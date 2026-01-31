「試してランキング」清水麻椰アナウンサー　サイン本お渡し会　開催決定！

ぴあ株式会社

2月28日に発売となる、MBS制作・TBS系列全国ネットの情報番組「サタプラ」の人気コーナー「ひたすら試してランキング」の公式MOOK。

発刊を記念して、MOOK発売日の2月28日に、同番組MCを務める清水麻椰アナウンサーによるサイン本お渡し会の開催が決定しました。

会場は大阪市北区の毎日放送本社ビル内「ちゃやまちプラザステージ」で、10:30／12:30の2部制。定員は各回120名の予定。参加チケットは「チケットぴあ」で1月31日(土)10:00より発売開始。

【開催概要】

『ひたすら試してランキング ベスト・オブ・ベスト』発刊記念

清水麻椰アナウンサー サイン本お渡し会

【開催日時】 2026年2月28日(土）第1部 10:30／第2部 12:30

【会場】 ちゃやまちプラザステージ（毎日放送本社ビル 1階）

大阪市北区茶屋町17番1号

【定員】 各回120名様まで

【参加費】 書籍付1,320円（税込）

【参加方法】 チケットぴあにて事前に参加券を購入＆発券の上ご来場下さい。

URL：https://w.pia.jp/t/shimizumaya-signbook/

Pコード：659-425

※整理番号付き（当日は整理番号順のご案内となります）。

※おひとり様4枚まで購入可。

※当日は、参加券を発券の上ご来場ください。

※参加券1枚に付き1名のみ参加可（小学生以下のお子様については、1名まで同伴可）。

※参加上限枚数に達し次第、販売終了となります。

■清水麻椰

1995年生まれ、兵庫県出身。2019年、株式会社毎日放送入社。

現在の主な担当番組は「サタプラ」（2020年4月～）、「プレバト!!」（2022年4月～）、「よんチャンTV」（2021年4月～※ 水・木曜担当）。特技は「どこでも寝られること」

【公式MOOK発刊概要】

タイトル：「ひたすら試してランキング ベスト・オブ・ベスト」

発売日：2026年2月28日(土)

造本：B5判・オールカラー・108ページ

定価：1320円（本体1200円＋税）

発行・発売：ぴあ株式会社

監修：株式会社毎日放送「サタプラ」

ISBN978-4-8356-4584-1

「ひたすら試してランキング」はMBS 清水麻椰アナウンサーが、 サタプラ独自の方法で 毎回１つのテーマに沿った商品を長時間かけて徹底調査するコーナー。レトルト食品や調味料から家電、生活用品まで、忖度なしの検証結果で発表されるランキングの影響力は絶大で、放送後にスーパーやコンビニの棚が空になる現象もしばしば。

今回、2020年７月のコーナー開始以来260回を超える放送を重ねてきた中で、清水麻椰アナウンサーがとくに素晴らしかった商品を厳選して「ベスト・オブ・ベスト」を掲載。コーナーに登場したプロの料理人が選ぶ逸品や、ロケ現場密着取材、大変だった調査ベスト10、手みやげ&プチギフトにおすすめの逸品などの読み物企画も満載し、「ひたすら試してランキング」の魅力を誌面で紹介していきます。