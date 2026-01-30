「電気、水道、ガス、ジモティー」生活インフラを目指す揺るがない自信。株式会社ジモティー代表取締役社長・加藤貴博が出演

株式会社ニッポン放送

フリーアナウンサー・新井恵理那がパーソナリティを務めるニッポン放送『デロイト トーマツ グループ presents 新井恵理那 Leader's NEXT↗』 (毎週水曜 21時00分～21時30分)。1月28日(水)は、株式会社ジモティー代表取締役社長・加藤貴博をゲストに迎えた。

加藤は2011年にジモティーに参画し、同年10月に代表取締役に就任。地域の課題解決を目指す無料広告掲示板サービスとして事業をスタートし、現在では自治体と連携したリアル店舗「ジモティースポット」を展開するなど、事業を拡大し地域社会と絆を深めえている。

創業期を振り返り、基本、無料サービスのため、サイズが大きくならない限りマネタイズができないという特性から、投資が先行する事業となり、資金調達に苦労したという。

しかし、そんな中「リクルートでメディアを作ってきた経験と勘で、このサービスは必要とされる可能性が極めて高いという感覚があった。時間はかかるな、という感覚は持っていたけど、理解してもらえる人いないかな？みたいな感じの方が近かった」と、ビジネスモデルへの揺るがない自信を語った。

社内で大切にしている考え方として、「電気、水道、ガス、ジモティー」という言葉を紹介。「地域で生活するインフラとして、生活に必要なものが最低限そろう、ベーシックな誰でも使えるサービスにしていきたい。」とコメントした。

起業を目指す人へのアドバイスを問われ、「社会の役に立つ、やりがいはあるけど儲からないという福祉的な事業は、スケールしづらく持続性が生まれづらい。」と話し、地域限定の最適化だけでなく、ある程度のスケール拡大を意識し、単価、生産性を高める大切さを説いた。そして「サイズに対するリスクはある程度比例関係になる」と自信の経験からの厳しさも述べた。

また、自身については「毎日ジムに行って筋トレをするのが習慣。30分ぐらいまでの軽めだと筋力もつくし、頭の回転も速くなって仕事の生産性が良くなる」と答え、休日には「知らない街に行って人を観察するのが好き。全国にできている自分たちのお店や周りのお店のお客様を観察したりする」と、ビジネスと趣味が重なる過ごし方を明かした。番組最後に新井は「とっても貴重なお話を、たくさん伺うことができました。」とトークを締めた。

株式会社ジモティー代表取締役社長・加藤貴博がゲスト出演する『デロイト トーマツ グループ presents 新井恵理那 Leader's NEXT ↗』は、radikoでタイムフリー機能で聴けるほか、ポッドキャストでも配信される。

