『ウィンタースポーツパーク 2026 in BOATRACE宮島』2月7日(土)・8日(日)開催！

宮島ボートレース企業団


オリンピック開催で盛り上がるウインタースポーツをボートレース宮島で体感！





2月7日(土)・8日(日)にボートレース宮島イベントホールにて


スケートやカーリング・アイスホッケーなどを体験できるスポーツイベント


『ウィンタースポーツパーク2026 in BOATRACE宮島』を開催します！


※参加無料


※20歳以上の方はボートレース宮島への入場料100円が必要です



【イベント内容】
１.マジカルアイススケート（15分入れ替え制）
　対象年齢：４歳以上（未就学児は保護者同伴参加）
　※レンタルシューズ有
　※手袋は全員着用を基本とします。手袋は原則としてご持参をお願いいたしますが、ご用意のない方には貸し出し用をご準備しております。
　※安全にお楽しみいただくため、お子さまは４つのプロテクター（ヘルメット／肘あて／膝あて／手首）を貸出しますので必ずご着用ください。
　※同伴保護者はスケートシューズ着用のかわりに別途用意するシューズを着用して入場いただけます（スケート靴ではありません。）





２.マジカルスノーカーリング（1対戦ごとの入れ替え制）
　対象年齢：２歳以上（未就学児は保護者同伴参加）





３.アイスホッケー体験教室
　広島コレクターズの選手による初心者向けの教室です♪
　樹脂マットの上でのシュート練習やリンクでの滑り方を体験できます
　対象年齢：３歳以上（未就学児は保護者同伴参加）




【時間】10:00～16:00


【場所】ボートレース宮島 1階イベントホール




【イベント会場】


ボートレース宮島
〒739-0411 広島県廿日市市宮島口1-15-60






-専用駐車場800台完備-


ボートレース宮島専用駐車場をご利用の場合、インフォメーションで1,000円分の舟券と駐車券の提示で無料とさせていただきます。



このほか、楽しいイベントを定期的に開催中！


ボートレース宮島のイベント・ファンサービスの最新情報はこちらでチェック！


https://www.boatrace-miyajima.com/fanservice.html