オープンハウスグループとSVリーグ、新メディア「SPIKE!」を開設

株式会社オープンハウスグループ

株式会社オープンハウスグループ（本社 東京都千代田区、代表取締役社長 福岡良介、以下「当社」）と、公益社団法人SVリーグ（以下「SVリーグ」）は、バレーボールリーグ「大同生命SV.LEAGUE」の魅力を多角的に発信する、SVリーグ初のウェブメディア「SPIKE!」を開設しましたのでお知らせいたします。

バレーボールの攻撃の象徴である「SPIKE!」という名称には、世界最高峰のリーグを目指して挑む選手をはじめ、リーグに関わるすべての人の熱意や努力を伝えたいという想いが込められています。 本メディアは、「もっとSVリーグを知ってもらう」ことをコンセプトに掲げ、クラブや選手そしてバレーボールを深く知り、好きになるきっかけを提供したいと考えております。SVリーグ全24クラブを公正公平に取り扱うことで、リーグ全体の熱狂の可視化を目指します。

直近、2026年1月31日（土）・2月1日（日）の2日間、GLION ARENA KOBEで開催される、SVリーグのオールスターゲーム「エムット presents SV.LEAGUE ALL STAR GAMES 2025-26 KOBE」にも選出された東レアローズ静岡・武田大周選手へのインタビューをはじめ、各クラブ選手のこれまでの軌跡や未来へのビジョン、超えるべき自分自身の限界に向かうまでの道のりに焦点を当てたコンテンツを追加していきます。また、日本バレー界のレジェンド、荒木絵里香さんが女子全クラブの、福澤達哉さんが男子全クラブのリーグ前半戦の振り返りと後半戦の展望を語り尽くす記事の公開を予定しております。さらに、ライブドア社発行の「大同生命SV.LEAGUE公式ガイド」との特別提携により、オールスター出場選手の貴重な選手間インタビュー記事も掲載いたします 。

これから、バレーボールへの熱狂をさらに高める様々なコンテンツを継続的に提供し、バレーボール界のさらなる発展に少しでも貢献できるよう尽力いたします。

「SPIKE!」コンセプト

誰もが誰かを応援 したくなる、そのきっかけがここにある。

勝敗の裏にこそ、真のドラマがある。 世界最高峰に挑み続ける選手たちの信念や哲学、 歓喜や葛藤、日々の地道な経験の積み重ね... 私たちはSVリーグ全24クラブに焦点を当て、結果だけでなく、その道のりを記録する。

そして、監督・スタッフ・サポーター・ファン・地域-- すべての視点を交差させ、リーグの熱狂を伝えていく。 誰もが、誰かを応援したくなる魅力を、ここから届けていきます。

「SPIKE!」URL：https://spike-volleyball.jp(https://spike-volleyball.jp)

企業概要

商号 株式会社オープンハウスグループ

本社所在地 〒100-7020 東京都千代田区丸の内 2-7-2 JPタワー20階（総合受付）・21階

創業 1997年 9月

代表者 代表取締役社長 福岡 良介

資本金 202億3,549万円

従業員数（連結）6,620名（2025年9月末時点）

株式会社オープンハウスグループ Web サイト URL：https://openhouse-group.co.jp/

株式会社オープンハウス Web サイト URL：https://oh.openhouse-group.com/