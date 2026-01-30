ニッカホーム、山梨県内初となる甲府ショールームを開設！2026年2月、地域密着型リフォーム拠点が本格始動！

ニッカホーム株式会社

全国100店舗以上を展開する住宅リフォーム専業の ニッカホーム株式会社(https://www.nikka-home.co.jp/)（本社：愛知県名古屋市緑区篭山、代表取締役社長：西田裕久、以下 ニッカホーム）は、山梨県甲府市国母に「ニッカホーム甲府営業所」を開設し、2026年2月21日(土)にグランドオープンいたします。

山梨県内初の常設拠点として、地域の皆さまに寄り添ったリフォームサービスの提供を目指し、オープンを記念した3日間限定のイベントを開催します。

■ 山梨県内初出店となる「甲府営業所」が誕生

ニッカホームは、2025年4月より山梨県での営業活動を開始し、これまでに200件を超えるご依頼をいただいてまいりました。

こうした地域の皆さまからのご支持を受け、この度、新築による常設店舗「甲府営業所」の開設が実現しました。

新店舗は、国道20号・国母交差点の角地という利便性の高い立地に位置し、より身近で相談しやすい“地域のリフォーム拠点”として機能してまいります。

ニッカホーム甲府営業所

〒400-0043 山梨県甲府市国母5-6-31

■ 地域の皆さまへの感謝を込めたグランドオープンイベントを開催グランドオープンイベントチラシ（表面）グランドオープンイベントチラシ（裏面）

新店舗のオープンを記念し、2026年2月21日(土)～23日(月・祝)の3日間、グランドオープンイベントを開催します。

地域の皆さまへの感謝の気持ちを込め、ご家族で楽しめる企画を多数ご用意しています。

【主なイベント内容】

・名古屋土産プレゼント

・ニッカホームオリジナルガチャチャレンジ

・飲食サービス（おでん・クレープ・ポップコーンなど）

・アートパネル制作ワークショップ

・特価販売・破格値祭り

・水廻り設備グレードアップキャンペーン

・無金利ローンキャンペーン

・施工費無料抽選企画

・端材木材プレゼント ほか

リフォームをご検討中の方はもちろん、初めてニッカホームを知る方にも気軽にご来場いただける内容となっています。

■ 「相談しやすさ」と「品質」にこだわる地域密着型サービス

ニッカホームは、営業担当が現地調査から施工管理、アフターフォローまで一貫して対応する体制を強みとしています。

甲府営業所においても、この体制を徹底し、地域に根差したきめ細かなサービスを提供してまいります。

「困ったときにすぐ相談できる存在」として、住まいに関するあらゆる悩みに応えていきます。

■ 山梨とともに歩む企業として、さらなる価値創出へ

今回の甲府営業所開設は、単なる店舗展開ではなく、地域社会との長期的なパートナーシップ構築を目的としています。

今後も、地元人材の活用や地域イベントへの参加などを通じて、山梨県とともに成長する企業を目指してまいります。

■ グランドオープン概要

【店舗名】ニッカホーム甲府営業所

【所在地】山梨県甲府市国母5-6-31

【オープン日】2026年2月21日(土)

【イベント期間】2026年2月21日～23日

各日10：00～16：00まで

【HP URL】https://kofu-nikka.com/

ニッカホーム株式会社 会社情報

【会社名：ニッカホーム株式会社】

住所：〒458-0007 愛知県名古屋市緑区篭山二丁目1225番地

創業：1987年1月（個人商店として開業）

代表者：代表取締役 会長 榎戸 欽治

代表取締役 社長 西田 裕久

資本金：8,000万円

社員数：グループ全体 1,695名（2025年4月現在）

年商：グループ全体 711.6億円（2024年度）

施工実績：グループ全体 88,842件（2025年）

累計900,953件を超える施工実績

事業内容：新築・増改築・店舗設計・リフォーム全般（内装工事・外装工事・

塗装工事・水廻り工事・外構工事・下水道切替工事）

住宅設備機器の販売・施工

建築資材・小物などの企画・製造・販売

ニッカホーム株式会社 関東支社

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】



ニッカホーム株式会社 関東支社

〒158-0083

東京都世田谷区奥沢八丁目5-4 2F

電話：03-5752-5201

FAX：03-5752-5202

メール：web.kanto@nikka-home.co.jp

広報担当：土田

