『クララとくるみ割り人形』書籍版絵本が発売決定し、全売上*を社会貢献に充てる「The Ballet Show」初のチャリティー企画始動！会員限定のトーク＆サイン会イベントも無料開催決定！

株式会社ワイブロ（住所：東京都港区／代表取締役：山本大輔）が運営するエンタメバレエ団「The Ballet Show（ザ・バレエショウ）」は、クラウドファンディングにて支援総額850万円を達成し、東京公演は追加公演を含め全席完売となった舞台『くるみ割り人形 The Ballet Show』の世界観を描いたオリジナル絵本『クララとくるみ割り人形』の書籍版絵本を発売することをお知らせします。

本作は、先日デジタル絵本として無料公開された作品であり、このたび書籍版として販売を開始するとともに、売上利益の全額* を社会貢献活動に充てる、The Ballet Showとして初のチャリティー企画として実施します。

* 公式ECサイトにて得た書籍版絵本『クララとくるみ割り人形』の全売上利益分

書籍版絵本の発売決定！初のチャリティー企画を始動！

『クララとくるみ割り人形』は、デジタル絵本の無料公開に加え、書籍版絵本の販売も決定しました。

今回の絵本は、くるみ割り人形の物語を親子で楽しめる一冊として、本公演にあわせて「くるみ割り人形」の物語をやさしく紐解く絵本を制作しました。

主人公のクララが夢の世界で出会うくるみ割り人形や金平糖の精たちとの冒険を、バレエが初めてのお子様にも分かりやすい構成で描いています。

また、自宅に飾ったり、大切な方への贈り物としても喜ばれるよう、細部まで想いを込めて制作しました。

書籍版絵本は、The Ballet Show公式ECサイトにて2026年1月31日(土)より販売を開始し、3月1日(日)以降に順次発送予定です。

さらに、2026年2月開催の『くるみ割り人形 The Ballet Show』全公演会場での物販エリアでも販売が決定しており、会場での購入が最も早く手に取っていただける機会となります。

公式ECサイト経由で販売された書籍版絵本の売上利益は全て、全国の児童養護施設・幼稚園/保育園・バレエ教室などへの絵本配布を通じて、社会貢献活動に充てられます。



ヤマカイとネレアは、これまで海外バレエ団でのチャリティー活動にも携わってきました。

「日本でバレエを広める」という理念に加え、より多くの人に物語と出会ってもらう機会を広げたいという想いから、本企画はThe Ballet Showとして初の取り組みとなります。

【商品概要】

・＜会場限定＞絵本『クララとくるみ割り人形』ハードカバー版 直筆サイン入り

・＜EC限定＞絵本『クララとくるみ割り人形』ハードカバー版

・絵本『クララとくるみ割り人形』ソフトカバー版

▽販売場所

・2026年2月公演『くるみ割り人形 The Ballet Show』全公演会場 物販エリア

・公式ECサイト https://kaito-yamamoto.slcl.shop/

▲写真はハードカバー版

※画像はイメージです。実際の商品と色味が多少異なる場合がございます。※公式ECサイトでの発送は、2026年3月1日(日)以降に順次対応予定です。

※送料はお客様負担となります。

※ご注文後のキャンセル・変更はお受けできません。

※不良品を除き、返品・交換は対応しておりません。

絵本完成を記念した無料オフラインイベント開催！

2026年2月19日(木)に、絵本完成を記念したオフラインイベント『【公式会員限定】特別トークショー くるみ割り人形 The Ballet Show』を開催することが決定しました。

本イベントは、「The Ballet Show 公式会員クラブ」会員限定の無料オフラインイベントとして実施されます。

2026年2月5日(木)23:59までに「The Ballet Show 公式会員クラブ」にご入会いただいた方は、本オフラインイベントへの応募が可能となり、今からでもまだ間に合いますので、この機会に是非ご入会ください。



当日は、絵本制作の裏側を語るトークに加え、当日会場で書籍版絵本をご購入いただいた方を対象とした絵本のサイン会を実施します。

サイン会では、ヤマカイ・ネレア含む登壇メンバーが直接サインを入れ、参加者の皆様へ手渡しします。



さらに、今回のイベント限定企画として、元劇団四季で現The Ballet Showメンバーの野口雅史さん（https://www.youtube.com/@georgiaarkhi）による『クララとくるみ割り人形』の朗読や、今回の本公演では観ることのできないネレアによる特別な踊りなど、ここでしか体験できない特別なコンテンツをご用意していますので楽しみにお待ちください。



▼まだ間に合う！「The Ballet Show 公式会員クラブ」入会はこちら

https://the-ballet-show-fan.up.railway.app/(https://the-ballet-show-fan.up.railway.app/)

