女性VTuberグループ「ホロライブ」所属の「さくらみこ」初の絵本が3月5日（木）に発売決定！

カバー株式会社

カバー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：谷郷元昭）は、弊社が運営する「ホロライブプロダクション」傘下の女性VTuberグループ「ホロライブ」所属の「さくらみこ」が、株式会社フレーベル館より初の絵本を2026年3月5日（木）より発売することをお知らせいたします。

女性VTuberグループ「ホロライブ」所属の「さくらみこ」初の絵本が、3月5日（木）に発売することが決定いたしました。

「さくらみこ」がずっと抱き続けてきた「絵本をつくりたい」という夢が、フレーベル館とのタッグによりついに実現。本人が描く、優しくも力強い「あきらめない心」の物語は、小さなお子様はもちろん、夢を追いかけるすべての人の背中を優しく押してくれる内容となっています。

あらすじ：

まっしろねこは、神につかえるみこを守る式神になりたいという夢をかなえるため、大きな桜の木に花を咲かせようと、仲間たちと旅をします。

はたして、桜は咲くのか？そして、まっしろねこの夢はかなうのか？

ダイナミックな仕掛けも楽しい、絵本となっています。

■ 絵本ラインナップ（3タイプ）

●『みこぴーと おおきな さくらのき』＜限定版＞

価格：2,750円（税込）

仕様：オリジナルカバー

販売場所：一般書店、ネット書店

特典１.：さくらみこ本人による「読み聞かせ動画」（二次元コード封入）

特典２.：オリジナルレターセット（封筒・便箋・シールのセット）

●『みこぴーと おおきな さくらのき』＜初回限定版＞

価格：1,980円（税込）

販売場所：一般書店、ネット書店

特典：オリジナル絵馬（直筆メッセージ印刷・紐付き）

●『みこぴーと おおきな さくらのき』＜ローソン限定版＞

価格：1,980円（税込）

販売場所：ローソン店舗（一部の店舗限定）

特典：オリジナルぬり絵

ローソン版特設サイト（2026年2月2日（月）公開予定）

https://www.lawson.co.jp/lab/entertainment/art/20260202_book35p.html

※販売店舗一覧は後日公開予定。

■ 書籍概要

作・絵：さくらみこ

発売日：2026年3月5日（木）

判型・頁数：21×19cm / 40ページ（仕掛けあり）

対象年齢：3歳から大人まで

販売場所：全国の書店、各種ECサイト

公式特設サイト：https://book.froebel-kan.co.jp/sakuramiko_ehon

※2026年1月31日（土）午前10時公開予定

●予約受付開始

2026年1月31日（土）

※予約は初回限定版・限定版の2タイプとなります。

※「ローソン限定版」は、一部のローソン店舗にて3月5日（木）より販売開始。

※それぞれ数量限定販売となります。

●予約ページ

＜限定版＞※2026年1月31日（土）午前10時公開予定

https://book.froebel-kan.co.jp/book/detail/9784577054369

＜初回限定版＞※2026年1月31日（土）午前10時公開予定

https://book.froebel-kan.co.jp/book/detail/9784577053782

■フレーベル館について

「アンパンマン」シリーズや「ウォーリーをさがせ！」シリーズをはじめとした児童書

の出版や、保育関連施設向けの遊具・教材・玩具の販売、そして室内あそび施設事業の

展開など、子どもたちの健やかな育ちを支え続けるために、子どもに関わる事業を幅広

く手がけています。

フレーベル館コーポレートサイト：https://www.froebel-kan.co.jp

■本件のお問い合わせはこちら

＜フレーベル館 広報担当 kouhou@froebel-kan.co.jp＞

■会社概要

■ホロライブプロダクションについて

「ホロライブプロダクション」は、世界最大級のバーチャルタレント事務所です。

運営している女性VTuberグループ「ホロライブ」、男性VTuberグループ「ホロスターズ」はYouTube総登録者数が8,000万人を超え、ライブ配信、音楽、イベントを通じて世界中のファンと交流しています。

・ホロライブプロダクション公式サイト：https://hololivepro.com/

・ホロライブプロダクション公式X：https://x.com/hololivetv

・ホロライブプロダクション公式TikTok：https://www.tiktok.com/@hololive_official

・ホロライブプロダクション イベント公式X :https://x.com/hololive_event

・ホロライブプロダクション公式ショップ：https://shop.hololivepro.com/

■カバー株式会社について

カバー株式会社は、インターネットを活用したIPビジネスを手がけ、世界屈指のVTuberIPと熱量の高いファンコミュニティを擁する次世代のITエンターテインメント企業です。

「つくろう。世界が愛するカルチャーを。」をミッションに掲げ、VTuber事業を始めとした日本発のグローバルに広がる二次元エンターテイメントを展開しているほか、新たなコミュニケーション手段としてのプラットフォームやメタバースの開発など、コンテンツ×テクノロジーを駆使し、世界が愛するバーチャルカルチャーを生み出すことを目指しています。

・所在地：東京都港区

・代表者：代表取締役社長 谷郷 元昭

・コーポレートサイト：http://cover-corp.com

・採用ページはこちら：https://www.wantedly.com/companies/cover-corp

・本記事内の画像をご使用の際はクレジット表記をご記載ください： (C) COVER



