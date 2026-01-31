【チェッカーズ】『チェッカーズ特集』を歌謡ポップスチャンネルにて、2/10(火)～2/15(日)毎日よる8時に放送決定！

株式会社WOWOWプラス

2月は歌謡ポップスチャンネルでチェッカーズを大特集！



テレビ初放送となる「1987 GO SUMMER TOUR at 大阪球場【デジタルレストア版】」、「1987 GO WINTER TOUR at 日本武道館【デジタルレストア版】」を含むライブ6作品を6日間連続で放送！



今なお色褪せないチェッカーズの魅力をたっぷりご堪能ください！

＜放送情報＞ チェッカーズ特集

■番組公式サイト：https://www.kayopops.jp/feature/the_checkers_special/

■タイトル：1986 FLASH!! TOUR

■放送日時：2月10日(火) よる8時

1986年のアリーナツアー、武道館公演を収録。メンバー自作の初のオリジナルシングル「NANA」、後のライブの定番曲となった「Long Road」などターニングポイントとなった楽曲も収録。【第2期チェッカーズ】の幕開けとなったツアー。♪NANA♪神様ヘルプ！♪Free Way Lovers♪NEXT GENERATION♪ロールオーバー・チェッカーズ♪Tossin’&Turnin’♪Missアニーの証言♪ジョニーくんの愛♪Ban Ban Ban♪SEASIDE BOUND♪ジュリアに傷心♪Long Road♪Song For U.S.A.♪おまえが嫌いだ♪NANA

■タイトル：1990 OOPS! TOUR

■放送日時：2月11日(水) よる8時

1990年のツアー映像。 藤井郁弥のプロデュースによりメンバーのインタビューほか趣向を凝らした構成の映像作品。“藤井郁弥”が映画、TVなどの現場経験を生かして「1990年OOPS!」の最終メッセージを届けようと、コンサート自体の演出を含めたトータルな構成による映像作品を監督。一会場のLIVEとしてではなくTOUR全体を題材に様々なアイディアを駆使して、単純なドキュメンタリーではないチェッカーズのLIVE映像作品として完成。♪OPENING♪See you yesterday♪NANA♪DOGS VS CATS♪メンバー・インタビュー♪100Vのペンギン♪OOPS!-X-Y-Z♪Hello!!♪HE ME TWO(禁じられた二人)♪メンバー・インタビュー♪さよならをもう一度♪M-3♪Gipsy Dance♪Friends and Dream

■タイトル：1992 FINAL TOUR “ACOUSTIC COLLECTION”

■放送日時：2月12日(木) よる8時

1992年12月のファイナルツアー。各地で演目を変えていた「アコースティックコーナー」の演奏楽曲のみを集めたオムニバス。チェッカーズの魅力のひとつであるアカペラコーラス、リラックスしたメンバーのトークなど見どころ満載。（演奏順不同）♪Present for you (オープニング)♪涙のリクエスト♪Lonely Soldier♪青い目のHigh School Queen♪クレイジー・パラダイスへようこそ♪You Love Rock'n Roll♪恋のレッツダンス♪ガチョウの物語♪ひとりじゃいられない♪チェッカーズのX'mas Song♪QUATRE SAISONS♪ムーンライト・レヴュー50s'♪俺たちのロカビリーナイト♪ウィークエンド・アバンチュール♪恋のGO GO DANCE！ほか

■タイトル：1992 FINAL TOUR（Director's Cut）

■放送日時：2月13日(金) よる8時

テレビ初放送！

1992年12月に行われたファイナルツアー最終日、武道館。ファンの大合唱も記憶に残るラストライブをアンコール含め完全収録。♪FINAL LAP♪ギザギザハートの子守唄♪Yellow Cab♪80%♪NANA♪Lonely Soldier♪I Love you,SAYONARA♪夜明けのブレス♪アコースティックコーナー (MC)♪涙のリクエスト♪青い目の High School Queen♪時のK-city♪神様お願い♪Hello♪ミセスマーメイド♪HEART IS GUN ～ピストルを手に入れた夜～♪愛と夢のFASCIST♪IT'S ALRIGHT♪See you yesterday♪90's S.D.R♪Present for you♪(ENCORE)♪Long Road♪Friends and Dreamほか

■タイトル：1987 GO SUMMER TOUR at 大阪球場【デジタルレストア版】

■放送日時：2月14日(土) よる8時

テレビ初放送！

大阪ミナミ繁華街のど真ん中にあったが、今は無くなってしまった大阪球場での貴重なライブ映像。（1987年8月9日：大阪球場）♪REVOLUTION 2007♪クレイジー・パラダイスへようこそ♪恋のGO GO DANCE!!♪TOKYO CONNECTION♪悲しきアウトサイダー♪俺たちのロカビリーナイト♪Free Way Lovers♪ウィークエンド アバンチュール♪WA WA WA♪MELLOW TONIGHT♪Song for U.S.A.♪裏どおりの天使たち♪WANDERER♪MY GRADUATION♪NANA♪YOU'RE A REPLICANT(CAMA CAMA MOO MOO)♪GO INTO THE WHOLE♪HE ME TWO（禁じられた二人）♪おまえが嫌いだ♪BLUES OF IF♪NEXT GENERATIONほか

■タイトル：1987 GO WINTER TOUR at 日本武道館【デジタルレストア版】

■放送日時：2月15日(日) よる8時

＜歌謡ポップスチャンネルとは＞

GO TOURの総仕上げとなった冬の武道館公演は、チェッカーズ初の円形ステージを延べ20台以上のカメラで撮影。 夏のツアーからわずか3か月しか経過していないにも関わらずセットリストも大きく変更しており、目覚ましい進化を遂げつつあった当時のチェッカーズの勢いが感じられるライブ。（1987年12月28日：日本武道館）♪TOKYO CONNECTION♪LADY-Mを探せ♪WANDERER♪悲しきアウトサイダー♪クレイジー・パラダイスへようこそ♪LOVE♪MELLOW TONIGHT♪ガチョウの物語♪WのCherry Boys♪ちょっとGive me a break♪7つの海の地球儀♪I Love you,SAYONARA♪Blue Rain♪涙のリクエスト♪REVOLUTION 2007♪NANA♪HE ME TWO(禁じられた二人)ほか

CS放送「歌謡ポップスチャンネル」は、幅広い年齢層に向けて、様々な音楽や名曲をたっぷり放送する音楽専門チャンネルです。スカパー！、J:COM、ひかりTV、全国のケーブルテレビ局でご視聴いただけます。

チャンネル公式サイト https://www.kayopops.jp/

公式X（旧Twitter）https://x.com/kayopops_tw

公式Instagram https://x.gd/e7ang

公式Facebook https://www.facebook.com/KayoPops

公式Youtube https://www.youtube.com/@KAYOPOPSch/videos