「職場・家庭でのメンタルケアのツボとコツ集：　当事者経験・支援者経験での本音と工夫」戸村智憲による新講演メニュー【日本マネジメント総合研究所合同会社】

2026年1月30日

国内外各地での震災・風水害・各種災害・戦禍・性暴力をはじめとする各種被害などに際し、各地各位のみなさまのご安全・ご健康・ご快癒とともに、ご無念ながらに天上に召されました尊い御霊・御仏のご冥福を心よりお祈り申し上げます。

この度、下記の新講演メニューをラインナップ拡充でリリース致しましたのでご案内致します。

日本マネジメント総合研究所合同会社 理事長 戸村智憲

【新講演メニュー】

・演題（例）： 「職場・家庭でのメンタルケアのツボとコツ集： 当事者経験・支援者経験での本音と工夫」

・講師： 日本マネジメント総合研究所合同会社 理事長 戸村智憲（とむらとものりプロフィール： https://www.jmri.co.jp/tomura.html ）

・概略：

「おうち入院」院長として妻のがん手術・メンタル不調を夫として支えてきた講師が、自身のメンタル不調の当事者経験もあわせて、みずから心を守り周りも支えるコツをお届け

・形態： リアル会場での講演・オンライン/オンデマンド/ハイブリッドでの出演・対談・パネルディスカッション・人権講座・各種メディア出演など

◎ご依頼のご相談専用フォーム： https://www.jmri.co.jp/contact2.html

＜講演項目（例）＞

・誰でもいろんなシーンでなりえるメンタル不調

・自衛・セルフケアとして心を守る「護心術」

・職場・家庭で寄り添うための当事者視点・支援者視点でのヒント

・認知の歪み・傾聴・アサーションなどメンタルケアに効く「クスリ」

・休職・復職・再発防止や仕事と療養の両立支援など

など

※各項目（例）等は、最新動向・社会状況・最新の研究成果等を基に、より良いものをお届けする等のため、事前の予告なく内容や構成等の改訂・修正・変更等を行う可能性がございます。予め悪しからずご了承下さいませ。

◎ご依頼のご相談専用フォーム：https://www.jmri.co.jp/contact2.html からご連絡下さい。

◎その他、戸村の講演ラインナップ： https://www.jmri.co.jp/lecformance.html

◎「おうち入院カルテ」戸村が「院長」としてまとめた闘病支援の手記： https://www.jmri.co.jp/HomeHospitalStay.TopPage.html

◎弊社の公的活動：

・厚生労働省「がん対策推進企業アクション」の推進パートナー企業

・厚生労働省「精神・発達障害者しごとサポーター」（戸村智憲）

・東京都「心のバリアフリー」サポート企業

・「東京都ソーシャルファーム賛同企業」

・東京都による「共生社会の理念に賛同する企業・団体」第1回登録企業

以上でございます。

本リリースに関するお問い合わせ先：

日本マネジメント総合研究所合同会社

理事長 戸村 智憲

〒107-0052 東京都港区赤坂2-16-6 BIZMARKS赤坂1階

電話：050-3196-4513

ウェブサイト： https://www.jmri.co.jp/

※お仕事のご依頼・取材ご依頼などの専用ウェブフォーム： https://www.jmri.co.jp/contact2.html

※一般的なお問合せ用ウェブフォーム： https://www.jmri.co.jp/contact.html

