【1/28より】【愛媛県】最大1000万円「生産性向上設備等投資支援補助金」の申請サポートを開始します！【助成金なう】

写真拡大

株式会社ナビット


株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、


助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。




愛媛県の「生産性向上設備等投資支援補助金」が公募しています！



公募開始：令和８年１月２６日


申請受付：令和８年２月２４日


応募締切：令和８年３月２３日



生産性向上に資する設備投資全般に対して、最大1000万円を補助します。



〇申請サポート相談はこちら↓


https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php



〇本補助金の詳細はこちら↓


https://joseikin-now.jp/?p=79890



------------


申請資格


次の（１）から（５）に掲げる要件をいずれも満たすこととします。


（１）愛媛県内に本社及び本店を置く県内中小企業者等


（２）県税に未納がないこと


（３）みなし大企業でないこと


（４）申請時に虚偽の内容を提出した事業者ではないこと


（５）「反社会的勢力排除に関する誓約事項」ののいずれにも該当しない者であり、かつ、今後、補助事業の実施期間内・補助事業完了後も該当しないことを誓約すること



対象経費


１.機械装置費


２.ソフトウェア導入費


３.外注費


４.クラウドサービス利用料


５.その他経費



補助額


上限1,000万円


補助率1/2


※事業費総額：補助対象経費400万円（税抜）以上



事業期間


令和８年１２月２５日


------------



〇申請サポート相談はこちら↓


https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php



〇本補助金の詳細はこちら↓


https://joseikin-now.jp/?p=79890



☆お問合せはこちら


株式会社 ナビット 助成金なう事務局


TEL：0120-937-781 FAX：03-5215-5702


営業時間：(月～金 10:00～19:00)


e-mail：info@joseikin-now.com