなどについてお話いただきました。その他にも併設しているショールームや工場内も紹介しており、仏壇の制作工程や、実際に月ヶ瀬remadeの格子扉を組むシーンなど、大変見ごたえのある内容となっています。

■商品概要

【月ヶ瀬remade】

価 格：577,500円（税込）

サイズ：W450×D370×H1100(約27kg)

材 質：ニレ

生産国：日本製

商品詳細ページはこちら(https://1-butsudan.jp/products/%e6%9c%88%e3%83%b6%e7%80%ac-remade/)

「月ヶ瀬remade」は全国にある現代仏壇の販売店「ギャラリーメモリア」またはオンラインショップでお求めいただけます。※一部展示のない店舗がございますのでお近くの店舗までお問い合わせください。

全国のギャラリーメモリアはこちら :https://1-butsudan.jp/shop-search/

■「現代仏壇」とは

リビングなどの身近な場所でお祀りできる、現代の住まいにマッチしたモダンな仏壇です。当社は商品企画から製造販売まで一貫して携わり、常に新しい発想で祈りの空間づくりを行っています。販売店『ギャラリーメモリア』は全国に直営店が17店舗あり、専門店を合わせて全国約100 店舗を展開。大型SC店にも出店し、様々な世代層へ現代における祈りのスタイルを伝えています。

■会社概要

会社名：株式会社現代仏壇

代表者：代表取締役社長 伊井 秀行

設立：2024年8月※2024年10月1日株式会社八木研より仏壇仏具事業部門を承継

事業内容：仏壇仏具の企画・開発・販売（小売・卸）

資本金：100万円

社員数：114名

本社所在地：〒537-0011 大阪市東成区東今里2-7-37

現代仏壇ブランドサイト https://1-butsudan.jp/

現代仏壇企業サイト https://gendaibutsudan.co.jp/