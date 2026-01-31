【TAC公務員】「心理職・福祉職公務員 オンラインスタートアップ講義」を2/3（火）に開催！

TAC株式会社

資格取得に向けた教育サービスを展開しているTAC株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長:多田 敏男）では、心理職・福祉職 公務員試験を検討されている方へ向けて「心理職・福祉職 公務員スタートアップ講義」を、2/3（火）18：00～、オンラインで開催します。

Q＆A機能でご質問いただくこともできます。

心理職・福祉職公務員試験に特化したオンライン講義を開催！

大卒程度の公務員試験に強いTACならではの必勝法を伝授します。

さらに合格者も参加いたします。

これで合格者の話を直接聞けるラストチャンス、ぜひこの機会をお見逃しなく！

参加者へは『デジタル版【合格者が完ぺき復元！クセあり面接試験】』『入会金１万円免除コード』『対象本科生５％OFFクーポンコード』を進呈いたします！

担任講師や合格者へ当日質問もできます！

（講義約60分の後にライブで質問への回答を行います）

※Zoomを利用してご参加いただくオンライン専用のイベントです。校舎での開催ではございません。

■日時／場所

2月3日（火）18：00～19：30

オンラインで開催（Zoomにて配信します）

■登壇

・山口 輝 講師（心理職・福祉職講座 担任）

・合格者Aさん【最終合格先】庭裁判所調査官補，法務教官



■内容

・職種と仕事内容

・試験制度

・学習方針

・TACのフォロー・コース紹介

・Q&Aコーナー

- 担 当 講 師TACには、公務員受験指導のプロフェッショナル「担任講師」がいます。学習上の相談はもちろん、進路相談や面接対策、悩みや不安も、まずは担任講師に話してみてください！

山口 輝 講師

大学時代、公務員試験において多数合格者を輩出していた公共政策ゼミに所属し、研究の一環として地域包括ケアシステムについてのグループプロジェクトを担当した。大学院進学後は、国・地方における社会・福祉政策研究を行い、TA（ティーチングアシスタント）や大学生・留学生への論文指導を行った。とくに、国のパブリック・コメント制度を通して国民の声がどのようにして行政に届くのかを様々な政策領域で分析し、論文を執筆。現在は、心理職・福祉職講座担任として政策論文や面接対策をメインに講義を担当。他にも、心理職・福祉職講座開催の特別セミナーや担任カウンセリングを行っている。

- 参 加 方 法

ご予約はこちら（参加無料）

https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_gd_gd.html#005

※定員になり次第、受付終了します。

【2/28(土)まで】2027年合格目標 33,000円OFF！

早いとお得！春咲キャンペーンFirst実施中！2026/2/1（日）～2/28（土）まで詳細を見る

優秀な講師陣が提供する、TACだからできる合格カリキュラム

[表: https://prtimes.jp/data/corp/21078/table/1995_1_f9d55b1b8f12fa1b76d42a8a4f8c9172.jpg?v=202601311151 ]詳細を見る :https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_haruwari.html#shinri

- 会 社 概 要

会社名：ＴＡＣ株式会社

代表者：代表取締役社長 多田 敏男

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/index.html