都会に潜む“本物の跡取り”の正体が暴かれる　隠された真実の幕が開く、現代ドラマ最新作

株式会社カカオピッコマ

・“正体隠し×財閥ドラマ”が交錯する、緊張感あふれる人間ドラマ

・初回20話一挙＆毎週土曜更新 影の実力者×財閥×人間ドラマ

・「都会に潜む財閥後継者」作品ページ： https://piccoma.com/web/product/186113

株式会社カカオピッコマ（本社：東京都港区、代表取締役社長：金 在⿓）が運営する電子マンガ・ノベルサービス「ピッコマ」にて、SMARTOON(R)︎新作「都会に潜む財閥後継者」（原作：Zimo/SevenCat Novel／漫画：Comic Bear／提供：Kuaikan Comics）の独占配信を2026年1月31日（土）より開始いたします。

和志はフードデリバリーの配達員として静かな日々を送っている。しかしそれは仮の姿。彼の正体は、巨大資産を有する大富豪一族の直系で、かつては世界経済に影響を与えるほどの存在だった。素性を隠し都会で身を潜める和志の前に、名家の令嬢・祈里との“予期せぬ一線”が訪れる。やがて祈里の妊娠が明らかになると、彼女の家門で渦巻く権力争いに、和志は否応なく巻き込まれていく。

隠してきた身分は徐々に露見し、かつて対立していた勢力との再衝突も避けられない状況に。前途多難な二人の未来を待ち受けているのは、一体！？

交わるはずのなかった運命が重なり始める“真実”のドラマを、ぜひピッコマでお楽しみください。

（C）Zimo/SevenCat Novel・Comic Bear/Kuaikan Comics,piccoma「都会に潜む財閥後継者」

原作：Zimo/SevenCat Novel

漫画：Comic Bear

「初回20話一挙公開／毎週土曜日更新」で配信。

作品を読む :https://piccoma.com/web/product/186113

Kuaikan Comicsについて

会社名：Beijing Kuaikan Dimensional Information

代表名：Chen Anni（陈安妮）

所在地：CN / Area G, 2nd Floor, East Area, Poly Plaza, No. 66 Xiangbin Road, Chaoyang District, Beijing, China

代表作紹介：ピッコマで独占配信中の『唯一無二のネクロマンサー』、『ふりだしから始まる覚醒者』など、人気SMARTOONを手がける中国のマンガプラットフォーム

Kuaikan Comics（快看漫画）は、2014年に設立され、中国で最大級のカラータテヨミ漫画プラットフォームです。オリジナル作品の制作だけでなく、海外のウェブトゥーン作品の配信にも力を入れています。

ピッコマについて

話題の人気マンガやノベル、オリジナル作品を、毎日待つだけで1作品につき1話を無料で読むことができる電子マンガ・ノベルサービスです。アプリ版「ピッコマ」は2016年4月20日のサービスリリース以来、累計5,000万ダウンロードを突破しております。※累計ダウンロード数は 2025年3月時点の iOS/Android の合算です。



●「ピッコマ」サービス概要

サービス名:ピッコマ

プラットホーム:iOS / Android / Web

利用料金:無料(一部サービス内課金あり)

アプリダウンロード:http://piccoma.com/web/redir/853

公式サイト:https://piccoma.com/web

公式 X（旧Twitter）:https://twitter.com/piccoma_jp

運営:株式会社カカオピッコマ