『ウィンタースポーツパーク 2026 in BOATRACE宮島』2月7日(土)・8日(日)開催！

宮島ボートレース企業団

オリンピック開催で盛り上がるウインタースポーツをボートレース宮島で体感！

2月7日(土)・8日(日)にボートレース宮島イベントホールにて

スケートやカーリング・アイスホッケーなどを体験できるスポーツイベント

『ウィンタースポーツパーク2026 in BOATRACE宮島』を開催します！

※参加無料

※20歳以上の方はボートレース宮島への入場料100円が必要です

【イベント内容】

１.マジカルアイススケート（15分入れ替え制）

対象年齢：４歳以上（未就学児は保護者同伴参加）

※レンタルシューズ有

※手袋は全員着用を基本とします。手袋は原則としてご持参をお願いいたしますが、ご用意のない方には貸し出し用をご準備しております。

※安全にお楽しみいただくため、お子さまは４つのプロテクター（ヘルメット／肘あて／膝あて／手首）を貸出しますので必ずご着用ください。

※同伴保護者はスケートシューズ着用のかわりに別途用意するシューズを着用して入場いただけます（スケート靴ではありません。）



２.マジカルスノーカーリング（1対戦ごとの入れ替え制）

対象年齢：２歳以上（未就学児は保護者同伴参加）

３.アイスホッケー体験教室

広島コレクターズの選手による初心者向けの教室です♪

樹脂マットの上でのシュート練習やリンクでの滑り方を体験できます

対象年齢：３歳以上（未就学児は保護者同伴参加）

【時間】10:00～16:00

【場所】ボートレース宮島 1階イベントホール

【イベント会場】

ボートレース宮島

〒739-0411 広島県廿日市市宮島口1-15-60

-専用駐車場800台完備-

ボートレース宮島専用駐車場をご利用の場合、インフォメーションで1,000円分の舟券と駐車券の提示で無料とさせていただきます。

このほか、楽しいイベントを定期的に開催中！

ボートレース宮島のイベント・ファンサービスの最新情報はこちらでチェック！

https://www.boatrace-miyajima.com/fanservice.html