「ママモデルのリアルな生活を公開！！撮影前にお弁当準備も…!?」志田メリサ、ママとしての一面も公開！

モデルとして活躍する志田メリサが、Instagramで自身のプライベートな一面を公開し、注目を集めています。

https://www.instagram.com/p/DTrSHWnATCX/?img_index=1

これまで洗練されたビジュアルやプロフェッショナルな姿で支持を集めてきた志田メリサ。

今回の投稿では、仕事を離れたリラックスした表情やお子さんとの日常のひとコマを切り取り、等身大の魅力を発信しています。

志田メリサさんにプライベートについて質問をしました。

Q1. お仕事がある日とない日の1日の過ごし方を教えてください。

[お仕事がある日]

家を出る1時間前に起床して、娘の水筒やお弁当の準備

撮影終わり帰宅して、晩ご飯の支度開始！

夫が帰宅後、家族みんなで食事をします。

翌日のお弁当のおかずを準備。

入浴後、家族でTV見て、21:00頃就寝。

[お仕事がない日]

平日は7:00に起床し、娘を起こし朝ごはんや水筒など準備

娘と夫をお見送りした後は、ピラティスや、肌管理、歯医者に行ったり休みの日しか出来ない事をします。

基本的にメンテナンス以外は家でゆっくりする事が多いです。

[土日でお仕事が休みの日]

夫と一緒に娘の習い事の送迎をします。

習い事以外の時間ではショッピングモールに行ったり、ランチに行ったりしています。

Q2. ママになってから、ファッションの選び方は変わりましたか？

産後すぐは体型がすぐには戻らなかったので、体型隠しを意識したファッションになりました！

娘が産まれてからは、動きやすい服装や露出を控えたファッション、ヒールなどではなくスニーカーやローファーなど歩きやすい靴に変わりました。

Q3.お仕事と子育ての両立をする上で心掛けていることを教えてください。

仕事の時は子育ての息抜きではないけど、両親が預かってくれる事に感謝しながら

子供から少し離れる時間を作る事で、気持ちがリセットされ、小さい事でイライラする事なく、子供と向き合える気がします！

Q4.お子さんは習い事をされてますか？

１.スイミング：溺れ防止の為始めたのがきっかけです

２.ドラム：NiziUが好きでオーディション番組でドラムをしている子を見て憧れからスタート

３.ダンス：小さい頃から歌って踊る事が好きだったので4歳から習っています

４.アクロバット：ダンスの発表会でバク転をしている子を見てそれに憧れてスタート

５.ボーカル：カラオケが大好きで、家では常に歌って踊っていて、将来の夢はガールズグループに入ること！

志田メリサは今後も、モデルとしての活動に加え、SNSを通じてさまざまな表情を発信していく予定。プライベートの一瞬を切り取った今回の公開は、彼女の新たな魅力を印象づけるものとなりそうです。

【志田メリサ(しだめりさ)プロフィール】

・1994年6月17日生まれ

・ハワイ島コナ出身/尼崎育ち アパレルモデルを中心に、広告やファッションショーなど多方面で活躍中！

・小3の娘を育てるママとしてインスタグラムでも情報を発信中！

[Instagram](https://www.instagram.com/merisa0617/)

[詳細プロフィール](https://trapeziste-creative.com/model/shidamerisa/)

