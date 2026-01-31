【1月発売：新商品ラインアップ】1.REPRESENT最新コレクションが1月17日より発売　2. 90年代に誕生した“CELL”のDNAを受け継ぐ、「CELL GEO 1」が1月31日より発売

プーマ ジャパン株式会社1. 「PUMA x REPRESENT」最新コレクションが1月17日（土）より発売

イギリス発ストリートウェアブランド「REPRESENT（リプレゼント）」とのコラボレーションを継続し、バスケットボールにインスパイアされたスタイルを、現代的な感性で再構築した最新コレクションが登場します。

シンプルでありながら洗練された本コレクションは、シューズとアパレルをラインアップ。プーマのバスケットボールシューズ「ALL-PRO NITRO(TM) 2（オールプロ ニトロ(TM) 2）」を新たに解釈したモデルを中心に展開。キャンペーンには、ドイツ出身のバスケットボール界のスター、Dennis Schroder（デニス・シュルーダー）を起用。コート上のパフォーマンスと、オフコートでのスタイルを高次元で融合させたコレクションの世界観を体現しています。

バスケットボールコートのエネルギーを反映したジャージとショーツには、新たにデザインされたPUMA x REPRESENTの特別グラフィックを採用。メッシュ素材とコントラストの効いたトリムが、レトロなゲームデーユニフォームを彷彿とさせます。さらに、グラフィックTシャツやフーディーといったコートサイドのエッセンシャルアイテムもラインアップし、チャンピオンシップコラボレーションにふさわしい大胆なビジュアルディテールをプラスしています。コーチジャケットとパンツのセットアップは、快適なウォームアップウェアとしてはもちろん、デイリーユースにも対応する高い汎用性を備えています。

シューズには、プーマのランニングテクノロジーをルーツに持つ「NITRO(TM)（ニトロ）」のクッショニングと、軽量な「ULTRAWEAVE（ウルトラウィーブ）」アッパーを搭載した「ALL-PRO NITRO(TM) 2」をベースにした「ALL-PRO NITRO(TM) 2 REPRESENT 247」が、プーマとREPRESENTによる再解釈デザインで登場します。ブラックとホワイトのツートーンカラーに、ヒールとタンのさりげないロゴディテールがアクセントを添えています。さらに、80年代のムードを加えたローカットモデル「MAJESTY（マジェスティ）」も復刻。トゥからヒールまでクラシックなシルエットを描き、スウェードアッパーにヒールとフォームストリップのコントラストパネルを組み合わせた、REPRESENTならではのアプローチが光る一足です。

【発売日】2026年1月17日（土）

【商品販売店】プーマストア 原宿キャットストリート、プーマストア大阪、プーマストア渋谷、プーマ公式オンラインストア、PUMA アプリ、一部取扱店舗舗※発売日、販売店舗は変更になる可能性がございます、ご了承ください。

商品名：ALL-PRO NITRO(TM) 2 REPRESENT 247

販売価格：19,800円（税込）

商品番号：313246

カラー：01

商品名：MAJESTY REPRESENT

販売価格：22,000円（税込）

商品番号：313059

カラー：01

商品名：PUMA x REPRESENT JERSEY

販売価格：15,400円（税込）

商品番号：635804

カラー：01

商品名：PUMA x REPRESENT SHORT I

販売価格：13,200円（税込）

商品番号：635801

カラー：01

2. 90年代に誕生した“CELL”のDNAを受け継ぐ、新作「CELL GEO 1」が1月31日（土）より発売

90年代に誕生した「CELL（セル）」は、プーマを代表するランニングテクノロジーのひとつとして、その独自のルックスとクッショニングでスニーカーシーンに確かな存在感を築いてきました。そのレガシーを受け継ぎながら、現代のライフスタイルにフィットするデザインへと進化した新作「CELL GEO 1（セル ジオ 1）」が登場します。

最大の特徴は、シャープで建築的な印象を与えるリッジ(山の斜面。尾根。)状のヒールパーツ。そこに、ボリューム感のあるシルエットとプレミアムな素材使いを組み合わせることで、テクノロジーと質感のバランスを高次元で実現しました。90年代のテック感を感じさせるデザインエッセンスに、モダンな感性を掛け合わせたCELL GEO 1は、足元に強い個性と存在感をもたらします。90年代のムードを感じさせるデザインエッセンスと、今のストリートスタイルに映えるシルエットを融合。コーディネートの主役になる存在感を備えた新モデルです。

【発売日】2026年1月31日（土）

【商品販売店】プーマ公式オンラインストア、PUMA アプリ、一部取扱店舗舗

※発売日、販売店舗は変更になる可能性がございます、ご了承ください。また、販売店舗は変更になる可能性がございます、ご了承ください。

商品名：CELL GEO 1

希望小売価格：25,300円（税込）

商品番号：405336

カラー：01/04