E-COMEGROUPより、『Disney』の人気キャラクターがデザインされたバルーントートシリーズがリリース！

株式会社イーカムグループ

株式会社イーカムグループ（以下イーカムグループ、東京本社：渋谷区神宮前／福岡本社：福岡市、代表取締役：迎 祐次）は、『Disney』の人気キャラクターがデザインされたバルーントートシリーズを、2月下旬より発売いたします。

本シリーズは、「Mickey Mouse」「Minnie Mouse」などの人気キャラクターがデザインされたバルーントートで、キャラクターの世界観を活かした華やかなデザインが魅力です。丸みのあるバルーン型フォルムが特徴で、見た目以上の収納力を備え、デイリー使いにも最適です。

持ち手もしっかりとしており、お出かけやサブバッグとしてはもちろん、コーディネートのアクセントとしても活躍。デザインバリエーションも豊富で、ギフトにもおすすめのアイテムとなっています。

全国の専門店およびECサイトにて、2月下旬より順次発売予定です。

ぜひチェックしてみてください。



【Sales information】

■Retail Stores

・National retail stores



【Price】

■\3,190（tax included）





【イーカムグループ】

イーカムグループはⅮisney/UNIVERSAL/MLB など、世界を代表するブランドと約 80程、直接ライセンス契約し、アパレル・服飾雑貨の企画から製造・卸までワンストップで提供しているメーカーです。すべて自社で行なっているため、高品質な商品を素早くお客様の元へお届けすることを可能にしています。イーカムグループは、創業以来ファッションを通じた幸せづくりをミッションとしてきました。思いもしない価格で私たちの商品を手に入れられるよろこび。お気に入りのファッションとして、毎日身に付けられるよろこび。私たちのファッションが生み出すよろこびは、これからも無限に広がります。私たちの生み出すサービスが、お客様の生活を豊かにする誇りと幸福感を胸に。一人でも多くの

お客様に、感動の商品とサービスを発信し続けます。



イーカムグループ HP：http://ecome.co.jp/

イーカムグループ公式 Instagram：https://www.instagram.com/ecomegroup_japan/