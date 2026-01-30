ヤサカ & スティガ presents　【卓球部活生応援企画】 プレーオフを今も昔も卓球部のみんなで観戦しよう

一般社団法人Ｔリーグ

Ｔリーグと、オフィシャルサプライヤーである、株式会社ヤサカ、及び、スティガ・スポーツ・ジャパン株式会社では、卓球部活生応援企画として、ノジマＴリーグ 2025-2026シーズンのプレーオフご招待（2社計400名様）、及び、卓球ラバー（ヤサカ：ラクザ 7 、スティガ：DNA PRO H）をそれぞれ2名の方に抽選でプレゼントいたします。





＜応募資格＞現役卓球部生、元卓球部の皆さん＜申し込みサイト＞・ヤサカhttps://tleague.jp/campaign/entry.php?type=event&code=phg4sxpnqc1oxna(https://tleague.jp/campaign/entry.php?type=event&code=phg4sxpnqc1oxna)・STIGAhttps://tleague.jp/campaign/entry.php?type=event&code=eisxso1qkl0gag8(https://tleague.jp/campaign/entry.php?type=event&code=eisxso1qkl0gag8)＜卓球ラバープレゼント＞

ヤサカ：ラクザ 7 ｘ 2名様STIGA：DNA PRO H x2名様



＜チケットプレゼント＞

ノジマＴリーグ 2025-2026シーズン プレーオフ 自由席チケットを、2社それぞれ200名様（各試合50名様）合計400名様をご招待いたします。



・セミファイナル（会場：東洋大学赤羽台キャンパス HELSPO HUB-3 アリーナ）

3/21(土)12:00（開場10:30）東亞合成 Presents 女子セミファイナル シーズン2位 vs シーズン3位

3/21(土)18:00（開場16:30）東亞合成 Presents 男子セミファイナル シーズン2位 vs シーズン3位

・ファイナル （会場：国立代々木競技場第2体育館）

3/27(金)19:00（開場17:30）男子ファイナル シーズン1位 vs セミファイナル勝者

3/28(土)14:00（開場12:00）女子ファイナル シーズン1位 vs セミファイナル勝者

※チケット引換は開場30分前を予定しています



＜申し込み締め切り＞

申込締切：3/1（日）23:59

※チケット当選者は、抽選完了後、Tidに登録してあるアドレスに入場方法をメールさせていただきます。

※卓球ラバープレゼントは、チケットプレゼント当選者でご来場の方の中より、抽選にて当選者を決定いたします。

卓球ラバー当選者の発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます。発送は4月上旬の予定です。