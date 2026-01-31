『ドールズフロントライン』本日1月30日メンテナンス後より新スキン登場

株式会社サンボーンジャパン

＜ドールズフロントライン ニュースリリース＞

2026年1月30日配信

株式会社サンボーンジャパンは、スマホ向け戦略型シミュレーションゲーム『ドールズフロントライン(以下、「ドルフロ」)』において、本日1月30日(金)メンテナンス後より追加される、選ばれし優秀な人形達のクラスをイメージした新スキンテーマ『A級選抜クラス』の登場をお知らせいたします。

また、近日公開されるゲーム内のイベントについても合わせてお知らせいたします。

■優秀な人形達のクラスをイメージした新スキンテーマ『A級選抜クラス』を公開！

選ばれし優秀な人形達のクラスをイメージした新スキンテーマ『A級選抜クラス』が「1月30日(金)、メンテナンス後」よりゲーム内に追加されます。

いつもと一味違う人形達のカッコいいスキンをお見逃しなく。

▼開催期間

1月30日(金)メンテナンス後～2月27日(金)13:00まで

■限定スキンがもらえるビンゴイベント「流砂の残影」を2月6日(金)メンテナンス後より開催

「2月6日(金)メンテナンス後」より、ビンゴイベント「流砂の残影」を開催いたします。

毎日更新される任務をこなし、アイテム「パスワードカード」を集めてビンゴを目指しましょう！

任務は1日に9つまで提示され、その任務達成報酬である「パスワードカード」を使用すると、ランダムで数字が一つ解読されビンゴリストが埋まります。

ビンゴするごとに様々な報酬が手に入り、更に今回は8列のビンゴ達成でG43専用スキン「砂時計の鏡」が獲得できますので、奮ってご参加ください。

・開催期間

2月6日(金)メンテナンス後～2月26日(木)23:59

■前線協定に新たに「SPAS-12」の限定スキンが登場

ウィークリー任務とデイリー任務をクリアすることで「前線協定」のレベルが上昇し、新型射撃管制モジュールや未所持人形解放ビーコンなどの豪華報酬がもらえる『前線協定 燃えよカロリー！』を「2月2日(月)0:00」より開催します。

今回は一定のレベルに達することでSPAS-12専用スキン「疾走距離」も獲得できるのでぜひ「前線協定」のレベルをあげてスキンを貰いましょう！

また、過去の特典スキン「マルティニ・ヘンリー-いちご色のドキドキ」「SPAS-15-ミス・ピッツバーグ」「ST AR-15-夏の午後の風」も期間限定で復刻販売されますので、こちらもお見逃しなく。

※特典スキン「マルティニ・ヘンリー-いちご色のドキドキ」「SPAS-15-ミス・ピッツバーグ」「ST AR-15-夏の午後の風」は前線協定レベル25以上で1回のみ購入可能。

▼『前線協定 燃えよカロリー！』開催期間

2月2日(月)0:00～3月8日(日)23:59

『ドールズフロントライン』について

ドールズフロントライン公式サイト http://gf-jp.sunborngame.com/

ジャンル：育成&戦略シミュレーションゲーム

運営：株式会社サンボーンジャパン(https://sunbornjapan.co.jp/)

権利表記：Copyright (c) SUNBORN Japan Co., Ltd. All rights Reserved.

料金：基本無料(アプリ内課金あり)

『ドールズフロントライン』(基本情報)

『ドールズフロントライン』は、第三次世界大戦後を舞台とした、ダークかつシリアスな世界観が魅力のスマホ向け戦略型シミュレーションゲーム。

プレイヤーは「指揮官」となり、銃器を擬人化したキャラクター「戦術人形」を、自由に育成・編成し、多種多様な戦略を用いて敵の撃破を目指しましょう！

▶様々な銃器が可愛い女の子に！お気に入りの戦術人形と一緒に戦場を駆け抜けよう！

第三次世界大戦後の荒廃した世界で繰り広げられる重厚なストーリー

『ドルフロ』といえば魅力的な『戦術人形』、そしてハードな『ストーリー』。

第三次世界大戦後の2062年。民間軍事会社「グリフィン」の指揮官であるプレイヤーは、

戦術人形たちと共に数多戦場を駆け抜けることとなります。

人類に仇なす「鉄血」の人形たち、そして戦場の影に潜む謎がアナタの着任を待っています。

▲メインストーリーの主要キャラ「M4A1」。AR小隊に所属し、指揮官がいなくても部隊の指揮が執れる特別な戦術人形。▲「グリフィン」と敵対する「鉄血」。ある事件が起き、「鉄血」の人形、全てが暴走。人類の敵としてプレイヤーの前に立ちふさがる。



キャラクターを「製造」して入手！部隊を編成しよう！

戦術人形は「人力」「弾薬」「配給」「部品」の数を組み合わせて製造することが可能！ 戦術人形は銃器の種類による得手不得手があるだけでなく、個々で様々なスキルを持っています。 戦術人形同士の組み合わせを考え、部隊を編成しましょう。

▲人形製造を行うには「人形製造契約」が必要となる。デイリーミッションをクリアすると入手できる為、積極的にミッションをこなしていこう。▲銃器の種類やスキルを考えながら部隊を編成しよう。「陣形設定」でスキルの効果範囲を見ながら、戦闘中の立ち位置を設定しておこう。

マスを占領して敵を撃破！任務達成を目指せ！

『ドルフロ』の戦闘はボードゲーム方式。

マップ戦闘中は毎ターン、行動ポイントを消費しながら移動。敵と同じマスへ移動することで銃撃戦へ移行します。

敵の動きを予想しながらマスを占領！戦略的に作戦を遂行しましょう！

▲マップごとの任務目標を達成することでクリアとなる。 配置されているマスには様々なギミックがある。配置や効 果を考えながら攻略しよう▲戦闘は基本的にオートで進行する。部隊を編成する際に 陣形をしっかり考えることが勝利への鍵となる。