アレッポの子どもたちは今、何を学び、何を願っているのか ―2/27（金）シリア支援NGO活動説明会―

特定非営利活動法人 Piece of Syria

シリア人の難民・国内避難民の子どもたちを対象に教育支援事業を行うNPO法人Piece of Syria（大阪府大阪市、代表理事：中野貴行）は、2026年2月27日（金）にオンラインイベント「Piece of Syria活動説明会｜教育で平和なシリアの未来を創る ～最新のシリア訪問から見えた『これから』の私たち～」を開催いたします。

イベント詳細・申込：

https://syria-20260127.peatix.com/view

シリア北部・アレッポの現状

2026年1月上旬、シリア北部・アレッポ市北部の一部地域において武力衝突が発生し、十数万人規模の住民が避難したことが、すでに報道を通じて、ご存じの方もいらっしゃるかと思います。

教育の中断もあり、「子どもたちの不安や心の傷をさらに深めている」という声もある中、子どもたちの心に寄り添い、活動を続けるPiece of Syriaが、現地で実施している活動についてお伝えします。

Piece of Syriaのこれまでの取り組み

当団体は「シリアをまた行きたい国にする」ことをビジョンに、2016年よりシリアの子どもたちへの教育支援を継続。

これまでに

- 幼稚園運営- 学校校舎の修復- 心のケア事業

などを通じて、5万人以上の子どもたちに教育機会を届けてきました。

本イベントでお伝えする内容

代表・中野が昨年のシリア訪問で実際に見た現地の景色や人々の声をもとに、以下についてお話しします。

- 現在のシリアの教育現場のリアル- 紛争の影響下で学び続ける子どもたちの状況- 9年間の活動の歩みと成果- これから必要とされる支援と、私たちにできる関わり方

メディアでは伝わりにくい「現地の暮らし」や「教育の力」に焦点を当て、国際協力や平和構築に関心を持つ方が一歩踏み出すきっかけとなる場を目指しています。

オンライン開催のため、全国・海外からどなたでも参加可能です。

イベント情報

開催概要

タイムスケジュール

話し手

- 日時- - 2026年2月27日（金）20:00～21:00 ＋ 交流会- 参加費- - 無料- 形式- - オンライン（Zoom）- 定員- - 100名- 申込- - https://syria-20260127.peatix.com/view- 19:55～20:00 ご入室- 20:00～20:45 中野の創業への想いと事業説明- 20:45～21:00 アンケートのご記入・質疑応答・閉会- 21:05～21:30頃 交流会（自由参加）

中野 貴行 （NPO法人Piece of Syria 創設者・代表理事）

2008-10年、青年海外協力隊としてシリア北部で母子保健活動に従事。

内戦後、中東・欧州各地で難民や支援団体へのヒアリングを重ね、2016年にPiece of Syriaを設立。

2023年、ニューズウィーク日本版「世界が尊敬する日本人100」に選出。

団体概要

団体名

NPO法人Piece of Syria

設立

2016年（2021年法人化）

所在地

大阪府大阪市

事業内容

シリア人の教育支援、日本国内での啓発活動・講演・写真展等

各種リンク

Web：http://piece-of-syria.org/

Facebook：https://www.facebook.com/piece.of.syria/

Instagram：https://www.instagram.com/piece.of.syria

X：https://twitter.com/piece_of_syria

Youtube：https://www.youtube.com/c/PieceofSyria

寄付：https://piece-of-syria.org/whatyoudo/donation.html

お問い合わせ先

NPO法人Piece of Syria

Email：contact@piece-of-syria.org