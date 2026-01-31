ERPC、フランクフルトにて完売を繰り返している Solana アプリ向けベアメタルサーバー4大構成を再入荷

ELSOUL LABO B.V.

ELSOUL LABO B.V.（本社：オランダ・アムステルダム、代表取締役 CEO：川崎文武）および Validators DAO が運営する ERPC は、フランクフルト（FRA）リージョンにおいて完売を繰り返している、Solana アプリケーション向けベアメタルサーバー各種を再入荷したことをお知らせします。

本日は、2026年1月中に開始されたサブスクリプションに対してオープンセール価格が適用される最終日でもあります。1月中に開始された契約については、以降も同条件の価格が維持されます。

今回再入荷したベアメタル構成の全体像

今回フランクフルトで再入荷したベアメタルサーバーは、合計4構成です。

これらはすべて同一条件で今後も継続的に供給されるものではありません。プレミアムなデータセンターおよびリソース選定を行なっているため、希少価値が高く、価格条件は今後変更される可能性があります。一部の構成については、今回をもって新たな在庫追加が行われない見込みです。

また、同一 CPU 構成であっても、設置されるデータセンターの条件が異なる構成が含まれています。CPU 性能のみでなく、配置条件が結果に影響する点を踏まえた整理が必要となります。

再入荷構成１.：Ryzen 9 7950X（ERPC スタンダードデータセンター）

Ryzen 9 7950X 構成は、Solana アプリケーション用途およびテストネット用途において、処理余力とコストのバランスが成立しやすい構成です。

今回再入荷は実現しましたが、今後同一条件での在庫追加が行われる可能性は低く、実質的には今回限りに近い再供給と位置付けられます。市場環境および設置条件の制約から、恒常的なラインナップとして維持することが難しい構成です。

再入荷構成２.：Ryzen 9 9950X（ERPC スタンダードデータセンター）

Ryzen 9 9950X 構成のうち、本構成は ERPC スタンダードデータセンターに設置されています。

このデータセンターは、フランクフルトリージョン内においてステーク集積が2番目に大きい地点に位置し、かつステーク集積最大のデータセンターとも PNI (Private Network Interconnect) 接続されており、高い安定性と近接条件を兼ね備えています。

高クロック CPU による処理余力と、成熟したネットワーク環境の組み合わせにより、実運用において再現性の高い挙動が成立しやすい構成です。

再入荷構成３.：Ryzen 9 9950X（ERPC プレミアムデータセンター）

同じ Ryzen 9 9950X 構成であっても、こちらはフランクフルトリージョン内で最大のステークが集積するプレミアムデータセンターに設置されています。

観測、追従、Shreds 受信、状態更新が最短距離で成立しやすい配置条件にあり、リージョン内においても最も安定した条件が揃う構成です。CPU 性能に加えて配置条件が同時に成立する点が、この構成の本質的な価値となります。

この条件での再入荷は難易度が高く、供給量は限定されています。

再入荷構成４.：Ryzen 5 9600X（ERPC プレミアムデータセンター・デッドストック）

Ryzen 5 9600X 構成は現在デッドストックとなっており、今回ごく少数のみ成立した例外的な再入荷です。

本構成については、今後新たな在庫が増える予定はなく、今回分をもって供給が終了する見込みです。人気が集中しやすく、短期間で完売する可能性が高い構成となります。

恒常的な選択肢ではなく、条件が一時的に成立したことによる特例的な提供である点をご理解ください。

料金表について

今回再入荷した構成および、前回まで提供されていたプレミアム構成の条件は、以下の料金表にまとめています。

※ 価格は2026年2月以降の新価格が適用されています。

本料金表は、CPU、メモリ、ストレージ、ネットワーク条件、ならびに設置データセンターの違いを整理したものです。単純な価格比較を目的とするものではなく、構成差と配置条件の違いを理解するための資料としてご参照ください。

なぜ同じ CPU でも条件差が重要なのか

Solana は短い周期でリーダーが切り替わり、ブロック生成、Shreds の流通、投票、状態更新が時間差なく連続します。この実行モデルでは、平均的な処理速度よりも、遅延分布の安定性や外乱耐性が結果に影響します。

フランクフルトは、Solana ネットワークにおいて最大規模のバリデータおよびステーク集積が進むリージョンです。さらにリージョン内でもデータセンターごとに集積度には差があり、配置条件の違いが観測と追従の成立確率に影響します。

ERPC では、CPU 性能と同時に、この配置条件を重視した構成設計を行っています。

供給が限定される理由と再入荷の性質

ベアメタルサーバーは、ラック容量、電力供給、回線品質、設備更新、運用成熟度といった条件が揃って初めて成立します。これらは短期間で拡張できるものではありません。

今回の再入荷は、条件が一時的に成立した結果であり、恒常的な供給を意味するものではありません。今後も完売と断続的な再入荷を繰り返す構造が続く見込みです。

在庫状況とお問い合わせ

最新の在庫状況および提供条件については、Validators DAO 公式 Discord にてご案内しています。

なお、2026年1月中に開始されたサブスクリプションについては、オープンセール価格が適用され、その後も同条件の価格が維持されます。本日が当該条件での申込最終日となります。

Validators DAO 公式 Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR

ERPC 公式 Website: https://erpc.global/ja

ご利用者の皆様には、日頃より ERPC をご利用いただき、心より御礼申し上げます。