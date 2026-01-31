赤穂スイーツデジタルポイントラリー　開催！

一般社団法人あこう魅力発信基地

瀬戸内の穏やかな気候と豊かな食材に恵まれた兵庫県赤穂市で、昨年度も多くの来場者に好評を博した「赤穂スイーツデジタルポイントラリー」を、2026年1月31日（土）から開催します。

今年はスイーツやパンに加え、赤穂の特産である牡蠣を使ったメニューなど、ここでしか味わえないグルメを楽しめる店舗が増え、内容をさらにパワーアップ。

スマートフォンひとつで気軽に参加でき、食べ歩きを楽しみながら赤穂のまちを巡る、冬のおでかけにぴったりのイベントです。

赤穂スイーツとは

北に緑豊かな山々、南に穏やかな瀬戸内海が広がる赤穂市。

一年を通して降水量が少なく、温暖な気候に恵まれたこの土地では、果物づくりが盛んに行われています。太陽の光をたっぷり浴びて育った、大粒で甘みが際立ついちご、甘味と酸味のバランスが絶妙な柑橘類。ひと口かじるだけで、みずみずしさと自然の甘さが口いっぱいに広がります。

さらに赤穂といえば、日本有数の塩の産地。

ミネラルを豊富に含んだ赤穂の塩は、素材の甘みをやさしく引き立て、スイーツに奥行きのある味わいをもたらします。

こうした赤穂ならではの食材を使い、「本当においしいものを届けたい」 という想いで、地元を愛するパティシエや職人、シェフたちが一つひとつ丁寧に仕上げたのが「赤穂スイーツ」です。

体にやさしい素材にこだわった生菓子や焼き菓子、和菓子など、約62種類もの多彩なスイーツが誕生しました。

赤穂市内のスイーツ店や和菓子店、パン屋、カフェを巡りながら、

その店ならではの工夫や味わいを楽しむ--

それが「赤穂スイーツ」の醍醐味です。

赤穂スイーツデジタルポイントラリー イベント概要

今年は対象店舗が増えたことで、スイーツだけでなく牡蠣を使ったメニューなども味わうことができます。

イベント名： 赤穂スイーツデジタルポイントラリー

開催期間： 2026年1月31日（土）～ 2026年3月31日（火）

開催形式： スマートフォンによるデジタルポイントラリー（QRコード）

参加店舗： 赤穂市内のスイーツ店、パン屋、カフェ、飲食店など（昨年より拡大）

主催： 赤穂スイーツデジタルポイントラリー事務局（一般社団法人あこう魅力発信基地内）

参加方法

1．ポイントラリーの特設ページにアクセス

2．参加店舗で飲食・購入

3．店頭のQRコードを読み取ってポイントを獲得

4．一定のポイントを集めて豪華プレゼントに応募！

※詳細な参加方法は、特設サイトをご覧ください。

プレゼント

ポイントを集めると、以下の豪華賞品に応募・交換できます。

A賞：潮彩きらら祥吉 ペア宿泊券

抽選で1名様

5ポイントで応募

B賞：TETEミルクジェラート 6種セット

抽選で2名様

4ポイントで応募

C賞：クリアファイル引き換え用電子クーポン

画像はイメージ

先着100名様

3ポイントで進呈

赤穂観光協会で引き換え

D賞：マスキングテープ引き換え用電子クーポン

・先着100名様

・2ポイントで進呈

・赤穂観光協会で引き換え

参加方法

詳細や参加方法については、「赤穂スイーツデジタルポイントラリー」の

説明ページからご確認いただけます。

赤穂スイーツデジタルポイントラリー 説明ページ https://ako-mag.jp/letters/1219/

主催・お問い合わせ

□主催 赤穂スイーツデジタルポイントラリー事務局（一般社団法人あこう魅力発信基地内）

□お問い合わせ

インスタグラム「＠yojo.ako」へダイレクトメッセージまたはdmo@city.ako.lg.jpにメール

※返信には数日かかる場合があります

TEL 0791‐43‐6931（受付時間 平日８:30～17:15）