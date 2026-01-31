【アンテノール】アトレヴィ三鷹店が2月6日(金)リニューアルオープン！オープンを記念した限定商品などをご用意しております。
神戸生まれのパティスリー「アンテノール(https://www.antenor.jp/)」アトレヴィ三鷹店は、2月6日(金)に装い新たにリニューアルオープンいたします。四季の素材を使用したフレッシュなケーキに味わい深い焼き菓子を多種お届け いたします。数量限定でケーキのイラストをあしらったトートバッグに焼き菓子を詰め合わせたギフトやアクリルマグネットのプレゼントもご用意しています。パティシエのこだわりの美味しさをどうぞお楽しみください。
〈リニューアルオープン限定商品〉
焼き菓子トートバッグ
焼き菓子トートバッグ
価格：\2,160( 本体価格 \2,000)
販売期間：2月6日(金)～
内容：カカオビスキュイ・オ・ショコラ 5個入 /ラングドシャ・アソート(2種)12個入 / レーズンサンドフィナンシェ アソート 3個入
限定数：150セット
※数量限定のため、なくなり次第終了とさせていただきます。
ショコラとフルーツのショートケーキBOX
ショコラとフルーツのショートケーキBOX
価格：\2,430 (本体価格 \2,250)
販売期間：2月6日(金)～15日(日)
〈リニューアルオープン記念プレゼント〉
ケーキ型のアクリルマグネットを数量限定でプレゼント！ 税込 \2,160以上ご購入のお客様に「ショートケーキ」または「レモンのタルト」のアクリルマグネットを1個プレゼントいたします。
アンテノール アトレヴィ三鷹店
東京都三鷹市下連雀3-46-4
アトレヴィ三鷹 改札外 3F
営業時間 /10:00～20:00
tel :0422-48-6200（直通）
「アンテノール」とは、1978年に神戸で「日本一の洋菓子をつくりたい」という1人の菓子職人の思いから誕生した株式会社エーデルワイスが展開する洋菓子ブランドです。全国の百貨店を中心に39店舗を展開し、店内厨房で仕上げるケーキや、こだわりの焼菓子をお届けしています。
【ホームページ】 https://www.antenor.jp
【公式オンラインショップ】 https://shop.antenor.jp
【公式インスタグラム】 https://www.instagram.com/antenor_1978/