→️ 成増駅すぐのパーソナルジム「Gymも。」が2月1日にオープン!!️今なら1ヶ月目の料金がたったの1円 ！先着15名様限定の特典も盛りだくさんです。

株式会社CoreShiftパーソナルジムGymも。成増店の期間限定キャンペーン

🚉成増駅徒歩1分「Gymも。成増店」2026年2月1日 NEW OPEN

東京都板橋区・成増駅すぐの場所に、「安い × 本格的 × 通いやすい」 を実現した完全個室パーソナルジム「Gymも。」成増店 が2026年2月1日 にグランドオープンします!!️

1ヶ月目が１円のプランの予約はこちら :https://gymumo.jp/reservation/

💡Gymも。のコンセプト

パーソナルジムも、安い時代。

「パーソナルジム＝高い・続かない」

そんなイメージを覆すのが Gymも。 です。

Gymも。は、「パーソナルジムは高くて続かない」という常識を変えるために生まれました。忙しい毎日の中でも、無理なく運動を続けられるよう、高効率トレーニングを採用。完全個室でのパーソナルトレーニングに加え、キックボクシングやペアストレッチ、食事サポートなどを自由に組み合わせることができます。料金は30分2,900円の分かりやすい設定で、月額制のためライフスタイルに合わせて通いやすいのも特徴です。手ぶらで通える環境を整え、運動初心者から忙しい社会人まで、続けやすい「新しいパーソナルジムの形」を提案します。

🏃‍♀️選べるトレーニング内容

トレーニングの長さ・内容は自由に組み合わせ可能 体調や目的に合わせて柔軟に対応します。

🏋️‍♂️ 完全個室パーソナルトレーニング

🥊 キックボクシング（脂肪燃焼・ストレス発散）

🤸 ペアストレッチ（寝ているだけでOK）

🥗 ダイエット・食事サポート

オープン記念キャンペーン情報

オープンを記念して、

先着15名様限定で 1ヶ月目の料金が【たったの1円】 という、業界でも珍しい期間限定キャンペーンを実施中

成増エリアでパーソナルジムを探している方必見👀「Gymも。」では、これから運動を始めたい方・ジム初心者の方でも安心してスタートできる特別キャンペーンを実施中です。

1ヶ月目の月額料金 → 1円

入会金 0円

カウンセリング・体験トレーニング 0円

※先着15名様限定／定員に達し次第終了となります

無料カウンセリング予約 :https://gymumo.jp/

💰 料金について

分かりやすく、通いやすい価格設定30分パーソナルトレーニング：2,900円（税込3,190円）

- 月額サブスクリプション制- 月2回～利用可能- 追加トレーニングも柔軟に対応

※詳細な料金プランはお気軽にお問い合わせください。

📍店舗情報

店舗名：パーソナルジム Gymも。成増店

住所：〒175-0094 東京都板橋区成増2-19-1 第三実光ビル B1

グーグルマップ：Gymも。成増店(https://maps.app.goo.gl/s9RunZUcHkHQUSCw9)

電話番号：050-5574-2615

営業時間：毎日7:00～23:00 (朝活・仕事前・仕事帰りでも通いやすい営業時間です🌅🌙)

ホームページ：https://gymumo.jp/

アクセス：

東武東上線「成増駅」南口より徒歩1分

東京メトロ有楽町線・副都心線「地下鉄成増駅」からもアクセス良好

詳細を見る :https://gymumo.jp/

今が始めどき！

成増エリアで

・ パーソナルジム

・ 駅近

・ 安い

・ 個室

・ ダイエット・ボディメイク

を探している方にぴったりのジムです。

「まずは試してみたい」、「無理なく続けたい」、そんな方こそ、今だけの1円キャンペーンをぜひご利用ください

スタッフ一同、皆さまのご来店を心よりお待ちしております