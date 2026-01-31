【缶ジュースより小さい】ポケットにも入る手のひらサイズのミニプロジェクター「wowoto Q8」がクラウドファンディングを1/24より開始

株式会社LeaguE

株式会社LeaguEは、置き場所フリーのミニプロジェクター『wowoto Q8』のクラウドファンディングプロジェクトを応援購入サービス・Makuakeにて、2026年1月24日より開始しましたことをお知らせします。

販売ページ：https://www.makuake.com/project/wowoto-mini/(https://www.makuake.com/project/wowoto-mini/)

※プロジェクトは「2026年2月27日」までの限定販売となります。

…………………………………………………………………………………………………………………………

「家が狭くて大きなテレビが置けない」

「キャンプで映画を楽しみたいけれど、荷物は増やしたくない」

そんな願いを叶えるのが、ポケットサイズ・超軽量250gのミニプロジェクター「wowoto Q8」です。

ポケットにすっぽり収まるコンパクトなボディながら、最大120インチの迫力ある映像を投影可能。 複雑な配線や設定は一切不要で、スイッチを入れた瞬間、あなたの目の前に鮮明な映像が広がります。

wowoto Q8の主な特徴

☑ 250gの超軽量・手のひらサイズ

☑ 最新のAndroid 13.0搭載。スマホ・PC不要

☑ オフラインでも安心の32GBストレージ

☑ オートフォーカス ＆ 最大120インチ投影

☑ 最大2.5時間の連続再生 ＆ 急速充電対応

【超軽量250g】持ち運び前提。リビングから旅先まで“置き場所フリー

wowoto Q8は約250gの軽さとコンパクト設計で、家の中はもちろん外出先にも気軽に持ち運べます。寝室で天井投影してリラックス、友人宅でスポーツ観戦、旅行先のホテルで映画鑑賞などシーンを選ばず活躍します。

三脚や電源コードも一緒に収納できる便利な専用ケースが付属しており、ケースに全部入れて持ち運びもラクラク！

【スマホ不要】これ一台で映像を楽しめる、Android 13搭載

wowoto Q8はAndroid 13を内蔵しているため、スマホに頼らずアプリや動画などのエンタメを単体で楽しめる設計です。

さらに、Wi-Fi 6／Bluetooth 5.4対応で、ワイヤレス環境でも快適に利用できます。

オフラインでも安心の32GBストレージ

wowoto Q8は大容量32GBのストレージを完備しており、事前に映画や動画をダウンロードしておけば、Wi-Fi環境がないアウトドアや移動中でも途切れることなくエンタメを楽しめます。

【オートで鮮明】ピント調整不要。自動台形補正＆デジタルズームにも対応

ピントを自動的に調整してくれるオートフォーカス機能を備えているため、手動でピントをいじる手間入りません。投影面に合わせた自動台形補正にも対応し、部屋の壁から天井まで自由度の高い設置を可能としています。

「設定が苦手」「すぐ観たい」という方でも、スイッチONでスムーズに映像体験へ入れます。

【バッテリー内蔵】ワイヤレスで楽しめる。最長2.5時間の連続再生

バッテリーを内蔵しているため、キャンプ場などコンセントがない場所でも使用可能。省電力モード時（※音量50%）には、最長2.5時間の連続再生が可能です。

また、Type-Cケーブル1本で急速充電ができ、日常使いからアウトドアまで幅広く活躍します。

製品仕様

プロジェクトのリターン

最大割引率40%など、Makuake限定のリターンを用意しています。

プロジェクト概要

【プロジェクト名】：これ1台でどこでも気軽にエンタメ体験！最軽量級250gで迫力120のインチ映像！

【期間】：2026年1月24日～2月27日

【販売ページ】：https://www.makuake.com/project/wowoto-mini/