すとぷり・騎士X・AMPTAK・めておら・すにすて総出演！「大かくれんぼ大会」ついに決勝戦へ！『STPRに夢中！』最終回はあす1月31日(土)よる7時放送！

東京メトロポリタンテレビジョン株式会社（TOKYO MX）は、2026年1月31日（土）19:00～20:00（TOKYO MX１）に、特別番組『STPRに夢中！』の第4回を放送することをお知らせいたします。

本番組は、STPR所属クリエイターたち（通称：STPR Family）が様々な企画に挑戦し、番組を見ているみんなを“夢中”にさせるバラエティ番組です。

最終回となる今回は、STPR Familyの中で最も“黄色”にふさわしいクリエイターを決定する「俺が1番“黄色だ"選手権」が開幕！“黄色王"の称号をかけ、各グループの黄色担当が激ムズお題に挑みます。

さらに、これまで3回にわたってお届けしてきた「大かくれんぼ大会」はいよいよ決勝戦へ！舞台はTOKYO MX本社。WACHA★WACHAな激戦を制し、優勝するのはどのチームだ！？

動画配信で多くのリスナーを魅了してきたSTPR Familyが、地上波でもその魅力を存分に発揮します。ぜひご覧ください。

また、STPR所属の5グループが出演し、グループの枠を越えたコラボレーションや、それぞれの魅力を活かしたライブパフォーマンスを、2026年2月7日(土)・8日(日)の2日間にわたってお届けするライブイベント『STPR Family Festival!! 2026』は、現在、STPR TICKETにて機材開放販売を行っています。東京ドームならではのスケールと“STPR Family”としての一体感を感じられる特別なステージをお楽しみいただけます。

■番組概要

※下記内容は都合により変更となる場合があります。予めご了承ください。

【タイトル】 STPRに夢中！

【放送日時】 1月31日(土)19:00～20:00 ＜TOKYO MX1＞

【配信】 「TVer」にて放送終了後から3ヶ月間見逃し配信

https://tver.jp/series/srtlkkul2u

【出演】 STPR Family

（すとぷり／騎士X - Knight X -／AMPTAKxCOLORS／

めておら - Meteorites -／ すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC）

【番組HP】 https://s.mxtv.jp/variety/stpr-muchu/

■イベント概要

【タイトル】 STPR Family Festival!! 2026

【開催日時】 2026年2月7日(土) 開場 16:00/開演 18:00

2026年2月8日(日) 開場 13:00/開演 15:00

【会場】 東京ドーム（〒112-0004 東京都文京区後楽1-3-61）

【出演】 STPR Family

（すとぷり／騎士X - Knight X -／AMPTAKxCOLORS／

めておら - Meteorites -／ すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC）

【主催】 TOKYO MX・株式会社STPR・株式会社東京ドーム

【イベントHP】 https://s.mxtv.jp/event/stpr/(https://s.mxtv.jp/event/stpr/)

■チケット情報

STPR TICKET 機材開放販売(先着)

【受付期間】

・2月7日(土)公演

2026年1月25日(日)21:00 ～ 2026年2月6日(金)18:00

・2月8日(日)公演

2026年1月25日(日)21:00～2026年2月7日(土)18:00

【チケット価格】 一般指定席：9,900円(税込)

【チケットURL】 STPR TICKET：https://stpr-ticket.com/booths/stprevent