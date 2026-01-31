【1/31より】「【宿泊業】資金戦略！上手く使おう補助金セミナー【無料公開】」の配信を開始します！【助成金なう】
株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、
助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。
「【宿泊業】資金戦略！上手く使おう補助金セミナー」の無料配信を開始します！
■動画お申し込みはこちら
https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_semivideo_20260128-1_form.php
■補助金申請サポートの無料相談はこちら
https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php
宿泊業の皆さま、こんなお悩みはありませんか？
・人手不足で現場が回らない
・設備が古くなり競争力が落ちている
・OTA依存で利益が残りにくい
・改修や省エネ投資をしたいが資金が足りない
実は今、宿泊業は国から「重点成長分野」に指定されており、補助金予算が年々拡大しています。
つまり、返済不要の資金で、数千万円規模の投資が可能です！
例えば実際に…
●老舗ホテルA社
増改築で客室単価20％アップ
→ 補助額 約6,000万円
●複数拠点運営B社
清掃・フロントロボ導入で人件費 年550～800万円削減
→ 補助額 約1,050万円
●老舗旅館C社
予約管理DXで事務作業が月50時間削減
→ 補助額 約250万円
でも補助金は…
・どれを選べばいいか分からない
・忙しくて情報収集できない
・申請が難しい
そんな声が非常に多いのが現実です。
【今回の無料セミナーで分かること】
・宿泊業で今使える主要補助金
・設備投資・省力化・DXに通る事例
・採択率を上げる「計画書の考え方」
・入金まで失敗しない進め方
無料で視聴できるので、是非お申込みください！
■動画お申し込みはこちら
https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_semivideo_20260128-1_form.php
さらにナビットでは、申請サポートの無料相談も受付中です。
採択率アップを狙う企業様は、こちらもぜひご活用ください。
■申請サポートの無料相談はこちら
https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php
☆お問い合わせはこちら↓
株式会社 ナビット 助成金なう事務局
TEL：0120-937-781 FAX：03-5215-5702
営業時間：(月～金 10:00～19:00)
e-mail：info@joseikin-now.com