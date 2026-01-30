STRATHBERRY 2026年春夏コレクションより、スコットランドの自然や知性を映し出す新色と、待望の新作「Kite」シリーズが登場

Strathberry Ltd.

エディンバラ発のラグジュアリーレザーブランド「STRATHBERRY（ストラスベリー）」から、2026年春夏コレクションのさらなる展開として、ブランドのルーツであるスコットランドの風景や歴史にインスパイアされた新色、および機能美を追求した新作バッグが登場します。

今季のテーマである“静寂と開放感に包まれた風景”を象徴する深みのあるカラーパレットに加え、アイコンバッグ「Kite（カイト）」ファミリーからは待望のスリングタイプやトートが登場。クラフツマンシップが光る精緻なディテールと、現代のライフスタイルに寄り添う実用性が融合した、新たなマスターピースとなっています。

新年の幕開けを飾る新作として、KiteシリーズにBlack Suedeが加わります。上質なスエード素材ならではの柔らかな風合いと、洗練された黒の調和が、バッグのシルエットに新たな表情を与えます。シーズンを超えて愛用できる上品なデザインは、日常の装いにエフォートレスな華やかさと都会らしいエレガンスを添えてくれます。

Strathberry-Mosaic-Nano-Embossed-Croc-Forest-Crossbody-bag

Strathberry-Mini-Tote-Library-Green-CrossbodyBag

Strathberry-Multrees-Hobo-Pine-Green-Crossbody-Bag

フォレストグリーン

存在感のあるオーバーサイズのクロコダイルエンボス加工を施した最高級皮革が、深みのある新たなフォレストグリーンで再登場。緑の静かな力強さをより大胆に表現されています。静かなトーンと大地のような重厚感のある質感が調和し、スコットランドの深緑の風景を想起します。

ライブラリーグリーン

落ち着きと洗練さを兼ねそろえたライブラリーグリーンが登場。エディンバラにあるSTRATHBERRYの拠点、エディンバラタウンハウスの中心に位置する図書館から着想を得た、静けさと知性を感じさせるカラーです。

パイングリーン

このパイングリーンは、スコットランドの森の静寂な美しさを想わせる色合い。コレクションに柔らかなアースカラーのニュアンスを添えます。

Strathberry-Kite-Sling-Grain-Leather-Taupe-Crossbody-Bag

Strathberry-Kite-Sling-Grain-Leather-Black-Crossbody-Bag

Strathberry-Kite-Sling-Grain-Leather-Caramel-Crossbody-Bag

STRATHBERRYのアイコン的バッグであるKiteが、日常使いに最適なクロスボディシルエットで再登場。このKite Slingは、スタイルに合わせてストラップの長さが調節可能で、体に心地よくフィットするように設計されています。まるでジュエリーの様に美しい留め具を備えたミュージックバーが特徴です。上質なグレインレザーを使用し、フレッシュなカラーで展開。

Strathberry-Kite-Tote-Chocolate-Suede-Crossbody-Bag

Strathberry-Kite-Tote-Grain-Black-Crossbody-Bag

Strathberry-Kite-Tote-Grain-Caramel-Crossbody-Bag

Strathberry-Kite-Tote-Grain-Taupe-Crossbody-Bag

Strathberry-Kite-Tote-Midi-Grain-Leather-Black-Crossbody-Bag

Strathberry-Kite-Tote-Midi-Grain-Leather-Taupe-Crossbody-Bag

Strathberry-Kite-Tote-Midi-Tan-Suede-Crossbody-Bag

ずっと待ち望んでいたバッグが、ついに登場。

忙しい一日をスマートに支えてくれる、エフォートレスな万能トートです。

Kite Tote は、Kite ファミリーを象徴するシグネチャーのミュージックバーを、ジュエリーのように再解釈したディテールが魅力。

上質なグレインレザーとしなやかなスエードを贅沢に使用し、オリジナルの Kite Hobo に込められた自由な精神を受け継ぎながら、オン・オフ問わず、さまざまなシーンを軽やかに彩ります。必要なものをすべて収納できるゆとりあるショルダーサイズ、または洗練されたミニマリズムを追求したコンパクトなミディ・トップハンドルの2サイズから、ライフスタイルに合わせてお選びいただけます。

価格帯 : \95600 - \118800

STRATHBERRY 2026年春夏コレクションは、2025年10月より2026年3月まで順次展開中です。全国の STRATHBERRY 店舗および公式オンラインストア（strathberry.com(https://jp.strathberry.com/?locale=jp&switchingSite=true)）にてご覧いただけます。 キャンペーンビジュアルやアイテム画像などの高解像度素材は、こちら(https://www.dropbox.com/scl/fo/pd1nuz30r2pfbnkm5tq34/AJoOcTzJzaTm4sPeej44Kxc?rlkey=rw08oefsqmn75ximg5fyzqr86&st=dxxjjvil&dl=0)からご確認いただけます。

【STRATHBERRY（ストラスベリー）について】

エディンバラで誕生し、スペインの熟練職人の手によって丁寧に仕立てられるSTRATHBERRY（ストラスベリー）は、「心に響く上質さ」を再定義する革新的なラグジュアリーブランドです。ブランドの象徴である「ミュージックバー」クロージャーと建築的なシルエットは、一目でそれとわかるアイコニックな存在として、世界中のスタイルアイコンたちから高い支持を得ています。タイムレスなデザインと上質な素材が魅力のSTRATHBERRYのアイテムは、スペインの歴史ある工房で熟練の職人たちによって丁寧に仕上げられています。歴史あるスペインの工房で丁寧に作られた一つひとつのアイテムには、高い品質と熟練した革職人の技術への深い敬意が込められています。2013年にガイ＆リアン・ハンドルビー夫妻が設立したSTRATHBERRYは、スペインの職人技とスコットランドの精神を融合し、「予想もしない場所から、心温まるラグジュアリーを届ける」という想いを体現しています。

公式サイト: https://jp.strathberry.com/(https://jp.strathberry.com/?locale=jp&switchingSite=true)

Instagram : https://www.instagram.com