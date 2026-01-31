京都 清宗根付館『企画展』のご案内

佐川印刷株式会社

京都 清宗根付館は、現代根付を中心に根付を専門に紹介する美術館として、月替わりで企画展を開催しています。

2026年1月から3月にかけては、特別企画「根付の幸せ」展を開催し、新年の門出にあわせて、根付に表現されてきた「幸せ」のかたちに光を当てます。2月はその一章として、「笑いを誘う」根付を特集します。

根付には、洒落や諧謔、意表を突く構想によって、鑑賞者の感性を揺さぶる作品が数多く存在します。常識的な視点を相対化し、造形を通して新たな美意識を提示する点も、根付の大きな魅力です。

「笑い」のテーマは、人の心をほどき、場に明るさと調和をもたらすものとして、古くから親しまれてきました。洒脱さや諧謔性は、根付の世界では「ひねり」とも呼ばれ、日本美術に、特有の知的な余白を備えた表現態度とし尊ばれてきました。

根付は、意匠・造形力・構成が高度に結びつくことで成立し、掌中に凝縮された独自の世界観を生み出します。また、この精神性は歴史的な生活文化に根ざしつつ、現代の根付師たちにも受け継がれています。根付師は、作品に様々な仕掛けを施すことで、鑑賞者にささやかな幸福や気づきをもたらそうとしています。

本展では、根付に込められた知性と対象への深い慈しみ、そして造形に宿る表現の妙を、作品を通してご体感いただければ幸いです。

『根付の幸せ』展

2月「笑いを誘う根付」展にて展示されている根付の一部をご紹介します。

「河馬蒲焼」「河馬蒲焼」

作者：森 謙次（1974～）

大きさ：高5.0cm

素材：イスの木・紫檀・黄楊・鹿角

解説：ご覧の通り河馬と蒲焼という駄洒落になっていますが、天然素材のそれぞれの色合いを活かしながら素材を嵌めこむ伝統的職人芸が光ります。

「天愚」

作者：及川 空観（1968～）

大きさ：高3.5cm

素材：朝熊黄楊・鹿角・へご

解説：大天狗に憧れる烏天狗が必死に鼻を伸ばそうと引っ張っています。でも指を離すともとの烏天狗に。背伸びするよりもありのままの自分で。

「天愚」

「一休 虎退治」「一休 虎退治」

作者：森 哲郎（1960～）

大きさ：高3.5cm

素材：象牙

解説：「屏風に描かれた虎を捕えよ」という将軍の命に「虎を追い出してください」と頓智で応えた一休さん。油断していると屏風の背後にうごめく影が！

「ひと休み」

作者：宮澤 彩（1949～）

大きさ：高3.6cm

素材：象牙

解説：「カッパノベルス」は戦後日本のミステリー・エンターテイメント小説界を牽引してきました。読書中の河童もそろそろひと休みに。

「ひと休み」

「招本」「招本」

作者：高木 喜峰（1957～）

大きさ：高2.6cm

素材：象牙

解説：良きことを招くとされる招き猫が本を作って「招き本」。本好きの作者本人の理想かもしれません。猫が６匹で「六猫（むびょう）」とも掛けています。

京都 清宗根付館について

京都 清宗根付館は、佐川印刷株式会社 取締役名誉会長 木下宗昭による「日本のよき伝統を、日本人の手によって、日本に保管したい」という発意によって、ここ文化首都・京都に設立された日本で唯一の根付を専門とする美術館です。当館では「新たな挑戦」と「絆」をむね（宗）とし、根付と根付をめぐる文化の継承・創造・発展を目指し、＜魅せる＞＜育む＞＜繋がる＞を使命に、地域と皆さまに開かれた美術館として活動しています。

佐川印刷のメセナ事業の一環として運営されており、2007年9月に開館。京都市の有形指定文化財で、京都市内に現存する数少ない武家屋敷と京町屋の特性を併せ持つ郷士（上層農民）の邸宅「旧神先家住宅」に、現代根付400点が展示されています。

京都 清宗根付館

京都市中京区壬生賀陽御所町46番地1

https://www.netsukekan.jp/

佐川印刷株式会社

【本件に関するお問い合わせ先】

佐川印刷株式会社 営業企画室（広報担当）

TEL:075-934-8010 E-mail: sp-eigyokikaku@spcom.co.jp