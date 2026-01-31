株式会社NASUが「Design-1 グランプリ入賞作品展」開催。第一回目の集大成として選ばれた“デザインの必殺技”24点を展示

株式会社NASU

株式会社NASU（本社：大阪府大阪市、代表取締役：前田高志）は、大阪・天満橋の「NASUギャラリー」にて、第一回「Design-1 グランプリ」の入賞作品を一堂に集めた展覧会「Design-1 グランプリ入賞作品展」を、2026年2月16日（月）から2月23日（月）まで開催いたします。

本展は入場無料で、どなたでもご自由にご覧いただけます。

本展覧会は、第一回Design-1 グランプリの「集大成」として開催される特別な展示です。

参加デザイナー、審査員、そして応援してくださったすべての方々とともに創り上げてきたプロジェクトの締めくくりとして、激戦を勝ち抜いた“デザインの必殺技”全24作品（受賞作品7点、入選作品17点）を展示いたします。

■ 「Design-1 グランプリ」開催の背景

当社は、2024年に「すべてのデザイナーに光を。」をテーマに掲げ、現場で活躍するデザイナーにスポットライトを当てた新しいデザインアワード「Design-1 グランプリ」を開催しました。

本アワードは、新たに作品を制作するのではなく、過去の仕事や自主制作の作品の中から、グラフィック表現における魅力あふれる鉄板技「デザインの必殺技(R)」を見つけて応募していただくという、独自性の高いアワードです。

第一回目にもかかわらず、プロのデザイナーやデザインを学ぶ学生から数多くの熱意ある応募が寄せられました。厳正な審査を経て決定したグランプリ、学生グランプリ、そして入選作品の数々を、本展にて余すところなく公開いたします。

■ 本展覧会の見どころ

* Design－1グランプリとは

- 選ばれし“デザインの必殺技”24点を一挙公開応募作品の中から厳正な審査を経て選ばれた、多様なデザインアプローチと表現技術（＝必殺技）の数々を間近でご覧いただけます。- 幻のカードゲーム「Desig-win」を特別展示現在は通常販売されていない、話題の“デザインの必殺技”カードゲーム「Desig-win」の実物を会場にて特別展示いたします。- 来場者限定の特典をご用意ご来場いただいた皆様への感謝を込めて、本展限定の特典をご用意しております。（※詳細は会場にてご確認ください）

* クラウドファンディング「アンバサダー1000人」の目標を達成

Design-1グランプリの開催にあたり、Design-1グランプリを1000人に広めることを目的とした「アンバサダー1000人募集！クラウドファンディング」を開催しました。

Design-1グランプリをより多くの人に広げるために、金額ではなく「1000人」の壁を超えることを目標とした、1人1口までのクラウドファンディングです。

たくさんの方のご支援やSNSでのシェアに助けられ、合計1071人にご支援いただくことができました。無事Design-1グランプリが開催できたのは、応援いただいたみなさまのおかげです。心よりお礼申し上げます。

■ 1,071人のアンバサダーと約束した「展覧会」の実現

■ 「Design-1 グランプリ」今後の展望とパートナーの募集

株式会社NASUでは、本展覧会をもって第一回「Design-1 グランプリ」の正式な締めくくりといたします。今回寄せられた多様な「デザインの必殺技(R)」の数々や、そこから生まれたデザイナー同士の新たなつながりを大きな手応えとして受け止め、今後はさらに多くの現場デザイナーが切磋琢磨し、スポットライトを浴びる場へと進化させてまいります。



次回の開催においては、より広い層にデザインの面白さや可能性を届けるため、内容や審査方法のアップデートを視野に入れ検討を進めております。詳細は決まり次第、公式サイトおよびSNS等で発表予定です。

【運営・広報パートナーを募集しています】

本アワードを今後も継続的なムーブメントにしていくため、運営や広報などの面でご一緒いただけるパートナー（企業・団体・個人）様とのご縁を広げていきたいと考えております。本プロジェクトの理念に共感し、ご興味をお持ちいただけた方は、ぜひ下記までお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ・ご相談窓口： info@nasu.design

