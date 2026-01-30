大人気VTuber・さくらみこ先生による初の絵本『みこぴーと おおきな さくらのき』・同 限定版の2タイトルをフレーベル館より3月5日に発売！
株式会社フレーベル館（本社：東京都文京区、代表取締役社長：吉川隆樹、以下フレーベル館）は、ホロライブ所属VTuber・さくらみこ先生による初の絵本『みこぴーと おおきな さくらのき』を、2026年3月5日（木）より全国の書店およびネット書店にて発売いたします。また、数量限定で『みこぴーと おおきな さくらのき 限定版』も発売いたします。
3月5日は、さくらみこ先生の誕生日でもあります。
※『みこぴーと おおきな さくらのき』初回限定版とローソン限定版の2タイプは第１刷のみとなります。
■さくらみこ先生
ホロライブプロダクションに所属する大人気VTuber。電脳桜神社の巫女。2023年より東京観光大使をつとめる。アイドルに憧れを抱き唯一無二のトップエリート巫女アイドルになることを目指し日々奮闘中！本作が初の絵本となる。愛称はみこち。ファンの愛称は35P（みこぴー）。
YouTube：https://www.youtube.com/@SakuraMiko
X：https://x.com/sakuramiko35
■書籍紹介
あらすじ：
まっしろねこは、神につかえるみこを守る式神になりたいという夢をかなえるため、大きな桜の木に花を咲かせようと、仲間たちと旅をします。
はたして、桜は咲くのか？そして、まっしろねこの夢はかなうのか？ ダイナミックな仕掛けも楽しい、大人気VTuberが「あきらめない心」を描く初の絵本。
(C) COVER
(C) COVER
■絵本ラインナップ
『みこぴーと おおきな さくらのき 限定版』
帯付き書影
限定版オリジナルカバー
価格：2,750円（税込）
ISBN：978-4-577-05436-9
販売場所：一般書店、ネット書店
『みこぴーと おおきな さくらのき 限定版』 特典
特典１.：さくらみこ先生 絵本読み聞かせ動画
著者のさくらみこ先生本人による絵本読み聞かせのスペシャル動画がお楽しみいただけます。
※絵本に動画視聴用の二次元コードが印刷されたカードが封入されます。
特典２.：オリジナルレターセット
絵本に登場するキャラクターたちがレイアウトされた、オリジナルデザインのかわいいレターセットです。封筒、便箋、シールがセットになっています。
『みこぴーと おおきな さくらのき』＜初回限定版＞
帯付き書影
通常版カバー
価格：1,980円（税込）
ISBN：978-4-577-05378-2
販売場所：一般書店、ネット書店
『みこぴーと おおきな さくらのき』＜初回限定版＞ 特典
特典：オリジナル紙製絵馬
表面は「開運招福」の文字と、さくらみこ（イラスト）＆みこぴーが、裏面には他のキャラクターたちとさくらみこ先生直筆のメッセージがデザインされています。紐付きなのでお好きな場所に飾ってお楽しみいただけます。
『みこぴーと おおきな さくらのき』＜ローソン限定版＞
帯付き書影
通常版カバー
価格：1,980円（税込）
ISBN：978-4-577-05378-2
販売場所：ローソン店舗（一部の店舗限定）
『みこぴーと おおきな さくらのき』＜ローソン限定版＞ 特典
特典：オリジナルぬり絵
絵本に登場するキャラクターたちをぬり絵にしました。カラフルなキャラクターを誕生させてください。
＜ローソン版特設サイト（2月2日 公開予定）＞
https://www.lawson.co.jp/lab/entertainment/art/20260202_book35p.html
※販売店舗一覧は後日公開予定です。
■書籍概要
作・絵：さくらみこ
発売日：2026年3月5日
対象年齢：3歳～おとなまで
判型：21×19cm
ページ：40ページ
＜特設サイト（1月31日・10時 公開予定）＞
https://book.froebel-kan.co.jp/sakuramiko_ehon
★1月31日より全国の書店およびネット書店にて予約販売開始
※予約は限定版、初回限定版の2タイプとなります。
※ローソン限定版は一部のローソン店舗にて3月5日より販売開始となります。
※それぞれ数量限定販売となります。
■ホロライブプロダクションの事業内容
「ホロライブプロダクション」は、世界最大級のバーチャルタレント事務所です。
運営している女性VTuberグループ「ホロライブ」、男性VTuberグループ「ホロスターズ」はYouTube総登録者数が8,000万人を超え、ライブ配信、音楽、イベントを通じて世界中のファンと交流しています。
・ホロライブプロダクション公式サイト：https://hololivepro.com/
・ホロライブプロダクション公式X：https://x.com/hololivetv
・ホロライブプロダクション公式TikTok：https://www.tiktok.com/@hololive_official
・ホロライブプロダクション イベント公式X :https://x.com/hololive_event
・ホロライブプロダクション公式ショップ：https://shop.hololivepro.com/
■株式会社フレーベル館の事業内容
「アンパンマン」シリーズや「ウォーリーをさがせ！」シリーズをはじめとした児童書の出版や、保育関連施設向けの遊具・教材・玩具の販売、そして室内あそび施設事業の展開、園運営など、子どもたちの健やかな育ちを支え続けるために、子どもに関わる事業を幅広く手がけています。
・フレーベル館コーポレートサイト：https://www.froebel-kan.co.jp/
・フレーベル館出版サイト：https://book.froebel-kan.co.jp/
・フレーベル館出版公式X：https://x.com/froebelkanbooks
・フレーベル館出版公式Instagram：https://www.instagram.com/froebelkan_books/