豊島心桜「ちょっと怖めの人と、ドラえもん」突然の来訪者が運んだ芸能界デビューの秘話を語る

株式会社ニッポン放送

タレント・大沢あかねがパーソナリティを務めるニッポン放送の番組『大沢あかね LUCKY 7 supported by 犬塚製作所』（ニッポン放送・毎週月曜～金曜午後9時50分～9時57分）1月26日(月)～1月30日(金)のゲストとしてモデル・女優の豊島心桜が出演。新潟でのスカウト秘話や、めざましテレビ「今どきガール」オーディションでの奮闘ぶりを明かした。

大沢あかね・豊島心桜

豊島は『めざましテレビ』の『今どきガール』卒業後、週刊プレイボーイ「グラジャパ！アワード2024」でグランプリに輝くなど、グラビアアイドルとして絶大な人気を獲得。『君が獣になる前に』などドラマや映画にも多数出演し、俳優としても活躍している。

芸能界入りのきっかけについて、もともと応募した雑誌で最終選考まで進み、「名前も顔も全部紙面に載っちゃって」と振り返り、その豊島を現在の事務所関係者が発見し「新潟県まで探しに来た」と語った。「新潟駅で写真を見せて『この子、知りませんか？』って聞き込みをした」、というエピソードに「指名手配みたい」と大沢が驚くと、豊島は、地元の人の情報提供で実家を突き止められたことを明かした。そして、突然、自宅に現れたのは「ちょっと怖めの人と、ドラえもんみたいな感じ」という両極端な2人の男性だったという。

芸能界に憧れがあったわけではなかったが「可愛い子は昔から好きで、もしかしたら面白いかも。自分の好きな可愛い子に近づけるかも……みたいな下心もありつつ」と告白。親からも「みんなができることじゃないから経験としてやるのもいい」と後押しされ、芸能界入りを決意したという。

上京後、最初に受けたのが、めざましテレビ「今どきガール」のオーディション。実は高校1年生の時に一度落ちており、高校2年生で再挑戦しての合格だった。オーディション内容は食レポで、「爪ぐらいの大きさのメレンゲのお菓子」という難題だったが、「見た目から入ろう」と拾える要素を全て拾って表現したという。その言葉を聞いた大沢は「さすがですね」と感心し、「次回は食レポをやってみて！」と提案し、「心桜ちゃん、こわもてのおじさんとドラえもん風の男性2人が突然家にやって来て、スカウトされたということです。よくぞこの芸能界に入ってくれました。」とコメントした。

大沢あかね プロフィール

‘85年8月16日、大阪府生まれ。「ヒルナンデス！」（日本テレビ系）に木曜レギュラーとして出演中。

