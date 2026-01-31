『ウィンタースポーツパーク 2026 in BOATRACE宮島』2月7日(土)・8日(日)開催！
オリンピック開催で盛り上がるウインタースポーツをボートレース宮島で体感！
2月7日(土)・8日(日)にボートレース宮島イベントホールにて
スケートやカーリング・アイスホッケーなどを体験できるスポーツイベント
『ウィンタースポーツパーク2026 in BOATRACE宮島』を開催します！
※参加無料
※20歳以上の方はボートレース宮島への入場料100円が必要です
【イベント内容】
１.マジカルアイススケート（15分入れ替え制）
対象年齢：４歳以上（未就学児は保護者同伴参加）
※レンタルシューズ有
※手袋は全員着用を基本とします。手袋は原則としてご持参をお願いいたしますが、ご用意のない方には貸し出し用をご準備しております。
※安全にお楽しみいただくため、お子さまは４つのプロテクター（ヘルメット／肘あて／膝あて／手首）を貸出しますので必ずご着用ください。
※同伴保護者はスケートシューズ着用のかわりに別途用意するシューズを着用して入場いただけます（スケート靴ではありません。）
２.マジカルスノーカーリング（1対戦ごとの入れ替え制）
対象年齢：２歳以上（未就学児は保護者同伴参加）
３.アイスホッケー体験教室
広島コレクターズの選手による初心者向けの教室です♪
樹脂マットの上でのシュート練習やリンクでの滑り方を体験できます
対象年齢：３歳以上（未就学児は保護者同伴参加）
【時間】10:00～16:00
【場所】ボートレース宮島 1階イベントホール
【イベント会場】
ボートレース宮島
〒739-0411 広島県廿日市市宮島口1-15-60
-専用駐車場800台完備-
ボートレース宮島専用駐車場をご利用の場合、インフォメーションで1,000円分の舟券と駐車券の提示で無料とさせていただきます。
このほか、楽しいイベントを定期的に開催中！
ボートレース宮島のイベント・ファンサービスの最新情報はこちらでチェック！
https://www.boatrace-miyajima.com/fanservice.html