【天王町駅より徒歩1分】マシンピラティスも導入したパーソナルジム『EAGLE BASE天王町店』が2026年3月5日にオープン！

お客様第一主義をモットーに、東京の城南エリアと神奈川の東急目黒線・東横線を中心に展開するパーソナルトレーニングジム『EAGLE BASE』を運営する株式会社EAGLE BASE（本社：東京都目黒区目黒本町 代表取締役 沖津翔太）は、

2026年3月5日に天王町駅（神奈川県横浜市保土ヶ谷区岩間町1-7-13 三宅ビル2F）にマシンピラティスも導入したパーソナルジム『EAGLE BASE 天王町店』をオープンする。

天王町店の出店でEAGLE BASEの店舗数は19店舗目となる。

EAGLE BASEは、2021年に1号店である『EAGLE BASE武蔵小山店』をオープンし、

それ以来【地域密着型のパーソナルジムとして周辺エリアの住民の皆様に愛され、全ての方が継続できるトレーニング】を提供する事をモットーに、ダイエットやボディメイク、マタニティトレーニング、健康増進、運動習慣を身につける為のサポートをさせて頂くパーソナルジムです。



弊社は下記の３つをミッションとして取り組んでおります。

・All Generation Training【街の全ての人にトレーニングを】

・Sustainable Training【継続できる本質的トレーニング】

・Customer First Policy【選んだことを後悔させない】



本店でもあり１号店でもある武蔵小山店ではエリアNO1評価を頂いており、

多くの方の高評価レビューをいただいております。

その他の店舗でもそれぞれのエリアでトップクラスの高評価を頂いています。

EAGLE BASE店舗イメージ

EAGLE BASE 紹介動画(https://www.youtube.com/watch?v=51iwCHGLZWs)

EAGLE BASE 天王町店の店舗情報

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/77932/table/29_1_e28cda8eaf939a9afd90e8dd7ddfba8f.jpg?v=202601311121 ]

料金案内

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/77932/table/29_2_b532977f15803f8e4ae8e99f6432ccdf.jpg?v=202601311121 ]

※上記全て税込価格です。

※ペアでのご入会は、おひとり様半額の料金で受けることが可能です。

※分割払いのご用意もございます。(月4回プランを除く)

営業時間

パーソナルジムEAGLE BASE天王町店の営業時間は下記の通りです。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/77932/table/29_3_058635b50f86292aff352003bae0bd3c.jpg?v=202601311121 ]

EAGLE BASE天王町店担当 仲野トレーナー 女性トレーナーが担当いたします！

EAGLE BASEにはこんな方が通われています。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/77932/table/29_4_6e848fae0a384ba308c3480d9f9230e3.jpg?v=202601311121 ]

上記以外にも多くの方が様々な理由で、ご利用頂いています。

EAGEL BASEはお客様評価No.1のパーソナルジムへ

EAGLE BASEはリーズナブルな価格設定のパーソナルジムですが、安さだけが売りではありません。

お客様にご満足頂くために大事にしている取り組みがあります。

その結果各店舗、多くのお客様の高評価を頂いています。

・定期的なお客様アンケートの実施

個室型のパーソナルジムは、密室であるが故に品質のブラックボックス化が起きやすい環境と

なりやすい為、お客様へ定期的なアンケートを実施しています。

トレーナーの接遇面や、指導スキル、施設に対するご意見までしっかりと聞き取りをさせて頂き

運営に生かしています。

直接は言いにくいことも、しっかりと聞き取りをさせていただきお客様が快適にご利用頂ける環境作りをしております。

また、定期的に社内のトレーナーがセッション見学を行い、チェックを実施させていただき担当トレーナーに対してフィードバックし常に品質管理のアップデートを行なっております。

・外部講師を招聘しての定期的な接客研修・トレーナー研修の実施

トレーナーとしても、接客業としても常に高品質なサービスを提供させて頂く為に

外部講師を招聘しての研修を最低月1回以上定期的に実施しております。

業界トップトレーナーからのスキル研修と、接客業としての接遇スキル研修を実施し常に

最良のサービスを提供できるような体制を整えています。

会社概要

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/77932/table/29_5_29037883b63150b8b832c4dfbbff4971.jpg?v=202601311121 ]