プロサッカー選手の松田 力がFanicon(ファニコン)にて公式ファンコミュニティ【Riki′s House】をオープン!
THECOO株式会社（本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:平良真人、証券コード:4255）は同社が運営する会員制ファンコミュニティプラットフォーム「Fanicon（ファニコン）」にて、松田力の公式ファンコミュニティ『Riki's House』を1月1日にオープンしました。
「Fanicon」は、タレント、アーティスト、インフルエンサー（以下、アイコン）の活動を、コアなファン（以下、コアファン）と一緒に盛り上げていく会員制のファンコミュニティアプリで、ユーザーの「推し活」体験を強力に後押ししています。
◆ 松田 力プロフィール
生年月日：1991年7月24日
出身地：大阪府
身長 / 体重：175 cm / 70 kg
ポジション：FW
＜経歴＞
2013：大分トリニータ（特別指定選手）
2014-2016：名古屋グランパス
2015：ジェフユナイテッド千葉（期限付き移籍）
2017-2019：アビスパ福岡
2020：ヴァンフォーレ甲府
2021：セレッソ大阪
2022-2024：愛媛FC
2025-：カターレ富山
◆ コミュニティ概要
Riki's House
▼スタンダードプラン（月額\800）
まずは気軽に参加したい方におすすめのプランです。
- タイムライン投稿（近況・試合の裏話など）
- 生配信／ラジオ配信（アーカイブなし）
- グループチャット（ファン同士や僕との交流）
- スクラッチくじ（ここだけの景品が当たるチャンス）
- デジタル会員証
- デジタルバースデーカード（お誕生日に僕からメッセージ）
- 限定グッズ購入権利
▼プレミアムプラン（月額\3,000）
より深く交流したい方、特別な体験をしたい方におすすめです。
スタンダードプランのすべてに加えて、
- オフ会参加権（直接会って交流できるイベント ※オフシーズンの開催を予定）
- 月1オンラインミーティング（ZOOM）
- 全配信アーカイブ視聴
- デジタルファンレターボックス
- プレミアム限定グッズ購入権利
皆さまがお楽しみいただけるような、さまざまなコンテンツを提供予定です！
◆ ダウンロード
アプリ名 ： Fanicon
対応端末 ： iPhone／Android版
提供場所 ： App Store／Google Play
URL ：https://fanicon.net/fancommunities/6692
■ Fanicon（ファニコン）について
Faniconは、人々の心のよりどころとなる「推し活」を強力に後押しするツールとして人気を集め、全アイコンの有料課金会員数は、34万5,000人を超えています。
「“With fan, More fun” あなたとファンをつなぐファンコミュニティ」をコンセプトに、アイコンとファンのコミュニケーションを強力にサポートしてまいります。
公式ページ：https://service.fanicon.net/
公式メディア：https://service.fanicon.net/fanimedia
■ THECOO株式会社について
THECOO（ザクー）は2014年1月創業以来「”できっこない”に挑み続ける」を掲げ、一般ユーザー向けの会員制ファンコミュニティプラットフォーム「Fanicon」の提供を行う「ファンビジネスプラットフォーム事業」及び、クライアント企業向けにインフルエンサーを用いたマーケティング施策支援やオンライン広告コンサルティングを行う「デジタルマーケティング事業」を展開しています。エンタメ市場における「個」にフィーチャーするプラットフォーマーとして、クライアント（広告主）、ユーザー（ファン）、インフルエンサー（アイコン）を繋ぐ三方よしのエコシステムの構築に尽力しています。
■ 会社概要
社名：THECOO株式会社
代表者 ：代表取締役CEO 平良 真人
所在地 ：東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル 11階
設立 ：2014年1月20日
URL ：https://thecoo.co.jp