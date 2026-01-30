プレーオフ出演者情報第1弾！ 歌手 『麻倉未稀』さんの出演が決定！！
一般社団法人Ｔリーグ
◆ 『麻倉未稀』さんについて詳しくはこちら
https://tsukiakari.co.jp/moon/
麻倉未稀さんには、3月27日(金)のノジマＴリーグ 2025-2026シーズン 男子 プレーオフ ファイナルのハーフタイムショーで歌唱をしていただきます。詳しくはプレーオフ特設サイトで発表させて頂きます。
【プレーオフ 専用ページ】 ※2月9日頃公開予定
https://tleague.jp/ticket/2025-26_playoff-final/
プレーオフを盛り上げる出演者が決定！第1弾として、歌手の『麻倉未稀』さんの出演が決定しました。
◆ 『麻倉未稀』さん
1981年「ミスティ・トワイライト」でデビュー。伝説のTVドラマの主題歌「HERO」「What a feeling～FLASH DANCE」はいまだに強烈な印象を残す。
2017年にテレビ番組で乳がんが発覚。全摘手術を受けるも奇跡的な回復にて、術後3週間でステージに復帰。その後も精力的に音楽活動を続け、2022年にはデビュー40周年記念アルバムをリリース。
2018年に地元の藤沢にて「ピンクリボンふじさわ」を立ち上げる。現在も乳がん検診の啓発運動に積極的に参加し続けている。
