プロサッカー選手の松田 力がFanicon(ファニコン)にて公式ファンコミュニティ【Riki′s House】をオープン!

写真拡大

THECOO株式会社

THECOO株式会社（本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:平良真人、証券コード:4255）は同社が運営する会員制ファンコミュニティプラットフォーム「Fanicon（ファニコン）」にて、松田力の公式ファンコミュニティ『Riki's House』を1月1日にオープンしました。




「Fanicon」は、タレント、アーティスト、インフルエンサー（以下、アイコン）の活動を、コアなファン（以下、コアファン）と一緒に盛り上げていく会員制のファンコミュニティアプリで、ユーザーの「推し活」体験を強力に後押ししています。



◆ 松田 力プロフィール


生年月日：1991年7月24日


出身地：大阪府


身長 / 体重：175 cm / 70 kg


ポジション：FW


＜経歴＞


2013：大分トリニータ（特別指定選手）


2014-2016：名古屋グランパス


2015：ジェフユナイテッド千葉（期限付き移籍）


2017-2019：アビスパ福岡


2020：ヴァンフォーレ甲府


2021：セレッソ大阪


2022-2024：愛媛FC


2025-：カターレ富山



◆ コミュニティ概要


Riki's House



▼スタンダードプラン（月額\800）


まずは気軽に参加したい方におすすめのプランです。


- タイムライン投稿（近況・試合の裏話など）


- 生配信／ラジオ配信（アーカイブなし）


- グループチャット（ファン同士や僕との交流）


- スクラッチくじ（ここだけの景品が当たるチャンス）


- デジタル会員証


- デジタルバースデーカード（お誕生日に僕からメッセージ）


- 限定グッズ購入権利



▼プレミアムプラン（月額\3,000）


より深く交流したい方、特別な体験をしたい方におすすめです。


スタンダードプランのすべてに加えて、


- オフ会参加権（直接会って交流できるイベント ※オフシーズンの開催を予定）


- 月1オンラインミーティング（ZOOM）


- 全配信アーカイブ視聴


- デジタルファンレターボックス


- プレミアム限定グッズ購入権利


皆さまがお楽しみいただけるような、さまざまなコンテンツを提供予定です！



◆ ダウンロード


アプリ名 ： Fanicon


対応端末 ： iPhone／Android版


提供場所 ： App Store／Google Play


URL ：https://fanicon.net/fancommunities/6692



■ Fanicon（ファニコン）について


Faniconは、人々の心のよりどころとなる「推し活」を強力に後押しするツールとして人気を集め、全アイコンの有料課金会員数は、34万5,000人を超えています。


「“With fan, More fun” あなたとファンをつなぐファンコミュニティ」をコンセプトに、アイコンとファンのコミュニケーションを強力にサポートしてまいります。


公式ページ：https://service.fanicon.net/


公式メディア：https://service.fanicon.net/fanimedia



■ THECOO株式会社について


THECOO（ザクー）は2014年1月創業以来「”できっこない”に挑み続ける」を掲げ、一般ユーザー向けの会員制ファンコミュニティプラットフォーム「Fanicon」の提供を行う「ファンビジネスプラットフォーム事業」及び、クライアント企業向けにインフルエンサーを用いたマーケティング施策支援やオンライン広告コンサルティングを行う「デジタルマーケティング事業」を展開しています。エンタメ市場における「個」にフィーチャーするプラットフォーマーとして、クライアント（広告主）、ユーザー（ファン）、インフルエンサー（アイコン）を繋ぐ三方よしのエコシステムの構築に尽力しています。



■ 会社概要


社名：THECOO株式会社


代表者　：代表取締役CEO　平良　真人


所在地　：東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル 11階


設立　　：2014年1月20日


URL　　：https://thecoo.co.jp