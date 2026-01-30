SM ENTERTAINMENT JAPANとSTUDIO REALIVEが手がけるバーチャルアーティスト『Kiepi』が柚木セラ、雨音レナのソロ曲のTeaserを公開！

株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN

株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN（本社：東京都港区、代表取締役：金 東佑）とSM ENTERTAINMENTの完全子会社であるSTUDIO REALIVEが手がけるバーチャルアーティスト『Kiepi（キエピー）』としてデビューすることを発表した、柚木セラ(CERA)と雨音レナ(RENA)のソロ曲のTeaser映像が公開された。

今回公開されたTeaser映像では、軽快でポップなBGMと共に、夜の街をゆっくりと音楽に乗りながら軽やかに散歩しているようなCERA（セラ）。

重厚で刺激的なBGMと共に明るく晴れた空の元、リズムを刻むような足取りで音楽にノって進むRENA（レナ）。

二人の対照的な雰囲気を楽しむことができる。

🩵BLINK teaser：

https://youtu.be/qloBLvuK9MU

🩷FREAKY teaser：

https://youtu.be/JJ2Xsiz5n4M

デビューを発表し、プレリリース曲のTeaser映像を公開したKiepiのCERAは、「待ちに待った瞬間です。本当に夢みたいで… みなさんに良い音楽とコンテンツを届けられるように二人で頑張りたいと思います」とコメント。RENAは、「皆様に聴いていただけることにワクワクしています。今まで準備してきたものを全てお見せできるように、全力で頑張ります！」と元気よく語っている。

このMVは2月3日(火)にフルバージョンを公開予定で、公開と同時に二人のソロ曲が各配信サイトでリリースされる予定となっている。

二人の物語のepisode：0とも言えるこの二つの楽曲に期待が高まっている。

🗝️Kiepi Motion Logo

https://youtu.be/JPLrEILK2g0?si=os-FS4g_Yu29msgD

【リリース情報】

2026年2月3日(火)リリース

CERA「BLINK」 RENA「FREAKY」

2月3日18時、MV公開・各音楽サイトでリリース予定。

【Kiepi プロフィール】

「Kiepi（キエピー）」は、2025年8月にSM ENTERTAINMENT JAPANとSTUDIO REALIVが公開したバーチャルアーティストの練習生、柚木セラと雨音レナの二人からなるバーチャルアーティストである。

グループ名Kiepiには、物語（episode）の鍵（Key）となる存在という意味が込められており、物語を開く、物語の中心となる二人を表現している。

【Kiepi 公式アカウント】

オフィシャルYouTube：https://www.youtube.com/@kiepi_official

オフィシャルX：https://x.com/kiepi_official

オフィシャルInstagram：https://www.instagram.com/kiepi_official/

オフィシャルTikTok：https://www.tiktok.com/@kiepi_official

V-TRAINEE’s DIARY YouTube：http://www.youtube.com/@VTRSDIARY

【お問い合わせ】

■SM ENTERTAINMENT JAPAN エンターテインメント本部

(メール) V-info@smej.co.jp