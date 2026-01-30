奥井雅美「Birth Live 2026」 開催決定。新会場 BLAZE GOTANDAにて “距離が近い”ワンマン

株式会社FIREWORKS

アニソンシーンを長年牽引し、JAM Projectの活動でも知られる奥井雅美が

2026年3月15日（日）に新ライブハウス BLAZE GOTANDA にてワンマンライブを開催します。

距離が近いライブハウスならではの“今”の奥井雅美の熱量を間近で体感できる一夜となります。

本公演の注目ポイント

■距離が近いライブハウス：

声の艶・バンドの鳴り・熱量がダイレクトに届く“リアルな今を感じる”ワンマン。

■VIPチケット：

お見送り握手会＋記念品付き(限定非売品)を用意。

～奥井雅美からコメント～

こんにちは奥井雅美です。

ファンの皆さま、いつも応援ありがとうございます。

関係者の皆さま、いつもお世話になっております。

先だってファンクラブ会員様にはお知らせさせていただきましたが、

1993年8月21日に買取（ショット）でコーラス時代にデビューをした奥井。

～丙午奥井～でございます。

当時、環境もあってか？どなたの意向か！？いつの間にか２歳ほど若い年齢で何かに登録されてい

たようです。時が流れる中で若干疑問に思い、なんだかモヤっとしつつもある程度の年齢になったあた

りで『せっかくなら６０歳をもし現役で迎えられたらその時に発表しよう』と決意し今日まで歌ってまいりました。

あ…とは言いつつ、何度かスタッフさんにウィキペディアを実年齢に書き換えていただきましたが即他のユーザーさんに戻されること複数回でした（ネタです）

兎にも角にもスッキリ！な氣持ちで還暦を迎え、このライブに挑みたいと思ってます。各所プロフィール（年齢）変更を何卒よろしくお願いいたします！！！

そしてファンの皆さま、

思ってたより早い（しかも急）還暦ライブですみませんっ

一緒に楽しい時間を過ごせたら嬉しいです。

3月15日、会場でお待ちしております♪

公演概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/145430/table/2_1_1ed5d236820a10bdae972fdf5e8cab6e.jpg?v=202601311121 ]

主催／制作：FIREWORKS

運営：オデッセー

後援：バンダイナムコミュージックライブ／-MaBIC Neo-

【お問い合わせ（本件に関する取材‧ 公演について）】

FIREWORKS

Address：info@fireworks.tokyo

【注意事項（抜粋）】

転売禁止／転売チケット入場不可／オークション出品禁止、 ほか

※車椅子のお客様は、チケット購入前にオデッセーへお問い合わせください。