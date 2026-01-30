発表！ママパパが自分に贈るバレンタインプレゼントランキング　“自分へご褒美”を贈るママ・パパは約2割　人気はやっぱり「チョコ」／ファミリーの2月の過ごし方トレンド調査第5弾

アクトインディ株式会社

国内最大級の子供とお出かけ情報サイト「いこーよ」を運営するアクトインディ株式会社（東京都品川区 代表取締役：下元敬道 以下、アクトインディ）では、アンケート調査や取材からリアルな親子の行動を浮き彫りにする「いこーよファミリーラボ(https://iko-yo.net/articles/17249)」にて子育て世帯に、「ママパパが自分に贈るバレンタインプレゼント(https://iko-yo.net/articles/21778)」についてアンケート調査を実施しました。

その結果、自分用にバレンタインプレゼントを購入する人は約2割。購入者の9割以上が“チョコ”を選び、予算は3,000円未満が中心という結果になりました。

ほかにも、バレンタインや節分などの2月の子育て世帯の注目のイベントについて調査を行っています。あわせてご覧ください。

＜＜ママパパの自分へのバレンタインプレゼント2026のトレンドは？＞＞

▶自分用バレンタインプレゼントを購入するママ・パパは約2割

▶購入品は9割以上が「チョコ」

▶予算は3,000円未満の“プチ贅沢”が主流

▶【まとめ】

※この調査内容を各種メディアに掲載・引用される場合は、掲載前に弊社広報（pr@actindi.net）にご連絡いただき、掲載・引用先に「いこーよファミリーラボ調べ」のクレジットと記事のURL（https://iko-yo.net/articles/21778）を記載ください。

■バレンタインに自分へのプレゼントを購入したママパパは約2割

「バレンタインにご自身へプレゼントを購入しましたか？」という質問に対し、

- 購入した：19.1％- 購入していない：80.9％

約2割、5人に1人は「自分のため」にもバレンタインプレゼントを購入しており、バレンタインには”自分が楽しむイベント”という側面もあることがうかがえます。

一方で、約8割のママ・パパが「自分用は購入しない」と回答しており、バレンタインは依然として子どもやパートナー、職場など“周囲のためのイベント”として捉えている様子がうかがえます。

■自分へのプレゼントは「チョコ」が圧倒的人気

自分用に購入したプレゼントの内容を聞いたところ、9割以上が「チョコ」を選択していました。

自分用のプレゼントについてのフリーアンサーからは、 普段は買わない少し高級なチョコを少量楽しむことで、”気軽に幸福感を得られる、自分にとっての幸せアイテム”として選んでいる様子がうかがえます。またコスメや食品など多様な選択肢も広がっているようです。

＼ママパパの声／1,000円未満のプチ幸せ！

「バレンタインの催事場にあったサンリオやディズニーのかわいいチョコセット。かわいいものが好きでつい欲しくなって買います。包装もかわいいので包装は同じくかわいいもの好きな子どもにあげます。(子どもはチョコが苦手なため)」（0歳の子供のママパパの声）

＼ママパパの声／1,000円～3,000円未満の美味しいワクワク！

「サロンドゥショコラで有名ショコラティエのショコラやショコラ以外の食品を選ぶのが楽しみ。行く前に色々調べるところからワクワクします」（4歳の子供のママパパの声

＼ママパパの声／5,000円以上！本気の自分へのプレゼント！

「日本にはないブランドがバレンタインに合わせて百貨店に来るので買いに行きます」（0歳の子供のママパパの声）

予算は「3,000円未満」のプチ贅沢が中心

自分へのバレンタインプレゼントの金額は、約7割が3,000円未満という回答でした。「高すぎず、でも特別感はある」価格帯で、“気軽なご褒美”として楽しむ傾向が見られます。一方で、5,000円以上も一定数存在し、年に一度のイベントとしてしっかり贅沢を楽しむ層も見られます。

■【まとめ】バレンタインは家族を大切にしつつ、「自分も大切にする日へ」？

育児や家事、仕事に追われる毎日の中で、ママパパはバレンタインにパートナーや子供にプレゼントを贈っていることが、先の調査でわかりました。

それに加えて本調査では、自分へのプレゼントを贈るママ・パパも約5人1人見られ、「3,000円前後の少し良いチョコを、子どもが寝た後にゆっくり味わう」といった、”自分にとっての幸せアイテム”を買う日にもなっている様子がうかがえます。

【調査概要】

調査方法：インターネットアンケート

調査地域：全国

対象者：「いこーよ」会員

調査期間：2025年12月

サンプル数：725

※データは小数点第2位以下を四捨五入しています。合計が必ずしも100％にならない場合があります。

※この調査内容を各種メディアに掲載・引用される場合は、掲載前に弊社広報（pr@actindi.net）にご連絡いただき、掲載・引用先に「いこーよファミリーラボ調べ」のクレジットと記事のURL（https://iko-yo.net/articles/21778）を記載ください。

詳細を見る :https://iko-yo.net/articles/21778

■「いこーよファミリーラボ」とは？

毎週いこーよのモニター会員を通じてアンケート調査を行いデータ発表を行っている共創子育てマーケティングラボです。育児・教育・おでかけ市場を中心に、子育て世代の関心やトレンドを独自調査・分析。サービスや商品の企画・販促に役立つ知見を発信しています。

子育て層をターゲットにする企業の皆さま、何かご協力ができることがありましたらいつでもお問い合わせくださいませ。

■「いこーよ」とは？

2008年12月にサービスを開始した子供とお出かけ情報サイト「いこーよ」は、子育て層の約8割が利用し、全国9.9万件以上の施設情報や9.1万件以上の口コミを掲載しています（2025年5月現在）。

