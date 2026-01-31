～“学び×笑顔” 最新の科学と笑いが融合した、あり得ないコラボレーション～『よしもと錯覚研究所』

吉本興業株式会社

2026年3月21日（土）より、福岡市科学館にて『よしもと錯覚研究所～笑顔でダマされてください！～』が開催されます。

近年メディアで話題の『錯視（さくし）＝視覚的な錯覚』研究の世界的な権威と、人を笑顔にするプロフェッショナル『吉本芸人』たちが初コラボ。 高度な計算から生まれた不思議な錯覚作品の数々に芸人たちのおもしろ要素を加えた“学びと笑顔”にあふれた驚きの展示会です。

お得な前売りチケットは、1月31日（土）10:00より発売。ぜひご期待ください。

主任研究員

博多華丸・大吉 コメント

えー！？嘘やんー！？なんでこうなるとー！？と思わず言っちゃう錯覚作品によしもと芸人がコラボした今回の企画展は絶対に楽しいイベントです。福岡市科学館でお待ちしています。

■作品監修

杉原厚吉（すぎはら こうきち）先生

本展は、世界で唯一の「立体錯視」研究者にして、錯覚アーティストである杉原厚吉先生が監修を務めています。

世界が認める錯覚の権威『ベスト錯覚コンテスト世界大会』で4回の優勝を誇り、その作品は世界中で高く評価されています。

メディア出演実績：TBS系列「クレイジージャーニー」をはじめ、多数のメディアに出演し、驚きの錯覚の世界を紹介しています。

経歴：東京大学名誉教授、明治大学研究特任教授などを歴任。「計算錯覚学」という新たな分野を立ち上げ、科学と芸術を融合させた数々の不思議な作品を生み出し続けています。

■展示芸人一覧

青木マッチョ（かけおち）／秋山竜次（ロバート）／エバース／大谷健太／大西ライオン／大山英雄／オール巨人（オール阪神・巨人）／尾形貴弘（パンサー）／COWCOW／桂三度／ガンバレルーヤ／木村卓寛（天津）／銀シャリ／くっきー（野性爆弾）／熊元プロレス（紅しょうが）／コットン／佐久間一行／島田珠代／ジョイマン／すゑひろがりず／すぐる画伯／たくろう／チョコレートプラネット／津田篤宏（ダイアン）／とにかく明るい安村／ナダル（コロコロチキチキペッパーズ）／西川きよし／ニューヨーク／野田クリスタル（マヂカルラブリー）／博多華丸・大吉／東野幸治／ぼる塾／マユリカ／見取り図／宮川大輔／メッセンジャー／もう中学生／山里亮太（南海キャンディーズ）／ヨネダ2000／ライス／レイザーラモン／礼二（中川家）／笑い飯 ※五十音順 計43組64名

■展示作品（一例）

60名以上の人気芸人たちが、それぞれの持ち味を活かした錯覚作品とコラボします 。

※本展は視覚の不思議を全身で体感いただく展示のため、画像や動画では表現しきれない驚きの変化が待っています。ぜひ会場で、ご自身の“目”で本物の錯覚を体感してください！

ほんの一例ですが…

タイトル：ニューヨーク＆N.Y

まず、写真を約20cm近くから見てください。その後、1m以上離れて見てください。

近くで見るとお笑いコンビのニューヨークに、離れてみるとアメリカ・NYの街並みが見えませんか？

他にも…

チョコレートプラネット：波乗りの写真が撮れる「TT兄弟」のトリックアート

中川家 礼二：遠近法を利用したフォトスポット「錯覚の車窓から」

レイザーラモンRG：立体音響（バイノーラル録音）で耳元を歌声が駆け巡る「RGのあるある3Dオーディオ」

とにかく明るい安村：見る角度でポーズが変わる「とにかく不思議な安村（多シルエット立体）」

西川きよし、オール巨人：絵画「モナ・リザ」のように、師匠の目線がずっと追いかけてくる「見つめてくる巨匠たち」

その他：宮川大輔、ロバート秋山、見取り図、ぼる塾、野田クリスタル、青木マッチョ、たくろう など、豪華芸人のコラボ錯覚作品を展示。

画面越しでは決して味わえない驚きがここに。脳がダマされる瞬間を、ぜひ福岡市科学館の会場で直接お楽しみください！

開催概要

会期：2026年3月21日（土）～2026年5月17日（日）

[休館日]：3/24(火)、4/7(火)、4/14(火)、4/21(火)、4/28(火)、5/12(火)

会場：福岡市科学館（3階 企画展示室）

福岡市中央区六本松4-2-1（福岡市営地下鉄「六本松駅」そば）

開館時間：9:30～18:00 ※最終入場は閉場の30分前まで

（5/2～5/6 は19:00閉場）

入場料（税込）：一般：1,600円（1,500円） 高大生：1,000円（900円）

小中生：600円（500円） 未就学児（3歳以上）：300円（200円）

※かっこ内前売り料金。3歳未満は無料。

チケット情報

2026年1月31日（土）10:00より前売り発売開始！

プレイガイド：ローソンチケット、チケットぴあ、イープラス、セブンチケット、アソビュー！、FANYチケット

主催：よしもと錯覚研究所実行委員会

お問い合わせ：よしもと錯覚研究所実行委員会 福岡会場事務局（キョードー西日本内）

TEL：092-235-3448（平日・土曜 11:00～15:00 / 会期中は無休）

公式HP：https://yoshimoto-sakkaku.jp/