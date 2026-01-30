自動車フリマ「カババ」とKeePer技研が協業｜中古車の価値を最大化する新たな取り組みを開始

株式会社アラカン

株式会社アラカン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：田中一榮）は、カーコーティング技術のリーディングカンパニーであるKeePer技研株式会社（本社：愛知県大府市、代表取締役会長兼 CEO：谷 好通）と、中古車の価値最大化を目的とした協業を開始したことをお知らせいたします。

本協業では、車両を「綺麗に保ち価値を維持するKeePer」と、「流通の中間コストを排除し、車の本来価値を正しく評価・売却できる自動車フリマサービス『カババ』」を掛け合わせることで、中古車の価値を長期的に守り、売却時に最大化する新しい選択肢を提供します。

■ 協業の背景

中古車市場では、車両の状態が価格に大きく影響する一方で、流通過程における中間コストや情報の非対称性により、本来の価値が正しく評価されないケースも少なくありません。

アラカンが運営する「カババ」は、個人間売買に近い形で中間コストを削減し、車の価値を適正に評価・売却できるプラットフォームです。一方、KeePer技研は、カーコーティングを通じて車を美しく保ち、車両価値を長期間維持する技術を提供してきました。

両社は、「車の価値を守り、正しく届ける」という共通の想いのもと、本協業に至りました。

■ 協業によるシナジー

本提携により、以下の価値提供を実現します。

- KeePerコーティングによる車両価値の長期化車を綺麗に保つことで、見た目・状態の良さを維持し、中古車としての評価を向上。- カババによる適正価格での売却中間コストをカットすることで、売り手・買い手双方にとって納得感のある価格を実現。- 「綺麗に保つ × 正しく売る」価値最大化モデル日常のメンテナンスから売却までを一気通貫でサポート。

■ 協業を記念した特典について

- キーパーラボサイトからカババへ出品依頼で特典キーパーラボサイト(https://keeperlabo.jp/)経由で「カババ」への出品依頼を行った方は、全国のキーパーラボで純水手洗い洗車を無料で受けられるほか、洗車後その場で「カババ」への出品手続きを行うことが可能です。- カババで車を購入した方への特典カババで中古車を購入した方は、全国のキーパーラボでKeePerコーティングが最大20％オフで施工可能となります。- カババでの検索機能拡充についてカババでは、車両検索時にKeePerコーティング施工有りの車両を絞り込んで検索できる機能を追加しました。これにより、コーティング施工済みの車両を重視する購入希望者も、条件に合った中古車をスムーズに探すことが可能となります。

※特典の詳細・条件は各社公式サイトをご確認ください。

■ 今後の展望

今後も両社は、車を「使い終わったら売る」ではなく、

「価値を守りながら乗り、納得して次へつなぐ」という新しいカーライフの実現を目指し、サービス連携・価値創出を進めてまいります。

【株式会社アラカン 会社概要】

会社名：株式会社アラカン

所在地：愛知県名古屋市中区栄三丁目7番13号 コスモ栄ビル7階

代表者：代表取締役 田中 一榮

事業内容：自動車フリマ事業（カババ）

設立：2019年3月18日

URL：https://corp.car-byebuy.com/index.html

【KeePer技研株式会社 会社概要】

会社名：KeePer技研株式会社

所在地：愛知県大府市吉川町四丁目17番地

代表者：代表取締役会長兼 CEO 谷 好通

事業内容：

・カーコーティング、洗車用ケミカル・機器の開発・製造・販売

・カーコーティング技術認定店「キーパープロショップ」の展開

・カーコーティング＆洗車の専門店「キーパーLABO」の運営

設立：1993年2月

URL：https://keepergiken.co.jp/company/outline

■本件に関するお問い合わせ

株式会社アラカン 担当：長山

メール：pr@aracan.co.jp

TEL：050-1781-4523