*Design-1 グランプリ入賞作品展 開催に寄せて（代表・前田 コメント）

2024年に開催した『Design-1グランプリ』を通して、「デザインの必殺技(R)」には、現場で積み重ねられてきた知恵や工夫、そして楽しさが凝縮されていると強く感じました。正直、この大会をやって本当に良かったと思えた瞬間でした。

本展示会は、その必殺技一つひとつを、きちんと見てもらうための場であり、Design-1グランプリという挑戦の一区切りでもあります。

このアワードは、まだ完成形ではありません。次回は、より多くの人が関わり、楽しみ、学べる場へとアップデートしながら、『Design-1グランプリ』を続けていきたいと考えています。

僕自身の体感としても、『Design-1グランプリ』をきっかけにデザインの会話が増えました。「このデザインの必殺技は？」「これ、よく使うよね」といった言葉が生まれ、デザインの現場でも共通言語が増えていった。そんな手応えがあります。

この展示会もまた、新しい「デザインの話」が生まれる場所になると確信しています。ぜひ会場で、“必殺技”をきっかけにデザインの話をしに来てください。

前田高志

* 受賞作品の紹介

グランプリ

必殺技名: はんぷくまんぷく

技法: 文字組した情報を反復掲載する

効果: 反復掲載することで1ビジュアルでトーンと情報の刷り込みをする

受賞者名: KSK ONE

準グランプリ

必殺技名: モジニ・ムラガラッセ

技法: 文字にイラストを群がらせる

効果: タイポグラフィとしてのインパクトをつけつつ、意味も付加させやすい

受賞者名: 渡辺 炎如

学生グランプリ

必殺技名: グラデミミック

技法: グラデーション背景の上に、逆向きグラデ配色の文字を配置

効果: 背景にさりげなくインパクトを与える

受賞者名: はざめ

審査員賞

前田 高志賞

必殺技名: おめめ疾風斬

技法: フォントにぱっちりおめめをつける

効果: 遊び心を感じさせ、親しみやすさを演出できる

受賞者名: しとらす

千原 徹也賞

必殺技名: バックサイドマニア

技法: 通常は制作の裏側でしかみられないものを表に出す

効果: 裏側をあえてみせることでマニア心をくすぐることができる

受賞者名: kome

寺本 恵里賞

必殺技名: オリガミック

技法: グラフィックを折紙風に ちゃんと折って作れるのがポイント

効果: 「デジタル＋アナログ」「ちょっと和風」の演出に

受賞者名: 藤田 ヒゲ

古平 正義賞

必殺技名: バーティカルホライズン

技法: 横組み縦組みの文章をメリハリをつけて構成する

効果: 変則と正則を組み合わせることで誌面にリズムが生まれる

受賞者名: 河合 俊輔

* イベント概要

「Design-1 グランプリ入賞作品展」

日程：2026年2月16日(月)～2月23日(月)

平日17:00-20:00 / 休日12:00-18:00

場所：NASUギャラリー（大阪・天満橋）

大阪府大阪市中央区石町2丁目2-2 都住創石町ビル 203号室

京阪本線天満橋駅徒歩5分

OsakaMetro谷町線天満橋駅徒歩5分

OsakaMetro堺筋線北浜駅徒歩11分

入場料：入場無料

主催：株式会社NASU

■NASUギャラリーについて

名称 ：NASUギャラリー

所在地 ：大阪府大阪市中央区石町2丁目2-2 都住創石町ビル 203号室

運営 ：株式会社NASU

■株式会社NASUについて

商号 ：株式会社NASU

所在地 ：大阪府大阪市中央区石町2丁目2-2 都住創石町ビル 203号室

代表者 ：代表取締役 前田高志

Webサイト：https://nasu.design/