在日外国人支援×SNS | TikTok・Instagramで日本語学習ショート動画を無料公開

在日外国人の就労・留学が拡大する一方で、日本語によるコミュニケーション不安や孤立が社会課題として注目されています。

株式会社メディアフュージョン（大阪市）は、日本で働く・学ぶ外国人を対象に、TikTok・Instagramを活用した日本語ショート動画の無償提供プロジェクト「 TalkFun Real 」をCSR（社会貢献活動）として本格展開します。

本取り組みは、サービス販売を目的とせず、日常生活や職場で“すぐに使える日本語”をSNS上で気軽に学べる環境を整えることで、在日外国人の不安軽減と社会参加を支援するものです。

■ 背景

日本では技能実習生や留学生、特定技能人材など、外国人の受け入れが年々拡大しています。一方で、語学学校での学習と実際の職場・生活の日本語とのギャップに悩む人は少なくありません。

日本語能力試験では高いレベルを取得していても、

「どう返事をすればよいかわからない」

「間違えるのが怖くて話せない」

といった理由から、会話を避けてしまうケースも多く見られます。

メディアフュージョンのスタッフの中にも、かつて技能実習生として来日した経験者がいます。

日本に来る前、「日本に行けば自然に日本語が話せるようになる」と考えます。

しかし実際には、職場では各自が作業に集中し、会話は毎日同じ定型表現の繰り返しになりがちです。

来日当初は、

・間違った日本語を使うのが怖い

・相手の言っていることは理解できても、どう返せばいいかわからない

・仕事中は会話の練習をする時間がない

といった不安を抱えていました。

同じ職場には、N4・N3に合格していても、「実際の会話になると話せない」「何と返せばいいかわからない」という壁に直面している人もいます（状況によって「いました」）。

こうした現場感覚から、「学習」ではなく「生活の中で使える日本語」を、もっと身近な形で届けたいという思いで本プロジェクトを立ち上げました。

■ TalkFun Real の取り組み

「 TalkFun Real 」は、教科書には載りにくい“リアルな日本語表現”を、30～60秒のショート動画で配信する在日外国人向け日本語支援コンテンツです。

SNSという日常的に使われる媒体を活用することで、移動中や休憩時間などの隙間時間でも自然に日本語に触れられる設計としています。

TikTok・Instagramを中心に無償発信を強化します。

■ 有料サービスとの違い（CSRとしての位置づけ）

株式会社メディアフュージョンが展開する「TalkFun」には、有償サービスとしてのTalkFun Japanと、無償SNSプロジェクト「TalkFun Real」の二つの取り組みがあります。 両者は名称こそ共通していますが、目的・対象・役割は明確に異なります。

■ CSRとしての位置づけ

「TalkFun Real」は、有償サービスへの誘導や販売促進を目的としない、在日外国人を支援するCSR活動です。

来日後の外国人が日本語や日本社会に安心して向き合い、日本での生活を前向きに楽しめるよう支援しています。

株式会社メディアフュージョンは、

有償TalkFun Japanで日本に来る前の「学ぶ・受け入れる仕組み」を支え、

無料TalkFun Realで来日後の「日本での毎日を応援する」。

この二つの役割を通じて、外国人と日本社会の共生を目指しています。

■ 無償提供SNSプロジェクト概要（ TalkFun Real ）

■ 今後の展開

現在はベトナム語・英語を中心に運営していますが、今後は協力体制が整い次第、ポルトガル語など他言語への展開も検討しています。

また、語学支援ボランティアや翻訳協力者との連携を進め、SNSを起点とした“チャリティ型コミュニティ”への発展も視野に入れています。

動画配信にとどまらず、在日外国人同士、日本人支援者とのつながりが生まれる場づくりを目指します。

▶公式サイト

