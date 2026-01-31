医療法人正仁会 土沢整形外科とのエメラルドパートナー契約締結（増額）のお知らせ
株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック
このたび株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホックは、医療法人正仁会 土沢整形外科と、オフィシャルパートナー契約（エメラルドパートナー）を増額にて締結いたしましたのでお知らせいたします。
エメラルドパートナー契約内容
■協賛内容
・ゴール裏1列目LED看板への広告掲出
■契約期間
2026年2月1日～
医療法人正仁会 土沢整形外科 院長 土沢 忠正 様よりファン・サポーターの皆さまへ
水戸ホーリーホックに関わる全ての皆様、悲願のＪ１昇格、本当におめでとうございます！
最後まで諦めずに戦い抜く選手たちの姿、そしてそれを支え続けたサポーターの皆様の熱意に、私たち医療従事者も大きな勇気をいただきました。
土沢整形外科は、これまで以上にクラブを力強くバックアップするため、この度「エメラルドパートナー」へと増資し、契約を更新いたしました。
Ｊ１という日本最高峰の舞台で、水戸の誇りを胸に戦うチームを、私たちは「地域医療」と「情熱」の両面から全力でサポートしてまいります。
新しい景色を、共に。
これからも水戸ホーリーホックと共に歩んでいきましょう！
法人概要
■法人名
医療法人正仁会 土沢整形外科
■所在地
水戸市酒門町255
■代表者
院長 土沢 忠正
■事業概要
整形外科クリニック
■URL
https://tsuchisawa.com/