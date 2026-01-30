ヤサカ & スティガ presents 【卓球部活生応援企画】 プレーオフを今も昔も卓球部のみんなで観戦しよう
一般社団法人Ｔリーグ
Ｔリーグと、オフィシャルサプライヤーである、株式会社ヤサカ、及び、スティガ・スポーツ・ジャパン株式会社では、卓球部活生応援企画として、ノジマＴリーグ 2025-2026シーズンのプレーオフご招待（2社計400名様）、及び、卓球ラバー（ヤサカ：ラクザ 7 、スティガ：DNA PRO H）をそれぞれ2名の方に抽選でプレゼントいたします。＜応募資格＞
現役卓球部生、元卓球部の皆さん
＜申し込みサイト＞
・ヤサカ
https://tleague.jp/campaign/entry.php?type=event&code=phg4sxpnqc1oxna(https://tleague.jp/campaign/entry.php?type=event&code=phg4sxpnqc1oxna)
・STIGA
https://tleague.jp/campaign/entry.php?type=event&code=eisxso1qkl0gag8(https://tleague.jp/campaign/entry.php?type=event&code=eisxso1qkl0gag8)
＜卓球ラバープレゼント＞
ヤサカ：ラクザ 7 ｘ 2名様
STIGA：DNA PRO H x2名様
＜チケットプレゼント＞
ノジマＴリーグ 2025-2026シーズン プレーオフ 自由席チケットを、2社それぞれ200名様（各試合50名様）合計400名様をご招待いたします。
・セミファイナル（会場：東洋大学赤羽台キャンパス HELSPO HUB-3 アリーナ）
3/21(土)12:00（開場10:30）東亞合成 Presents 女子セミファイナル シーズン2位 vs シーズン3位
3/21(土)18:00（開場16:30）東亞合成 Presents 男子セミファイナル シーズン2位 vs シーズン3位
・ファイナル （会場：国立代々木競技場第2体育館）
3/27(金)19:00（開場17:30）男子ファイナル シーズン1位 vs セミファイナル勝者
3/28(土)14:00（開場12:00）女子ファイナル シーズン1位 vs セミファイナル勝者
※チケット引換は開場30分前を予定しています
＜申し込み締め切り＞
申込締切：3/1（日）23:59
※チケット当選者は、抽選完了後、Tidに登録してあるアドレスに入場方法をメールさせていただきます。
※卓球ラバープレゼントは、チケットプレゼント当選者でご来場の方の中より、抽選にて当選者を決定いたします。
卓球ラバー当選者の発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます。発送は4月上旬の予定です。