【1/28より】【愛媛県】最大1000万円「生産性向上設備等投資支援補助金」の申請サポートを開始します！【助成金なう】
株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、
助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。
愛媛県の「生産性向上設備等投資支援補助金」が公募しています！
公募開始：令和８年１月２６日
申請受付：令和８年２月２４日
応募締切：令和８年３月２３日
生産性向上に資する設備投資全般に対して、最大1000万円を補助します。
申請資格
次の（１）から（５）に掲げる要件をいずれも満たすこととします。
（１）愛媛県内に本社及び本店を置く県内中小企業者等
（２）県税に未納がないこと
（３）みなし大企業でないこと
（４）申請時に虚偽の内容を提出した事業者ではないこと
（５）「反社会的勢力排除に関する誓約事項」ののいずれにも該当しない者であり、かつ、今後、補助事業の実施期間内・補助事業完了後も該当しないことを誓約すること
対象経費
１.機械装置費
２.ソフトウェア導入費
３.外注費
４.クラウドサービス利用料
５.その他経費
補助額
上限1,000万円
補助率1/2
※事業費総額：補助対象経費400万円（税抜）以上
事業期間
令和８年１２月２５日