【公式会員限定】特別トークショー くるみ割り人形 The Ballet Show

日時：2026年2月19日(木) 開場 16:30～ / 開演 17:00～

場所：葛飾シンフォニーヒルズ ギャラリー1

登壇メンバー：ヤマカイ、ネレア、ハンク、野口雅史、中野伶美、くるみ割り人形くん

内容：登壇メンバーの絵本発売記念トークショー

野口雅史さんによる『クララとくるみ割り人形』の朗読

ネレアによる1日限りの特別な踊り

当日購入者限定ヤマカイ・ネレア含む登壇メンバーの書籍版絵本サイン会

参加定員：抽選45名（立ち見席含む）

入場料：無料

抽選応募期間：2026年2月1日(日) 19:00～2月5日(木)23:59

抽選結果発表：2026年2月6日(金) 18:00以降

応募対象：「The Ballet Show 公式会員クラブ」にご入会いただいた方

応募ページ：https://the-ballet-show-fan.up.railway.app/

＜注意事項＞

・当日のイベント登壇メンバーは予定となります。予めご了承ください。

・イベント内容は予告なく変更となる可能性があります。

・先行（抽選）受付期間終了後は、抽選結果確認期間前であっても、変更・取消しはできません。

・未成年のお客様は、必ず保護者の承諾を得てから、イベントの応募とご来場をお願いいたします。

・営利を目的とした応募・譲渡・転売行為は、いかなる場合も固くお断りしております。転売されたチケットは無効となり入場をお断りさせていただく場合がございます。

絵本連動企画「くるみ割り人形 どのキャラクター？診断」も公開中！

デジタル絵本の世界観をさらに楽しめる連動企画として、WEB診断コンテンツ「くるみ割り人形 どのキャラクター？診断」も展開しています。

全10問の質問に答えていくと、物語に登場する全10キャラクターの中から、今のあなたに近いキャラクターが診断されます。

診断結果では、性格の本質や物語の中での役割、行動の傾向、恋愛や仕事における特徴、他キャラクターとの相性、今のあなたへのメッセージなどを楽しむことができます。

正解・不正解はなく、気分や状況によって何度でも遊べる診断となっています。

是非、ハッシュタグ「#クララとくるみ割り人形診断」をつけて、SNSでもシェアしてください。

▼WEB診断はこちら

https://croissant.buzz/diagnose/ShfxSoGe

制作：パーソナライズ絵本ギフトサービス【EHON INC.】

https://ehon-inc.jp

■デジタル絵本の概要

作品タイトル：『クララとくるみ割り人形』

原案：E.T.A.ホフマン『くるみ割り人形とねずみの王』（パブリックドメイン）

構成・文：The Ballet Show

絵本制作・編集：EHON INC.（えほんインク株式会社）

発行日：2026年2月14日(土)

発行：The Ballet Show



【あらすじ】

クリスマスイブ、内気な少女クララのもとに届けられた、ひとつのくるみ割り人形。

その夜、時計が12時を打つとき、世界は魔法に包まれ、クララは夢と冒険の旅へと導かれていく--。

絵本制作監督・ヤマカイプロフィール

ヤマカイ（The Ballet Show）／芸術監督 兼 ドロッセルマイヤー役

7歳でバレエと出会い、函館ラ・サール高校卒業後に渡米。

全米各地の舞台で主役として活躍する一方、「日本のバレエのイメージを変えたい」という想いからYouTubeでの発信を開始。

2024年、パートナーのネレアとともにエンタメバレエプロジェクト『The Ballet Show』を始動。本作『くるみ割り人形 The Ballet Show』では芸術監督として舞台を指揮し、物語の案内人・ドロッセルマイヤー役を務める。

また、今回の絵本『クララのくるみ割り人形』では制作監督として、「信じること」「誰かを想うこと」の大切さが、子どもにも大人にもまっすぐ届く物語を目指して制作を指揮している。

【公演概要】東京公演全席完売！大阪チケット残りわずか！

【販売中：大阪】大阪狭山市文化会館（SAYAKAホール）

・2月14日（土）15:30開場 16:30開演／19:00 終演予定

・2月15日（日）11:00開場 12:00開演／14:30 終演予定

▽販売チケットは下記URLまたは公式LINEより購入できます。

大阪公演：https://teket.jp/15767/57492

【完売：東京】東京かつしかシンフォニーヒルズ モーツァルトホール

・2月21日（土）11:00開場 12:00開演／14:30終演予定

・2月22日（日）11:00開場 12:00開演／14:30終演予定



【完売：東京追加分】

・2月21日（土）16:00開場 17:00開演／19:30終演予定



チケット発売後、多くの反響をいただいており、東京公演は追加公演含め全席完売となりました。

大阪公演もまもなく完売予定となっておりますので、是非この機会にチケットのご購入をお待ちしております。

『The Ballet Show』について

2024年1月より始動。SNS総フォロワー数約100万人*¹ のプロバレエYouTuber・ヤマカイ＆ネレアによる、誰もが楽しめるバレエ公演を届けるエンタメバレエプロジェクト。

2025年9月現在、年間観客数2万人・公演満足度99％*² ・累計観客数4万人・累計公演数30回超を記録し、全公演が大盛況となっています。

「-バレエを広める-」

これが私たち『The Ballet Show』が掲げる最上最高の理念であり、そして、この理念達成のため「バレエを当たり前に楽しんで観る文化が根付いている日本」を目指します。



「あ、来週暇だったらバレエ観に行かない？」

そんな会話が日常になる社会と、バレエが“特別な芸術”ではなく、誰もがエンターテインメントとして楽しめるものになる世界の実現に向けて、The Ballet Showは日々活動中です。

¹ ヤマカイ＆ネレアのYouTube・TikTok・Instagramのフォロワー数の合計（2026年1月時点）

² 本数値は、2025年8月29日～9月16日の期間、当社が来場者に対して実施したアンケート（回答数1,239件、調査方法：Googleフォームによるアンケート）において集計した結果による。

▽公式HP

https://theballetshow.co.jp/

※チケット情報につきましては、公式LINEアカウントよりご確認いただけます。



▽公式会員クラブ

https://the-ballet-show-fan.up.railway.app/



▽公式SNS

ヤマカイ

・YouTube：https://www.youtube.com/@Y_Ballet/featured

・Instagram：https://www.instagram.com/yamakaiofficial

・TikTok：https://www.tiktok.com/@bringballet0420

・X：https://x.com/handsomedancerk



ネレア

・YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCqI1zld-YlDGD57BKBqxWOw

・Instagram：https://www.instagram.com/nerea.barrondo/



The Ballet Show

・YouTube：https://www.youtube.com/@%E3%83%90%E3%83%AC%E3%82%A8%E5%9BA3TheBallet

・LINE：https://line.me/R/ti/p/@646bsmyi



