『ゼンレスゾーンゼロ』待望のアイドルユニット「妄想エンジェル」が2月6日（金）に堂々登場！

株式会社COGNOSPHERE

グローバルエンターテインメントブランドHoYoverseは本日、『ゼンレスゾーンゼロ』Ver.2.6「いつかの妄想に、アンコール」が2月6日（金）にリリースされることを発表しました。シーズン2のクライマックスの後を描く間章として、プロキシの皆様はお馴染みの六分街へと戻り、年に一度の祭典「黄金の日」にて夢と愛を織りなすことになります。本バージョンでは、待望のアイドルユニット「妄想エンジェル」が正式にデビューします。エージェント「千夏」と「アリア」の登場や新イベントの開催に加え、インターノット会員権や合計40億ポリクロームの山分けといった一連の豪華フェスティバルホール報酬も用意されています。

『ゼンレスゾーンゼロ』の最新PVはこちら

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=N4bwkI3hEKg ]

「黄金の日」が近づくにつれ、新エリー都は祝日の活気と期待に満ちあふれています。しかし、平和の裏ではいまだ暗流が渦巻いており、「パエトーン」兄妹は違法知能体が関わる一件の依頼により、六分街でジェーン・ドゥと再び協力することになります。未知の陰謀が蠢く一方で、祝日が近づく軽やかな空気はライブハウス「404 ERROR」にも広がっています。「妄想エンジェル」のメンバーたちは謎のボイトレ講師の指導を受け、初ライブに向けて慌ただしく準備を進めています。ホロウの脅威や未知の危険が立ちはだかろうとも、点灯される夢があり、届く歌声があり、その大切な瞬間を守る者がいます--これこそが新エリー都なのです！

新たなエージェント

成長著しいアイドルユニット「妄想エンジェル」のメンバーは、協力攻撃を発動することが可能です。Ver.2.6では、その先駆けとして「千夏」と「アリア」が登場します。

千夏はS級の物理属性支援エージェントであり、「強攻」や「異常」属性のメンバーに対して独特なサポートを提供します。相棒の「バブルちゃん」は、スキル「ねこにらみ」で敵をマークし、その敵を起爆してダメージを与えつつ、チーム全体に強力な攻撃力バフを付与します。終結スキル発動時には、千夏がハンマーを振るってダメージを与えると同時にクイック支援を発動し、味方をフィールドに呼び寄せます。

千夏と共に戦うのは、「妄想エンジェル」のメインボーカル「アリア」です。エーテル属性の異常エージェントである彼女は、「構造体」であるメカ形態と「アイドルホログラム」の2つの形態を操ります。アリアは正面からの接敵を得意とし、チャージ攻撃によって状態異常の敵に爆発的なダメージを叩き込みます。

また、舞台裏から彼女たちを献身的に支えるファンクラブ会長のボンプ「コサン」は、エージェントのHPを継続的に回復するほか、チームに「妄想エンジェル」のメンバーが2名以上いる場合、チーム全体の攻撃力を上げることができます。

千夏とアリアの実装に合わせ、キュートな新コスチュームも登場します。特にアリアのコスチュームは、ユニークな2形態デザインとなっています。さらに、S級エージェントの儀玄（玄墨・命破）と柚葉（物理・支援）も同バージョンにて復刻予定です。

新たなイベント

Ver.2.6イベント「共鳴するモーソー」では、プロキシの皆様を「妄想エンジェル」の名誉マネージャーとして迎えます。メンバーのトレーニングスケジュールの管理やSNSの運営を行い、リズムゲームや新マップ・新要素を含む「マルセルの大冒険」を通じて、メンバーたちの成長を導くことになります。

イベントのほか、「零号ホロウ」には新モード「コード・スクエア」が登場します。本モードでは、週替わりで異なるテーマのステージが開放され、多彩でユニークなギミックに挑戦できます。新モードのチーム編成はメインエージェント3名、ボンプ1体、サポートエージェント1名となり、新たなレゾブレムやエージェントの専用武装によって、戦略の幅がさらに広がります。また、零号ホロウに「掃討」機能が実装され、より手軽で充実したゲーム体験をお届けして参ります。

