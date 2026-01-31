【TAC公務員】「担任講師 個別受講相談2026Premium」をTAC大宮校で開催中！＜参加無料・要予約＞

TAC株式会社TAC大宮校にて開催！

「今から公務員試験に興味がある方、公務員受験をご検討の方、是非TAC大宮校にお越しください！大宮校担任講師と相談して、疑問を解消しましょう！」

■開催地

TAC大宮校

〒330-0854 さいたま市大宮区桜木町1-10-17 シーノ大宮サウスウィング4F

※JR大宮駅西口より徒歩5分［空中歩道直結］

大宮駅西口を出てそのまま空中歩道の上をお進みください。そごうの横を通り抜けると、ななめ右前方にソニックシティビルが見えます。シーノ大宮サウスウィングビルは、ソニックシティビルを越えた先のビルです。





■参加特典- 入会金1万円免除券- 特別レジュメ「埼玉県内市役所試験情報」

担 当 講 師

TAC公務員講座 溝江 勝 講師

地方公務員・国家公務員（一般職・総合職・専門職）など、幅広い公務員試験の受験指導を行ってきた、TAC公務員講座屈指の熟練講師。豊富な経験と知識であなたを最終合格へ導きます！

- 参 加 方 法

ご予約はこちら（参加無料）

https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_gd_sodan.html#oomiya

2027年合格目標先取り学習つき総合本科生が今ならお得

2025/12/1(月)～2026/2/15(日)の期間限定です。

春まで待てない！『スタートダッシュキャンペーンFinal』実施中！

（2025/12/1(月)～2026/2/15(日)）

対象コースが2.2万円OFFでお申込いただけます。

＜対象コース＞

- ＜2027年合格目標＞先取り学習つき総合本科生- ＜2027年合格目標＞先取り学習つき総合本科生Plus

地方上級・市役所・国家一般職などを幅広く目指せる！

早めのスタートで2026年度の教養タイプの公務員試験を”先取り”合格も！



秋から学習を始め、国家一般職（大卒）「教養区分」や東京都I類B新方式などの最終合格も目指せる「先取り講義」つきコースです。この先取り学習でアドバンテージが生まれ、2027年度の公務員試験対策を優位に進めることができます。ゆとりをもって学習したい方におすすめのコースです。

詳細を見る :https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_crs_sakidori.html

