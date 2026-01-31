【1/31より】「【宿泊業】資金戦略！上手く使おう補助金セミナー【無料公開】」の配信を開始します！【助成金なう】

株式会社ナビット

株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、

助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。

「【宿泊業】資金戦略！上手く使おう補助金セミナー」の無料配信を開始します！

■動画お申し込みはこちら

https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_semivideo_20260128-1_form.php

■補助金申請サポートの無料相談はこちら

https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php

宿泊業の皆さま、こんなお悩みはありませんか？

・人手不足で現場が回らない

・設備が古くなり競争力が落ちている

・OTA依存で利益が残りにくい

・改修や省エネ投資をしたいが資金が足りない

実は今、宿泊業は国から「重点成長分野」に指定されており、補助金予算が年々拡大しています。

つまり、返済不要の資金で、数千万円規模の投資が可能です！

例えば実際に…

●老舗ホテルA社

増改築で客室単価20％アップ

→ 補助額 約6,000万円

●複数拠点運営B社

清掃・フロントロボ導入で人件費 年550～800万円削減

→ 補助額 約1,050万円

●老舗旅館C社

予約管理DXで事務作業が月50時間削減

→ 補助額 約250万円

でも補助金は…

・どれを選べばいいか分からない

・忙しくて情報収集できない

・申請が難しい

そんな声が非常に多いのが現実です。

【今回の無料セミナーで分かること】

・宿泊業で今使える主要補助金

・設備投資・省力化・DXに通る事例

・採択率を上げる「計画書の考え方」

・入金まで失敗しない進め方

無料で視聴できるので、是非お申込みください！

■動画お申し込みはこちら

https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_semivideo_20260128-1_form.php

さらにナビットでは、申請サポートの無料相談も受付中です。

採択率アップを狙う企業様は、こちらもぜひご活用ください。

■申請サポートの無料相談はこちら

https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php

☆お問い合わせはこちら↓

株式会社 ナビット 助成金なう事務局

TEL：0120-937-781 FAX：03-5215-5702

営業時間：(月～金 10:00～19:00)

e-mail：info@joseikin-now.com