【1/28より】【愛媛県】最大1000万円「生産性向上設備等投資支援補助金」の申請サポートを開始します！【助成金なう】

愛媛県の「生産性向上設備等投資支援補助金」が公募しています！

公募開始：令和８年１月２６日

申請受付：令和８年２月２４日

応募締切：令和８年３月２３日

生産性向上に資する設備投資全般に対して、最大1000万円を補助します。

申請資格

次の（１）から（５）に掲げる要件をいずれも満たすこととします。

（１）愛媛県内に本社及び本店を置く県内中小企業者等

（２）県税に未納がないこと

（３）みなし大企業でないこと

（４）申請時に虚偽の内容を提出した事業者ではないこと

（５）「反社会的勢力排除に関する誓約事項」ののいずれにも該当しない者であり、かつ、今後、補助事業の実施期間内・補助事業完了後も該当しないことを誓約すること

対象経費

１.機械装置費

２.ソフトウェア導入費

３.外注費

４.クラウドサービス利用料

５.その他経費

補助額

上限1,000万円

補助率1/2

※事業費総額：補助対象経費400万円（税抜）以上

事業期間

令和８年１２月２５日

