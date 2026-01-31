PaixGUILD（ピースギルド）のボードゲーム『ぼくのくつしたどこいった』『天使と悪魔』『Fisherman』Amazonでの販売開始！
ボードゲーム開発レーベル「PaixGUILD（ピースギルド）」を運営する株式会社幻想通信社は、同レーベルの代表作であるボードゲーム『ぼくのくつしたどこいった』『Fisherman』『天使と悪魔』の3作品について、Amazonでの販売を開始しました。
これまでイベント販売や専門店、ECサイトを中心に展開してきたPaixGUILDの作品が、Amazonを通じてより多くの方にお届けできるようになります。
▼Amazonストアページ
https://www.amazon.co.jp/b?node=26286483051&ie=UTF8&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&me=A28N4UKGE47Z9W(https://www.amazon.co.jp/b?node=26286483051&ie=UTF8&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&me=A28N4UKGE47Z9W)
Amazon販売開始の背景
PaixGUILDは2017年よりゲームマーケットを中心に活動し、短時間で遊べるルール設計と、初心者から経験者まで楽しめる“遊びやすさと深さのバランス”を重視したオリジナルボードゲームを制作してきました。
近年は国内外のイベント出展を通じて高い評価を得る一方、「気になっていたが、購入のハードルが高かった」「もっと手軽に買える場所がほしい」といった声も多く寄せられていました。
今回のAmazonでの販売開始により、初めてボードゲームに触れる方や、ファミリー層、ライトユーザーの方にも、より身近な選択肢としてPaixGUILDの作品を届けていきます。
商品紹介
「ぼくのくつしたどこいった」
アークライト・ゲーム賞2024佳作受賞作。
もうかたっぽは、どこいった？
「記憶」と「運」の神経衰弱ババ抜き！
くつしたをそろえよう
ババ抜きのクライマックスのようなハラハラ感
記憶力もきたえられる！
「くつした」のペアをたくさんつくろう！「くつしたカード」をめくったり、他の人の手札を引いたりして、誰よりも多くのペアをつくった人が勝ち。神経衰弱のように記憶力を競いつつ、ババ抜きのクライマックスのようなハラハラ感を何度も味わえます。子どもから大人まで一緒になって楽しめるカードゲームです。
▼ゲーム概要
人数：3-6人
時間：20分～
年齢：4歳～
https://www.gentsu.co.jp/games/oh-my-socks
▼Amazonリンク
https://www.amazon.co.jp/dp/B0GF7GPW99
「Fisherman」
めざせ大漁！釣り×トリックテイキング
ただし巨大イカを釣れば良いとは限らない
世界No.1の釣り人になるのは誰だ
コンポーネント一覧
ねらった魚を釣ろう
外道の魚は回避して
釣れない時は、魚が考える時間を与えてくれたと思えばいい - アーネスト・ヘミングウェイ
「Fisherman」は、釣り大会をテーマにしたカードゲーム。1人1枚ずつカードを出しあう「トリックテイキング」ゲームを進めながら、狙った魚を釣りましょう！
釣るべき「本命」や指定サイズの魚が釣れたら得点に、「外道」を釣ってしまうと減点になります。
大会開始時に自分に有利になるよう「本命」「外道」の魚を決めるのも作戦のうち。
さあ、世界No.1釣り人となって、大漁旗を揚げましょう！
▼ゲーム概要
人数：3-4人
時間：20分～
年齢：7歳～
https://www.gentsu.co.jp/games/fisherman
▼Amazonリンク
https://www.amazon.co.jp/dp/B0GF7JX6BS
「天使と悪魔」
悪魔を相手に押し付けろ👿👿👿
初心者にもおすすめの
シンプルで可愛いトリックテイキング
コンポーネント一覧
白い天使カードを取ったらライフを回復
黒い悪魔カードを取ったらライフが減少
「天使と悪魔」は、1人1枚ずつカードを出しあって強さを比べるミニゲームを繰り返す、「トリックテイキング」カードゲームです。ルールはとってもシンプル。「悪魔カード」を相手に押し付けて、自分のライフを守り抜くだけ！ タイミング良く「天使カード」を集められれば、ライフが回復することも。あなたは天使を味方につけられるか？
▼ゲーム概要
人数：3-4人
時間：20分～
年齢：7歳～
https://www.gentsu.co.jp/games/angels-and-devils
▼Amazonリンク
https://www.amazon.co.jp/dp/B0GF7GDK6Y
今後の展開
PaixGUILDでは、今後もイベント出展や海外展開に加えオンラインでの販売チャネルを拡充することで、より多くの人が気軽にボードゲームに触れられる環境づくりを進めてまいります。
また、2026年1月31日（金）・2月1日（土）に大阪で開催されるBoard Game Business Expo（BGBE2026）への出展も予定しており、国内外の関係者に向けてPaixGUILDの作品を直接紹介する機会を継続していきます。
お問い合わせ
卸売の皆さま・小売のみなさま・その他企業さまからのお問い合わせは下記よりご連絡ください。
https://www.gentsu.co.jp/business
株式会社幻想通信社
幻想通信社は、ボードゲーム開発レーベル「PaixGUILD（ピースギルド）」を運営しています。PaixGUILDは2017年より8年にわたり日本最大級のボードゲーム即売会・ゲームマーケットに出展し、トリックテイキングゲームを中心にこれまで約15作のゲームを生み出してきました。
https://www.gentsu.co.jp/