システム改善と報酬

本バージョンでは各種機能改善と豪華報酬をご用意しました。エージェントのライカンおよび悠真は性能が強化され、さらに期間限定イベントをクリアすることで、潘引壺の新コスチュームを無料で獲得できます。

「黄金の日」を祝して、本日より「インターノット会員権」というサプライズイベントがスタートします。日常のプレイを通じてポリクロームを獲得できるほか、「インターノット会員権」やログインボーナスを含めて合計ポリクローム×3300を獲得可能です！また、2月14日から2月23日まで、祝日イベント「黄金の日、大盤振る舞い！」が開催されます。毎日ログインして抽選に参加すると、総額40億ポリクロームの超大型報酬プールを参加者全員で山分けできるチャンスがあります。

「妄想エンジェル」グローバル応援イベントを各地で開催予定

「妄想エンジェル」のデビューを記念し、グローバル応援イベント「妄想エンジェル」グローバル応援プロジェクト「スイートクラッシュ」を、各地域にて順次展開いたします。本イベントでは、グローバルブランドとのコラボレーション、オフラインイベント、特別企画を通じて、バーチャルアイドルをモチーフとしたタオル、ペンライト、Tシャツなどの限定グッズをご用意しております。詳細は公式SNSアカウントにて随時お知らせいたします。

『ゼンレスゾーンゼロ・クラウド版』登場

Ver.2.6のリリースと同時に、『ゼンレスゾーンゼロ・クラウド版』も登場します！クラウド版において、プレイヤーは超軽量パッケージでゲームを瞬時に起動できるほか、デバイスの過熱やカクつきの心配もなく、高フレームレートでもサクサク動く快適なプレイをご体験いただけます。スマホ・PCでどこでも遊べる制限ZEROの新体験へどうぞお楽しみください。

『ゼンレスゾーンゼロ』Ver.2.6「いつかの妄想に、アンコール」は2月6日よりPlayStation(R)5、PlayStation(R)5 Pro、Xbox Series X|S、Xbox Cloud Gaming、PC、iOSおよびAndroid向けに配信開始予定です。ゲームにログインしてS級エージェント「照」を無料で獲得できるイベントは引き続き開催中です。詳細は公式サイト（https://zenless.hoyoverse.com/）か、X（旧Twitter）の公式アカウント@ZZZ_JPよりご確認ください。

『ゼンレスゾーンゼロ』について

『ゼンレスゾーンゼロ』は、HoYoverseの最新都市ファンタジーアクションRPG。舞台となるのは、「ホロウ」という超自然災害により現代文明が壊滅した後の世界です。滅亡をもたらしかねない災いの中、新エリー都は逆境を乗り越え発展、いつしか現代文明の最後の光となりました。プレイヤーは、「プロキシ」と呼ばれる特殊な仕事を請け負う専門家となり、個性豊かな仲間たちと共にホロウを探索し、敵に挑み、依頼を達成しつつ新エリー都の隠された秘密を解き明かして行きます。

HoYoverseについて

HoYoverseは、世界中のプレイヤーに没入感ある仮想世界体験を提供することを目指しています。これまで私たちは、『原神』、『崩壊：スターレイル』、『崩壊3rd』、『未定事件簿』、『ゼンレスゾーンゼロ』などのゲームコンテンツのほか、様々なエンターテインメントをお届けしてきました。コミュニティが、HoYoverseのサービスの核心です。私たちは、全世界のファンの皆様が存分に創造力と才能を生かし、アニメやコミック・ゲームへの愛を自由に語り合えるようなコミュニティ環境を提供することに心を注いでいます。

さらに、私たちは常に枠にとらわれない想像力で最先端のゲーム開発技術を追求することにより、トゥーンレンダリング、クラウドゲームなどの分野でトップクラスの技術を蓄積してきました。今後とも、シンガポール、モントリオール、ロサンゼルス、東京、ソウルなどにおけるオフィス運営を通じて、コンテンツ制作、技術の研究とパブリッシング業務を進めていく所存です。

(C) COGNOSPHERE